旅行メディア「旅色」で「湯の沢温泉 時の宿すみれ」が提供する宿泊プランの販売を開始しました

株式会社旅色トラベル

旅行メディア「旅色（https://tabiiro.jp/）」の宿泊予約サービスを運営する株式会社旅色トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：澤田 裕）は、「湯の沢温泉 時の宿すみれ」が提供する宿泊プランの販売を開始しました。2026年6月29日現在、リニューアルオープン20周年を記念し、「米沢牛寿司ブランチプラン」や、「米沢ジャックスブルワリー」とのコラボレーションで造られた20周年記念のクラフトビールが付く「米沢牛フィレステーキグレードアップ＆クラフトビール付プラン」を販売しております。

「価格で選ばれる宿から、魅力で選ばれる宿へ。」

旅行メディア「旅色」は、宿泊施設の魅力を記事コンテンツとして伝えてきた強みを活かし、価格だけでは伝わらない宿のこだわりや滞在価値を届ける宿泊予約サービスを開始いたしました。

掲載をご希望の宿泊施設様は、下記より詳細をご確認ください。

旅色への掲載をご希望の方はこちら：https://tabiiro.jp/keisai/yado/

■湯の沢温泉 時の宿すみれ

月をモチーフにした洋室「げんじ」ふたりだけの贅沢な時間を過ごせる宿

豊かな自然に囲まれた、おふたり様専用の隠れ家宿「湯の沢温泉 時の宿すみれ」。デザインが異なる全10室の客室にはテレビや時計を置かず、ふたりだけの特別な時間を演出します。

夕食は、おかみの実家である老舗精肉店が厳選した「米沢牛」を、さまざまな部位で味わう創作懐石料理。米沢牛の魅力を存分に味わえる贅沢なフルコースです。

大浴場や貸切露天風呂では、「湯の沢温泉」の源泉掛け流しと四季折々の景色を愉しめます。自然・温泉・美食に包まれる時間をお過ごしください。

旅色編集部のおすすめポイント

01. おふたり様専用の宿で過ごせる特別な時間

02. 「米沢牛」づくしの贅沢な創作懐石を堪能

03. 源泉掛け流しの「湯の沢温泉」で心も体もぽかぽか

「湯の沢温泉 時の宿すみれ」のご紹介ページはこちら

https://tabiiro.jp/yado/s/100454-yonezawa-sumire/

■ 20周年の感謝を込めた、今だけの記念プラン

「時の宿すみれ」は、リニューアルオープン20周年を迎えました。これまで訪れたお客様や地域の皆さまへの感謝を込め、2026年7月31日までの期間限定で、2つの記念プランを販売しています。

「すみれの米沢牛寿司ブランチプラン」は、夕食と「米沢牛寿司ブランチ」が付いた一泊二食付プランです。ブランチは朝食の代わりに、10時にご提供します。ゆったりと朝を迎え、米沢牛寿司で滞在を締めくくる、すみれならではの贅沢なブランチです。

米沢牛寿司ブランチ(一例)

プラン名

【すみれ20周年記念】「すみれの米沢牛寿司ブランチプラン」

客室例

「みすず」：北欧風洋室（53平方メートル ）～北欧風の癒し空間～

本プランのご予約はこちら

https://tabiiro.jp/yado/s/100454-yonezawa-sumire/plan/390/575/

好評につき継続販売している「米沢牛フィレステーキグレードアップ＆クラフトビール付プラン」では、夕食のメインとなる米沢牛料理をフィレステーキへグレードアップ。さらに、「米沢ジャックスブルワリー」とのコラボレーションで造られた「20周年記念すみれのクラフトビール」4種の中から、お好みの1本をお選びいただけます。※ソフトドリンクへの変更も可能です

すみれオリジナルクラフトビール

プラン名

【すみれ20周年記念・特別企画】米沢牛フィレステーキグレードアップ＆クラフトビール付プラン

客室例

「みすず」：北欧風洋室（53平方メートル ）～北欧風の癒し空間～

本プランのご予約はこちら

https://tabiiro.jp/yado/s/100454-yonezawa-sumire/plan/390/576/

■この宿の特徴

一日10組限定のおふたり様専用の宿

ご夫妻やカップル、友人、親子などに、忙しい日々を忘れ、ふたりだけの特別な時間を過ごしていただきたい。そんな思いから、前身の旅館をリニューアルし、おふたり様専用の宿に生まれ変わりました。豊かな自然を感じる温かな宿で、ふたりだけの贅沢な時間をお過ごしください。

