【Maison Kitsune】2027年春夏コレクションをパリ・ファッションウィークにて発表

株式会社メゾン・キツネ・ジャパン

Maison Kitsuneは2026年6月27日、パリ・ファッションウィーク期間中にHôtel de Rohanの中庭にてクリエイティブディレクターAbigail Smiley-Smith（アビゲイル・スマイリー=スミス）による3シーズン目のコレクション、「URBAN GLIDE」を発表しました。

2027年春夏コレクションでMaison Kitsuneが描くのは、真夏の都市を快適に過ごすためのワードローブです。暑さや強い日差し、都市ならではの環境に適応する人々の知恵から着想を得た本コレクションは、「Protection」「Water」「Escape」の3つのテーマを軸に展開します。その結果、都市と海辺をシームレスに行き来できる、プロテクション性と機能性を備えたコンテンポラリーなサマーワードローブが誕生しました。

コレクションの出発点となったのは、Maison Kitsuneの共同創業者Gildas Loaec（ジルダ・ロアエック）とクリエイティブ・ディレクターAbigail Smiley-Smith（アビゲイル・スマイリー=スミス）が、日本の都市が年々厳しさを増す夏にどのように対応しているかについて交わした対話でした。特に着想源となったのは、東京の建設作業員が着用する、強い日差しや暑さから身体を守りながらも高い通気性を備えた軽量の作業着です。この発想をもとに、快適さや動きやすさ、そして環境と調和する衣服のあり方を探求しました。

「Protection」は、本コレクションを貫く実用的かつコンセプチュアルなテーマです。軽量なテクニカル素材や高い通気性を備えた構造、冷却機能を持つ素材、ゆとりのあるシルエットによって、動きを妨げることなく身体を包み込むような安心感を生み出しています。また、現代美術家のChristoやDo Ho Suhの作品から着想を得た「包む」「重ねる」「透過する」「流動する」といった概念は、衣服・建築・パーソナルスペースの境界を曖昧にするデザインへと反映されています。

「Water」は、コレクション全体を通して視覚的・素材的に重要な要素となっています。水面の反射や波、移ろう光は、プリントやジャカード、テクスチャーへと落とし込まれ、輝くブルーや深いネイビー、ミネラルグレー、陽射しで色褪せたニュートラルカラー、温かみのあるサンドカラーによるカラーパレットが、都市の日陰の涼しさと真夏の熱気に満ちた風景とのコントラストを描き出します。さらに、グラデーション加工やブリーチ加工、フェード加工によって、太陽の光や時間、動きが生み出す表情を表現しています。

マリンカルチャーからのインスピレーションは、機能性とデザイン性の両面に取り入れられています。ロブスター漁のネットや帆布、防水シートなどの要素は、素材感や構造、機能的なディテールとして再解釈されています。また、サーフィンやダイビングウェアから着想を得たアプローチにより、冷却機能を備えたウェアや、熱に反応して色が変化するウインドブレーカー、同じく熱反応素材を採用したTriangle Toteなど、環境に応じて変化するアイテムが誕生しました。

Maison Kitsuneならではの「パリから東京へ」という視点をさらに広げ、本コレクションでは、ブランドがバリで展開するライフスタイル複合施設「Desa Kitsune」からもインスピレーションを得ています。島ならではの穏やかな時間の流れを都市的な視点で再解釈し、機能性・快適性・エスケープ感を兼ね備えたワードローブを提案します。都市と自然を対立するものとして捉えるのではなく、その境界を自由に行き来する新しいライフスタイルを表現しています。

「Urban Glideでは、服がプロテクションと自由の両方を同時に生み出せる存在であることを探求しました。このコレクションは、人々が都市のエネルギーに満ちた環境を移動する時も、束の間のエスケープを求める時も、周囲の環境に適応していく姿を映し出しています。着る人とともに動き、周囲の環境に呼応するガーメントを生み出したいと考えました。」

Abigail Smiley-Smith（アビゲイル・スマイリー=スミス）, クリエイティヴ・ディレクター

今シーズンは、コレクションの世界観をさらに広げるコラボレーションも発表します。日本人アーティスト の岩村遠 （En Iwamura）は、Maison Kitsuneの象徴であるフォックスを「動き」と「変化」のシンボルとして再解釈しました。このキャラクターはウェアやアクセサリー、ショーの空間演出にも登場し、自然と都市、伝統と現代の対話を遊び心あふれる表現で描き出しています。

