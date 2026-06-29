『ドルフィンウェーブ』『閃乱カグラ』コラボ開催！鴇と神楽がコラボガチャに登場！
株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』(以下：ドルウェブ)について、本日6月29日(月) に『閃乱カグラ』コラボを開催いたします。
記念PVはこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YDgyTsUkkMA ]
◇「閃乱カグラコラボドルフィンフェスガチャ(第3弾)」開催！
▼「UR 鴇（ワダツミスタイル)」
▼「UR 神楽（ワダツミスタイル)」
▼「UR 思い出あーかいぶ」 「SSR 深まる親愛」「SR 繋がる想い」
6/29(月)より「閃乱カグラコラボドルフィンフェスガチャ(第3弾)」を開催いたします！今回のガチャではコラボ限定ドルフィンの「UR 鴇（ワダツミスタイル)」と「UR 神楽（ワダツミスタイル)」、そしてコラボ限定のメモリーが登場！
■開催期間およびガチャpt交換期間
2026/6/29（月）メンテナンス終了後 ～ 2026/7/20（火）13：59まで
※「UR 鴇（ワダツミスタイル)」「UR 神楽（ワダツミスタイル)」及びコラボ限定のメモリーは閃乱カグラコラボドルフィンフェスガチャ(第3弾)限定で登場します。
※ドルフィン「鴇」は「閃乱カグラコラボドルフィンフェスガチャ(第3弾)」で登場する「UR 鴇（ワダツミスタイル）」を入手することでプロフィールに追加されます
※ドルフィン「神楽」は「閃乱カグラコラボドルフィンフェスガチャ(第3弾)」で登場する「UR 神楽（ワダツミスタイル）」を入手することでプロフィールに追加されます
※コラボドルフィン「鴇」「神楽」には一部機能に制限がございます。
※「閃乱カグラコラボドルフィンフェスガチャ(第3弾)」は再販する場合がございます。
※期間は予告なく変更する場合があります。
◇1日1回無料10連コラボガチャ開催！
閃乱カグラコラボ開催を記念して「1日1回無料10連コラボガチャ」を開催いたします！「1日1回無料10連コラボガチャ」ではURカグラコラボドルフィンやメモリーが登場します！毎日ガチャを引いて、カグラコラボドルフィンやメモリーをGETしよう！
■開催期間
2026/6/29(月)メンテナンス終了後 ～ 2025/7/10(金)13：59まで
◇シナリオイベント「シノビ邂逅！カグラと刻む記憶」開催！
6/29(月)よりシナリオイベント「シノビ邂逅！カグラと刻む記憶」を開催いたします！イベントをクリアしてイベントBOX ガチャを回すとコラボ限定 SSR ドルフィン育成素材やガチャチケットが入手できます！また、コラボミッションではコラボ限定ドルフィン「彩戸 詩絵(天城忍装束)」が入手できます！
■開催期間
2026/6/29(月)メンテナンス終了後 ～ 2026/7/20(火)13：59まで
◇コラボ記念ログインボーナス開催！
『閃乱カグラ』コラボ開催を記念してコラボ記念ログインボーナスを開催します！毎日ログインしてマリンストーンをGETしよう！
■配布期間
2026/6/30(火)4:00 ～ 2026/7/10(金)3：59まで
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■App Store(iOS版)URL
https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351
■Google Play(Android版)URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin
■DMM GAMES版URL
https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp
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タイトル：ドルフィンウェーブ（#ドルウェブ）
配信日：配信中
ジャンル：爽快ジェットバトル
対応 OS：iOS / Android / Windows11（64bit）
企画：HONEY∞PARADE GAMES
開発：バレット
キャラクターデザイン：たくじ
権利表記: (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
公式サイト：https://hpgames.jp/dolphin-wave/