株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 山川豊治）は、7月1日（水）から10日（金）までの10日間にわたり、「JRで行く鉄道の旅」のタイムセールを実施します。予約の受付はウェブ限定で、7月1日（水）午前0時に開始します。東京、名古屋、大阪、福岡に加えて、札幌、仙台、広島、金沢など全国各地を発着地※1としたJRを利用する国内個人旅行のタイムセールです。





継続する物価上昇の影響で家計の消費マインドが低迷する中、阪急交通社では、JR各社※2の協力のもと、夏旅を応援するタイムセールを実施します。消費に陰りが見られる一方で、ゴールデンウィークの旅行者数が前年を上回るなど、休暇期間に対する就業者層の旅行意欲は堅調に推移しています。特に、鉄道の旅は道路渋滞を回避できるため定時性が高く、夏の繁忙期でも時間効率よく休暇を楽しめます。

今回のタイムセールでは、夏の代表的な観光地「立山・黒部アルペンルート」など、人気の高い高原リゾートや温泉リゾートを中心に商品を用意しました。また、手軽な近距離旅行に加えて、北海道新幹線や北陸新幹線を利用する函館や金沢など、ゆっくりと長旅を楽しむ商品も取り揃えました。鉄道の旅ならではの醍醐味をお届けするラインナップとなっています。





阪急交通社は、宿泊と交通手段を組み合わせたシンプルな商品に加えて、観光旅行のノウハウを活かした、食事券や入場券、バスでの観光をセットにした、旅先をより楽しめる個人旅行商品の開発を進めています。函館や金沢では「地元の食事券付きプラン」や、高原リゾートでは「ゴンドラリフト券付きプラン」など商品を拡充しています。また、複数の乗り換えが必要な立山・黒部アルペンルートでは、「手ぶらで観光を楽しめるポーターサービス付き」商品も用意しました。そのほか、ゴルフプレーと往復交通・宿泊が便利にセットになったゴルフツアーや、ゆっくり滞在を楽しめるオールインクルーシブホテルを利用する商品など、今回のタイムセールでは、夏休みに人気の特長ある商品を網羅しています。





阪急交通社は、これからも社会や暮らしの変化に対応した旅行商品の開発に努めてまいります。

※1：出発駅によって商品数が異なります。

※2：JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州の6社。





■「JRで行く鉄道の旅」タイムセール特集ページURL

https://www.hankyu-travel.com/kokunai/cpn2/?p_baitai=9582





■主な商品ラインナップ

（宿泊・鉄道付きフリープラン 旅行代金：おひとり様2名1室利用）

【東京地区】

（1）伊香保温泉2日間 上野駅発着 17,000円 （夕・朝食付）

（2）熱川温泉2日間 東京駅発着 19,900円 （夕・朝食付）

（3）立山・黒部アルペンルート通り抜け3日間 新宿駅発・東京駅着 61,800円～98,800円 （プランに応じて※3）

※3：1泊目温泉泊で夕朝食付、2泊目富山市内（食事なし）

（4）金沢3日間（選べる食事券付） 東京駅発着 27,900円～71,800円 （食事なし）

（5）函館3日間（朝市食事券付） 東京駅発着 37,900円～86,900円 （食事なし）





【名古屋地区】

（1）京都2日間 名古屋駅発着 14,900円 （食事なし）

（2）金沢2日間 名古屋駅発着 17,900円 （食事なし）

【大阪・京都地区】

（1）金沢2日間 京都駅発着 17,900円～28,900円 （食事なし）

（2）広島2日間 新大阪駅発着 21,900円～27,900円 （食事なし）

（3）博多2日間 新大阪駅発着 26,900円～34,900円 （食事なし）





【九州地区】

（1）京都2日間 小倉駅発着 29,900円～47,900円 （食事なし）

（2）ハウステンボス2日間 博多駅発着 16,000円～36,100円 （食事なし）





■主な出発駅

【北海道地区発着】札幌駅

【東北地区発着】

仙台駅、福島駅、郡山駅、盛岡駅、新青森駅、山形駅、新花巻駅、米沢駅、新白河駅、その他13駅

【関東・甲信越地区発着】

東京駅、上野駅、大宮駅、品川駅、新宿駅、立川駅、

八王子駅、赤羽駅、新横浜駅、横浜駅、浦和駅、川崎駅、大船駅、宇都宮駅、高崎駅、水戸駅、長野駅、上田駅、

松本駅、新潟駅

【東海地区発着】名古屋駅

【北陸地区発着】金沢駅、富山駅

【関西地区発着】大阪駅、新大阪駅、京都駅、新神戸駅、姫路駅

【中国地区発着】広島駅、福山駅

【四国地区発着】高知駅、後免駅、松山駅、新居浜駅、壬生川駅、今治駅

【九州地区発着】博多駅、小倉駅、新玉名駅、熊本駅、鹿児島中央駅、川内駅、出水駅









株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/24914d04f2e4c3c1f1155d06cd3348f4ea7338e9.pdf





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