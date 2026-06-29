アルコニックスグループの大川電機製作所が福島競馬場開催「ラジオNIKKEI賞」優勝トロフィーを製作

アルコニックス株式会社

アルコニックスグループで精密切削加工を行う株式会社大川電機製作所（東京都世田谷区、代表取締役社長：小池 進、以下、大川電機製作所）は、2026年6月28日（日）に福島競馬場で開催された「第75回 ラジオNIKKEI賞」（主催：日本中央競馬会、株式会社日経ラジオ社（以下、ラジオNIKKEI）寄贈）向けに優勝トロフィーを製作、優勝馬主に贈呈されました。

本トロフィーはラジオNIKKEIより大川電機製作所に依頼されたものです。福島の民芸品「赤べこ」をモチーフとし、大川電機製作所が強みとするアルミの削り出しにて加工、純金箔でめっきコーティングが施されています。赤べこは福島の復興と繁栄への願いを込めてラジオNIKKEIにより『福光覇牛（ふっこうはぎゅう）』と名付けられました。

■ラジオNIKKEI賞概要

開催日：2026年６月28日（日）

場所 ：福島競馬場（福島県福島市松浪町9-23）

■優勝トロフィー製作の経緯

大川電機製作所は、1951年に東京都世田谷区にて創立された精密切削加工メーカーです。1998年には製造部門を福島工場へ移転し、2016年には上名倉工場を新設するなど、福島県内での拠点拡充を進め、地域とともに事業を拡大してきました。

一方、「ラジオNIKKEI賞」は、1952年に「中山4歳S」として創設され、1959年よりラジオNIKKEIが寄贈を開始しました。1979年に福島競馬場へ移設されるとともに「ラジオたんぱ賞」と改称され、2006年には現在の名称に変更されるなど、長年競馬ファンに親しまれてきた重賞レースです。2024年にラジオNIKKEI社長に就任した小手森氏が福島県出身であること、そして大川電機製作所が福島に根差した事業展開を行っていることに加え、同社が福島県の民芸品である「赤べこ」をアルミ削り出しで製作した動画がきっかけとなり、このたび優勝トロフィーの製作が実現しました。

「赤べこ」は、本来は木型に紙を重ねて作る張り子細工として広く知られています。本トロフィーでは、アルミニウムの削り出しに純金箔をめっきコーティングすることで、新たな価値を創出。さらに試行錯誤を経て、赤べこの特徴的な首のゆらぎを再現することに成功しました。

福島の復興とさらなる繁栄への願いを込めた本トロフィーは、勝利に至るまでの努力の重みと、その達成の価値を象徴するにふさわしい仕上がりとなっています。

左から、大川電機製作所 小池社長、アルコニックス 手代木社長、ラジオNIKKEI 小手森社長

〇関連情報についてはこちら

-大川電機製作所の公式サイト：https://www.odsinc.co.jp/

-大川電機製作所 「赤べこ制作動画」：

https://www.odsinc.co.jp/odcms/wp-content/themes/OriginalTheme/video/akabeko.mp4

-大川電機製作所インタビュー記事：

https://www.alconix.com/media/owned/2025/12/05/OHKAWACORPORATION.html

【株式会社大川電機製作所】

代表者 ：代表取締役社長 小池 進

本社 ：〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-11-20

福島工場 ：〒960-2153 福島県福島市庄野字石塚1-1

上名倉工場 ：〒960-2102 福島県福島市荒井北2-5-10

事業内容 ：半導体製造装置、航空機、通信機器等に用いられる精密機械加工部品の製造

【アルコニックスグループについて】

パーパス《グループの存在意義》 ：どこかにいる、だれかの未来のために

ビジョン《グループのありたい姿》：ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」をコーポレートスローガンとして掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。

「半導体」「モビリティ」「サーキュラーエコノミー」など次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

○ アルコニックスグループについては、公式サイト または 統合報告書をご覧ください。

公式サイト：https://www.alconix.com/

統合報告書２０２５：https://www.alconix.com/assets/docs/ir/integrated_report_ja.pdf

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容 ：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売

https://prtimes.jp/a/?f=d36770-64-c801c32b8d427ffeb8f70e3f68f56cf8.pdf