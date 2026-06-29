株式会社Elith、「IVS2026 スタートアップマーケット」に出展

株式会社Elith

株式会社Elith（本社：東京都文京区、代表取締役：井上 顧基）は、2026年7月1日（水）～7月3日（金）に京都で開催される国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」内の企画「IVSスタートアップマーケット」に出展することをお知らせいたします。

なお、Elithの出展日は2026年7月1日（水）のみとなります。

「IVSスタートアップマーケット」は、注目のスタートアップが自社の事業やプロダクトを紹介し、来場者との交流や事業機会の創出を目指す展示エリアです。

Elithは、AIセーフティ・AIセキュリティを軸に、企業向けAIプロダクトの開発から先端研究、生成AIの導入・運用支援までを手がけるAIスタートアップです。今回の出展では、当社の事業内容やAI活用支援の取り組みについて、来場者の皆さまにご紹介します。

また、ElithはIVSのピッチコンテスト「LAUNCHPAD」のファイナリストにも選出されています。会場にお越しの際は、ぜひ当社の展示ブースへお気軽にお立ち寄りください。

【出展概要】

- イベント名： IVS2026- 企画名： IVSスタートアップマーケット- 開催日程： 2026年7月1日（水）～7月3日（金）- Elith出展日： 2026年7月1日（水）- 公式サイト： https://www.ivs.events/contents/ivs-startup-market■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIセーフティプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。