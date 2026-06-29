『ゆんゆん電波シンドローム』グッズが134 Supplyで販売決定！

east field株式会社

企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業を展開するeast field株式会社（東京都目黒区東山 代表取締役 東原邦明）は、2026年6月29日より、134 Supply (https://134supply.myshopify.com/)にて、「音楽ゲーム」×「怪文書」がテーマのリズムアドベンチャーゲーム『ゆんゆん電波シンドローム』グッズを販売します。

■『ゆんゆん電波シンドローム』とは

「ゆんゆん電波シンドローム」は、

ヒキコモリの少女が「電波ソング」に乗せインターネットに怪文書をポストし、

世界をゆんゆんに狂わせていく「音楽ゲーム」×「怪文書」がテーマのリズムアドベンチャーゲームです。

電波ソングを巡る「ドキドキ」の物語は果たしてどうなるのか？

ダークポップな世界観とマルチエンディングをお楽しみください。

https://store.steampowered.com/app/2914150/_/

■取り扱い商品

●商品名：Tシャツ

●サイズ：M・L・XL

●価格：6,600 円（税込）

●商品紹介

製品洗いによるダメージ加工を施すことにより、あえて着こんだようなフェード感を演出したTシャツ。縫い目に現れるアタリやパッカリングがヴィンテージ感をプラスしています。こなれ感のある生地にクラックの入った特殊なプリントを施したヴィンテージライクなTシャツです。

●商品名：アクリルスタンド＆缶バッジセット

●種類：1種

●価格：2,200 円（税込）

●商品紹介

ブリスターパッケージに入ったアクリルスタンドと缶バッジのセットです。

パッケージに入れたまま飾ってもいい感じ！

●商品名：マグカップ

●種類：1種

●価格：2,750 円（税込）

●商品紹介

Qちゃんとゆんゆんがデザインされたシンプルで使いやすいマグカップです。

●商品名：クージー

●種類：1種

●価格：1,100 円（税込）

●商品紹介

プレイの合間のリフレッシュにピッタリなクージーです。

ゲームに夢中になっても、ずっと保冷してくれる優れもの！

●商品名：マイクロファイバータオル

●種類：1種

●価格：880 円（税込）

●商品紹介

液晶画面のお掃除に最適な万能クロスです。

※数に限りがありますので売り切れの際はご了承ください。

134 Supply

HP：https://134supply.myshopify.com/

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