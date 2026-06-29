カンタス航空、東京(成田)ーメルボルン線を増便

カンタスエアーウェイズリミテッドメルボルン上空を飛行するカンタス航空のA330-200型機

【2026年6月29日 】カンタス航空（本社：シドニー、CEO ヴァネッサ・ハドソン）は、東京（成田）―メルボルン線の運航を拡大し、本路線において新たに合計3万席を追加しました。*

需要の高まりを受け、東京（成田）―メルボルン線は、2026年12月から2027年3月にかけて、現行の1日1便から週11便へと増便されます。

日本は引き続きカンタス航空のお客様に人気の渡航先であり、2025年10月から2026年3月にかけての利用者数は前年比8％増の35万人となりました。

カンタス航空 アジア地区上級副社長 ニック・マッグリンのコメント

「昨年は100万人を超えるオーストラリア人が日本を訪れ、両国のつながりはこれまで以上に強固なものとなっています。今回、双方向の渡航需要に対応するために供給座席数を拡大できることを大変嬉しく思います。これにより、日本のお客様にとってメルボルン、そしてオーストラリアの多彩な魅力をより身近に感じていただけるようになります。本路線に3万席を追加することで、より多くの日本のお客様に、世界屈指のグルメやワイン、そしてグレート・オーシャン・ロードをはじめとする壮大な自然景観をご体験いただけるようになります。」

日本政府観光局 (JNTO) シドニー事務所 エグゼクティブディレクター 北澤直樹氏のコメント

「成田ーメルボルン間のさらなる増便により、日本とオーストラリアの結びつきが一層強化されることを大変嬉しく思います。昨年は、オーストラリアから日本への訪問者数が100万人を超えるという節目の年となりました。より多くの方々に日本を訪れ、その魅力を体験していただけることを期待しています。」

*政府および関係省庁の認可を条件とし、スケジュールは変更になる場合があります。