こんな贅沢がいいんです!!＜～静岡県産うなぎ～＞を丸ごと一本使用した、土用丑の日限定のうな重が、持ち帰り限定で今年も登場!!

株式会社 ネオ・エモーション

「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営する、株式会社ネオ・エモーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石橋 匡光）は、土用丑の日に合わせた持ち帰り商品「厳選一本うな重」「特大うなぎと寿司屋の玉子焼き重」「うな重 並」の三種類を、2026年7月26日（日）に限定発売いたします。

厳選！静岡県産うなぎの魅力

土用丑の日商品一覧

当店の目玉となるのが、「厳選一本うな重」5,900円（税込）。まずはこの大きさに注目してください。身が厚くふっくらと焼き上げたうなぎを丸ごと一尾使用。うなぎの甘みを引き立てる特製タレでごはんが進みます。粒たちのごはんは、なんと500g！大きなうなぎがダイナミックな一品です。

家族や仲間とシェアするも良し、ひとりで頬張るも良し、楽しみ方はあなた次第です。

店内で焼き上げる自家製玉子焼も主役

「特大うなぎと寿司屋の玉子焼き重」2,800円（税込）は、甘く仕立てたお出汁の香りを楽しめる自家製玉子焼をどどんとのっけたインパクトある一品です。うなぎだけじゃなく、玉子焼も主役のこの商品はお子様にも大人気。濃厚な特製タレが染みる厚切りうなぎとの相性も抜群です。

プチ贅沢にちょうど良い

「うな重 並」1,800円（税込）は、店内販売でも好評の寿司サイズの厚切りうなぎをたっぷり並べて仕上げます。少し贅沢をしたい方にピッタリの一品です。

＜商品概要＞

●商品名/販売価格

・「厳選一本うな重」5,900円（税込）※完全予約制

・「特大うなぎと寿司屋の玉子焼き重」2,800円（税込）

・「うな重 並」1,800円（税込）

●販売期間

2026年7月26日（日）

まぐろ問屋各店舗にて好評【―ご予約受付中―】

●販売店舗

・まぐろ問屋 三浦三崎港 横浜ポルタ店（神奈川県・横浜市）

・まぐろ問屋 三浦三崎港 ベースゲート横浜関内店（神奈川県・横浜市）

・まぐろ問屋 三浦三崎港 マルイファミリー溝口店（神奈川県・川崎市）

・まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み 渋谷ヒカリエ店（東京都・渋谷区）

・まぐろ問屋 恵み 新横浜ぐるめストリート店（神奈川県・横浜市）

・まぐろ問屋 恵み ハラカド店（東京都・渋谷区）

・まぐろ問屋 恵み＜鮨道場＞ 横浜ワールドポーターズ店（神奈川県・横浜市）

・まぐろ問屋 めぐみ水産 マークイズみなとみらい店（神奈川県・横浜市）

・まぐろ問屋 めぐみ水産 戸田公園店（埼玉県・戸田市）

・まぐろ問屋 やざえもん 沖縄新都心あっぷるタウン店（沖縄県・那覇市）

・まぐろ問屋 やざえもん サンエー浦添西海岸パルコシティ店（沖縄県・浦添市）

上記11店舗にて販売いたします。

※各店舗、数量が無くなり次第販売を終了いたします。

廻転寿司の枠を超えたグルメが楽しめる

店内限定「厚切りうなぎ一貫」924円（税込）

グルメ廻転寿司では、寿司織人（※）が目の前で握る本格的な寿司を提供いたします。

贅沢な静岡県産うなぎは、厚切りでお口いっぱいに旨味が広がります。特製タレで仕上げる事で、香ばしさと、うなぎ本来の甘味も味わえます。

※ネオ・エモーションでは、職人の表記を「織人」と表現しています。

＜ネオ・エモーションとは？＞

1996年4月5日に設立。神奈川県横浜市を中心に、グルメ廻転寿司店舗・海鮮を中心とした大衆居酒屋を展開。2001年10月、廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」を、横浜ワールドポーターズ１階へ初出店以降、織人（ショクニン）が店内を盛り上げる劇場型店舗の「まぐろ問屋 三浦三崎港」、特急レーン提供・フルオーダーシ ステムを融合した店舗「まぐろ問屋 恵み」など、5つの廻転寿司ブランドを展開。 まぐろ問屋直営の 寿司店として、まぐろの品ぞろえは常に30品以上を用意し、豊富な鮮魚を取り扱う。企業として、新たな寿司職人の定義、織人（ショクニン）を打ち出し、寿司の技術のみではなく、伝統ある寿司文化を継承し、現代に合った形へ進化する事に重きをおき、 新卒社員も入社90日間でお客様の寿司を握る「寿司織人育成90日プログラム」を構築。入社後、即現場を 体験する事を目標に”やりがい”や”達成感”を意識した教育 へ転換し、織人（ショクニ ン）育成をミッションに掲げています。

2025年12月には“ちょっと良い日の大衆居酒屋”のコンセプトの元「まぐろ問屋二代目マル城」を新業態として開業。寿司店では高品質な鮮魚を取り揃え、大衆居酒屋では未利用魚を使用した料理にも取り組み、日本の水産業界の活性化にも励みます。

会社概要

社名 ┃株式会社 ネオ・エモーション

URL ┃https://neo-emotion.jp

本件プレスリリースに関するお問い合わせ

TEL:045-620-5291

FAX:045-620-5295

担当:幸喜（コウキ）

MAIL:s.kouki@misakimegumi.com