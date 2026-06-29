本社オフィスがWELL(TM)認証「ゴールド」を初取得

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：山田 茂、以下「当社」）は、京橋本社オフィスについて、国際的なウェルビーイング認証制度である「WELL(TM)認証」のゴールド認証を取得しました。また、東京ミッドタウンにて開催された「WELL 2026 Tokyo Summit」において、受賞セレモニーに登壇しました。当社として初のWELL認証取得となります。

WELL認証は、International WELL Building Institute（IWBI）が運営する国際的な認証制度であり、建物やオフィス空間が人々の健康や快適性、ウェルビーイングをどの程度考慮しているかを評価するものです。評価は「空気」「水」「光」「温熱快適性」「こころ」「コミュニティ」など多面的な観点から行われます。

「WELL 2026 Tokyo Summit」受賞セレモニーの様子（2026年5月19日開催）右：IWBI President & CEO Rachel Hodgdon氏、左：当社 法務総務部芹田いづみ部長

当社は2025年7月に本社を移転し※1、“未来に向けて、“働きやすくCOSMOらしいワクワクするオフィス”をコンセプトに、健康的で快適な職場環境づくりを行っています。その取り組みが高く評価されたことで、今回ゴールド認証の取得に至りました。

具体的には、空気・水・光といった基本的な環境の質を高めるとともに、個々の感じ方や働き方の違いに配慮した温熱環境やワークスペースの設計を行いました。また、固定席にとらわれない働き方の導入により、社員一人ひとりが主体的に働く場所を選択できる環境を整備しました。さらに、リフレッシュ空間やコミュニケーションを促すレイアウトを取り入れることで、部署を越えた自然なつながりや新たな発想が生まれるオフィスをめざしています。

これらはすべて、社員の声を取り入れながら進めてきた取り組みであり、「オフィスを通じて働く人の活力と創造性を引き出す」という想いのもと、継続的に改善を重ねています。

当社は今後も、社員一人ひとりが安心して働ける環境整備を進めるとともに、ウェルビーイングの向上に資する取り組みを推進します。

働き方に応じて座席を選択できる執務フロア働き方に応じて座席を選択できる執務フロア総合受付前のゲストエリア社員が自由に利用できるウェルネスエリア

＜京橋本社オフィスの概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98598/table/322_1_d38823953e278aa66d1708ff56eb537c.jpg?v=202606290451 ]

※1 2025年3月14日プレスリリース

「本社移転についてのお知らせ～社員の『ココロも満タンに』なる、より働きやすい環境へ～」

https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/information/press/2025/250314-01.html