ショー会場に飾られたEn Iwamuraによる彫刻作品

「このオファーをいただいた時、とても刺激的で興味深い挑戦だと感じました。私は普段、粘土を用いた立体作品を中心に制作していますが、新たな表現を求めながらドローイングなど平面作品にも取り組んでいます。その意味で、ファッションとのコラボレーションは新鮮で予想外の挑戦となりました。」

岩村遠（En Iwamura） アーティスト

また、Snow Peakとのコラボレーションでは、都市と自然をシームレスにつなぐというコレクションのコンセプトを表現しています。1958年に日本で創業したSnow Peakは、自然とのつながりを大切にする思想と高い技術力で知られるアウトドアブランドです。両ブランドは、アウトドアならではの機能性と日常使いのしやすさを融合したカプセルコレクションを制作し、アウトドアの技術を現代の都市生活に取り入れた新たなスタイルを提案します。

そのほか、スウェーデン発のレザーブランドATP Atelierとは、サンダルやヒール、レザーグッズを通してフェミニンなエッセンスをプラス。さらに、裸足のような履き心地を追求するフットウェアブランドLONOとのコラボレーションでは、身体・動き・環境とのつながりというコレクションのテーマを表現しています。

パリ・ファッションウィークのショーでは、Hôtel de Rohanの庭園を舞台に、ファッション・アート・パフォーマンスが交差する静謐な都市空間を創り出します。岩村遠（En Iwamura）による巨大な彫刻作品が会場全体に配置され、コレクションが探求する「動き」「変化」、そして都市と自然の対話を空間全体へと拡張します。

音楽面では、ライブクワイアがアイコニックなエレクトロニック・ミュージックを独創的なボーカルアレンジで再構築します。音楽レーベルとしてスタートし、現在も「Kitsune Musique」を運営するMaison Kitsuneならではの音楽との深いつながりを背景に、現代のクラブカルチャーを新たな視点で再解釈。親しみのある楽曲をコーラスで表現することで、観客を包み込む没入感あふれるパフォーマンスを生み出します。

また、一部のランウェイルックには、ストックホルムを拠点とするジュエリーデザイナーLouis Abelのジュエリーをスタイリングし、彫刻的な美しさをさりげなく加えています。

Urban Glideは、Maison Kitsuneならではの「パリから東京へ」という視点から、環境への適応と心地よさを追求し、テクニカルな機能性と日常に寄り添うエレガンスを融合させたコンテンポラリーなサマーワードローブを提案します。

※LOOK IMAGEはこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/n37tjf0cjst1uyabipw87/AIoUbiwCJZ1CIf3hi6oPp28?rlkey=nt6k99icj360i758rj0f9pkf6&st=muxi5rp8&dl=0)からダウンロードいただけます。

ABOUT MAISON KITSUNE

2002年、Gildas Loaec（ジルダ・ロアエック）とMasaya Kuroki（黒木理也）によって設立されたKitsune（キツネ）は、インスピレーションあふれるユニークな “Art de Vivre（アール・ド・ヴィーヴル／暮らしの芸術）” を発信するライフスタイルブランドである。

ファッションブランドのMaison Kitsune（メゾン キツネ）、ミュージックレーベルのKitsune Musique（キツネ ミュージック）、カフェ・ロースタリー・バー・レストランを展開するCafe Kitsune（カフェ キツネ）、バリのライフスタイル施設Desa Kitsune Bali（デサ キツネ バリ）、さらにビューティ＆ウェルネスラインKitsune Bien-Être（キツネ ビアンエートル） まで、多岐にわたる活動を展開している。

設立から24年間、パリと東京を拠点とする多面的なブランドは一貫して成長を続け、自然体で国際的な影響力を高めながら、世界中に熱心なファンを獲得してきた。

ファッションハウスMaison Kitsune は、パリと東京をつなぐ独自の視点から着想を得ており、洗練されたテーラリングや都会的でエレガントな要素を取り入れつつ、遊び心と日常性を兼ね備えたワードローブを提案している。

現在Maison Kitsune はパリ、東京、ソウル、北京、バンクーバーなどに33の直営店舗を構える。コレクションはブランドの公式オンラインストアのほか、40以上のフランチャイズ店舗および世界中300以上の小売店やオンラインプラットフォームでも販売されている。

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