パークで一番人気の楽曲『Always Together』誕生３０周年記念 新時代のシネマティック・ライブ体験！新生マリンライブ「Always Together」２０２６年７月１８日（土）開幕

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０１７年の開始以来、累計約８００万人ものゲストに笑顔と感動を届けてきた現行のマリンライブ『Smiles』の歴史に自ら幕を下ろすという大きな決断を下しました。その感動のバトンを受け継ぎ、歴代のゲストに最も愛され、パークの歩みと共にあった一番の人気楽曲『Always Together』の誕生３０周年を記念した新ライブパフォーマンスを開催いたします。

単なる動物のパフォーマンスではなく、人と動物が「お互いのいのちを共鳴させるパートナー」として躍動する当パークならではの世界観はそのままに、水族館の「ショー」の概念を覆す完全オリジナルストーリーのシネマティック・ライブが誕生しました。五感を揺さぶられる臨場感とすべてのゲストとともに創り上げる一期一会の体験。一生忘れられない新生マリンライブ『Always Together』にご期待ください。

【新生マリンライブ「Always Together」の見どころ】

１. 名曲『Always Together』のメロディと紡ぐ、４０分間の「シネマティック・ライブ」

誕生から３０年、多くのゲストの胸を熱くさせてきたあのメロディとともに、全編がまるで一本の映画のように展開する４０分間の長編ライブです。単なるパフォーマンスの羅列ではなく、イントロが流れた瞬間にビッグオーシャン全体が物語の世界へと変貌します。さらに、このライブの真髄は、トレーナーと動物たち、そしてゲストが三位一体となって創り上げる、予測不能な一期一会のドラマにあります。動物たちとトレーナーの心の通い合いそして客席から送られる拍手や歓声の熱量がステージと共鳴し、「今、この瞬間だけ」の感動が生まれます。圧倒的な世界感とリアルないのちの躍動がゲストをただの観客ではなく、共に創り上げる「物語の仲間」へと誘います。

２．孤独な２つの魂と、物語を彩る多種多様な「陸・海・空」の動物たち

物語の主役は、不器用な一人の若者「ナギ」と、群れに馴染めない一頭のイルカ「ハル」。このいびつで臆病な２つのいのちの出会いから物語は始まります。 彼らを取り巻くのは、イルカ・クジラたちだけではありません。物語の案内人としてゲストを世界観へ引き込む「クラウン（道化師）」をはじめ、愛くるしい姿で魅了するキュートな「コツメカワウソ」、大空から優雅な飛翔を見せる猛禽類「ハリスホーク」など多種多様な動物が登場するかつてないキャスティングを実現しました。

３. 物語の世界観を五感で体感する、アップデートされたステージと新演出

新たな物語に合わせ、ビッグオーシャンのステージ演出を一新。メインの巨大LEDビジョンに加え、両サイドにも新たなLEDビジョンを設置し、空間全体を物語の世界へと引き込みます。さらに、ストーリーに合わせて変化する水の演出や新しいウェットスーツなど、細部まで世界観を追求しました。視覚・聴覚を揺さぶる、新たなライブ体験をお届けします。

【Always Togetherの物語】

舞台は、年に一度の「生命（いのち）の祭り」を迎える、青く美しい海の世界。

響かない楽器と、飛べないイルカ。

海辺でガラクタを集め、楽器を作る「ナギ」。 自分の演奏に自信が持てず、祭りの輪からそっと身を引いていた。 一方、イルカの「ハル」もまた、空へ高く飛ぶ恐怖から逃げ出し、群れから孤立していた。 不器用で、臆病なふたつのいのち。 ふたりは互いの孤独に共鳴し、誰もいない海でこっそりと音を重ね合わせる。

しかし、祭りの前夜。 狂乱に呑まれた者たちが、海の静寂を司る「ご神体」を無断で持ち出してしまう。 激怒した海は、すべてを飲み込む猛烈な嵐となって会場に牙を剥いた。 崩壊していく世界、絶望の淵。一羽のハリスホークの鋭い飛翔に導かれ、嵐の中心へと駆けつけたナギ。 荒れ狂う大自然を前に、ナギが握りしめていたのは、あのガラクタ楽器だった。 彼が命を削って鳴らす「魂の音」は海の怒りを鎮めることができるのか。 そして、空を恐れたハルは、仲間を救うため、限界を超えたジャンプを見せることができるのか-。

【公演概要】

タイトル：マリンライブ『Always Together』

開 始 日：２０２６年７月１８日（土）～毎日公演

※公演スケジュールは後日、公式HPにてお知らせいたします。

公演時間：約４０分間

会 場： ビッグオーシャン ※プール水深８m

出 演：オキゴンドウ、バンドウイルカ、カマイルカ、ハナゴンドウ、コツメカワウソ、ハリスホーク、トレーナー（キャスト）他

客 席 数：３，６００席（有料席１３０席含む）

料 金：無料（一部有料席あり）

※公演時間や出演動物は、動物の体調等により予告なく変更・休止する場合がございます。

【出演動物紹介】計６種・最大２１頭羽の動物たちが登場！

【感動体験を一番近くで！限定１３０席の特別シートが誕生！】

ライブの世界観をより深く味わっていただける限定１３０席の特別シートが新登場。目の前で繰り広げられる動物たちの躍動感あふれるパフォーマンスや、トレーナーとの絆が生み出す感動の瞬間を、特等席からお楽しみいただけます。ここでしか味わえない、特別なライブ体験をお届けします。

料 金：１，０００円／席

販売方法：Terravieと現地販売

販売開始：後日、公式HPにてお知らせいたします。

購入期日：TerravieではLIVE開始の３０分前まで

LIVE開始３０分前からは会場付近にて現地販売を行います。

販 売 数：限定１３０席（予約が埋まり次第、販売終了となります）