ふたりきりで自然を眺めながら語らうひととき趣の異なる全10室の客室

客室は、和洋室・洋室・和室とタイプが異なり、それぞれに個性ある空間が広がります。訪れるたびに違う部屋を選ぶ嬉しさはもちろん、お気に入りの客室で過ごす心地よさを感じられます。

小上がりで寛げる、3タイプの和洋室

フローリングの洋室に琉球畳の小上がりを備えた和洋室は、あらかじめ布団をご用意しているため、ご到着後すぐにお寛ぎいただけます。

・「さくら」：桜をテーマにした優しい雰囲気

・「いぶき」：寝室とリビングを分けたモダンリビング風

・「あかね」：アジアンリゾートの雰囲気を愉しめる客室

桜をイメージした、落ち着いた雰囲気をもつ「さくら」個性豊かな6タイプの洋室

全6室の洋室は、すべてシモンズ社製のマットレスを採用しています。

・「げんじ」：月や夜空を思わせる客室

・「あけぼの」：夜明けをイメージしたやわらかな空間

・「ひめ」：ヨーロピアンリゾート風の明るい雰囲気が魅力

・「あおい」：アトリエ風のナチュラルな空間

・「みやま」：和とモダンが調和した客室

・「みすず」：段差がなく、大きな窓が印象的な北欧風の客室

ベッドボードに弧を描く、月明かりが美しい「げんじ」和の趣に包まれる茶室風の和室

8畳の茶室風客室「あずま」は、畳の香りと静寂に包まれた落ち着きある和室です。上品で大人の雰囲気が漂い、南向きの大きな掃き出し窓からは木立越しに山形新幹線の鉄橋を望めるのも特徴。冬は雪景色、春は桜と、季節ごとに異なる風情を愉しめます。

8畳の茶室風客室「あずま」魅力あふれる「米沢牛」づくしの創作懐石料理

夕食には、「米沢牛」を贅沢に使った創作懐石料理をご提供しております。地元の新鮮な食材も取り入れ、前菜からデザートの手前まで米沢牛づくしのフルコースをお愉しみいただけます。深い味わいととろけるやわらかさが特徴の米沢牛を、大切な方と一緒に心ゆくまでご堪能ください。

地元で愛され続ける「米沢牛黄木」から仕入れる米沢牛源泉掛け流しの温泉で過ごす贅沢なひととき

館内では、体の芯から温まり、湯冷めしにくいと評判の「湯の沢温泉」を源泉掛け流しで愉しめます。元禄時代以前の温泉書にも記された、約300年以上の歴史を持つ湯で、疲労回復や神経痛などに効果が期待されています。

檜の香りが心地良い内風呂や、清流に面した露天風呂、木漏れ日や川のせせらぎを感じられる貸切露天風呂も備えており、春の桜や夏の若葉など、季節ごとの景色に包まれながら、ゆったりとした湯浴みの時間を過ごせます。

オープンデッキ付きの内風呂「森と風の湯」

■宿泊施設概要

湯の沢温泉 時の宿すみれ

住所：〒992-1205 山形県米沢市関根12703-4

電話番号：0238-35-2234

電車をご利用の方：

【山形新幹線をご利用の場合】JR各線・東京メトロ丸ノ内線 東京駅より山形新幹線で約130分、JR米沢駅下車、車で約15分

【東北新幹線をご利用の場合】JR各線・東京メトロ丸ノ内線 東京駅より東北新幹線でJR福島駅へ。奥羽本線に乗り換え、JR米沢駅下車、車で約15分

お車をご利用の方：東北中央自動車道 米沢八幡原ICから約10分

「湯の沢温泉 時の宿すみれ」のご紹介ページはこちら

https://tabiiro.jp/yado/s/100454-yonezawa-sumire/

■旅色とは

あなたの旅が始まる場所ーー

行き先、宿、食事、アクティビティ…旅の可能性はいつだって無限大。

日本各地の魅力にさまざまな角度から光を当ててきた旅⾊だからこそ、あなた好みの旅が見つかること間違いなし。

旅⾊は、行きたい場所に出会える魅力的なコンテンツを発信する旅行・観光メディアです。

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■会社概要

運営会社： 株式会社旅色トラベル

事業概要：宿泊予約サービス、訪日観光マーケティング支援、旅行・観光関連サービス運営

運営会社所在地： 東京都渋谷区桜丘町20-4

企業サイト： https://company.tabiiro.travel/

株式会社旅色トラベルは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社旅色トラベル

旅色宿泊予約サービス運営事務局

E-mail：inquiry@tabiiro.travel