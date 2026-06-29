クレディセゾン「永久不滅ポイント」、Coincheck CaaSによる暗号資産へのポイント交換サービスを開始

コインチェック株式会社

東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社および米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業で、暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、井坂友之、以下「当社」）は、株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO：水野 克己、以下「クレディセゾン」）と連携し、2026年6月29日より、クレディセゾンがセゾンカード会員に発行する「永久不滅ポイント」をCoincheckで暗号資産へ交換できるサービスを開始いたしましたので、お知らせいたします。本サービスは、当社が提供する組込型金融サービス「Coincheck CaaS」により「永久不滅ポイント」をCoincheckで暗号資産に交換することを実現したものです。

本サービスにより、セゾンカード会員様は、日常のカード利用で貯まった永久不滅ポイントを、Coincheckで取り扱う暗号資産へ交換することが可能となります。これにより、従来の消費還元を中心としたポイント利用に加え、暗号資産を通じた資産形成や新たな金融体験へのアクセスが実現します。

サービス提供の背景

当社とクレディセゾンは、2026年4月20日に暗号資産関連事業およびFinTech領域において協業を推進する内容の業務提携契約を締結したことを発表しました（※1）。

本サービスは、業務提携に基づく具体的な取り組みの第一弾として実現したものであり、約1,500万人の会員基盤を持つクレディセゾンの「永久不滅ポイント」とCoincheckの暗号資産取引サービスを連携させることで、セゾンカード会員様に新たな資産形成の選択肢を提供します。

両社は、クレジットカード利用で貯まった永久不滅ポイントを単なる還元手段ではなく、顧客の意思決定を拡張する金融インフラの一部と位置づけ、本サービスを通じて、日常利用から資産形成へとつながる新たな導線の構築を目指します。

※1 当社2026年4月20日プレスリリース「クレディセゾンとコインチェック、 暗号資産領域における業務提携契約を締結～セゾンカード会員様に暗号資産へのアクセス機会を創出～(https://corporate.coincheck.com/press/rNshUNrL)」

Coincheck CaaSについて

Coincheck CaaS（Crypto as a Service）は、APIを通じて暗号資産に関する機能を企業のアプリやサービスへ組み込むことができる（※2）、当社の組込型金融（Embedded Finance）サービスです。

Coincheck CaaS導入企業はCoincheckが提供する暗号資産関連の機能やインフラを活用することで、自社サービスのユーザー体験を維持しながら、暗号資産に関する新たな価値提供を実現できます。

クレディセゾン「永久不滅ポイント」から暗号資産への交換サービスは、Coincheck CaaSにより提供するものです。企業が保有するポイントプログラムと暗号資産を連携させることで、ユーザーに新たなポイント活用方法を提供するとともに、暗号資産との接点を創出します。

当社は、Coincheck CaaSの活用領域を拡大し、金融機関、ポイント事業者、会員サービス事業者などとの連携を通じて暗号資産の利用機会を広げてまいります。

※2 Coincheck CaaSを通じて暗号資産の売買機能を提供する場合、当該機能の提供主体となるパートナー企業は、法令上、暗号資産交換業または電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録を受けた事業者に限られます。

「永久不滅ポイント」交換概要

「Coincheck CaaS」ウェブサイト：https://coincheck.com/ja/lp/caas[表: https://prtimes.jp/data/corp/21553/table/341_1_81fdd4aaf946e035ae9198ceedd51d51.jpg?v=202606290451 ]

ポイント交換の詳細および交換方法については、クレディセゾンの案内ページをご確認ください。

暗号資産へのポイント交換レートアップキャンペーン概要

ポイント交換開始を記念し、期間中に永久不滅ポイントをCoincheckで暗号資産に交換いただいたお客様を対象に、交換額に応じた特典を付与するキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間

2026年6月29日（月）～2026年7月31日（金）

内容

期間中、永久不滅ポイントをCoincheckで暗号資産に交換すると、通常1ポイント4.5円相当のところ1ポイント5円相当の暗号資産を付与いたします。

※キャンペーンの詳細・適用条件はこちら(https://www.saisoncard.co.jp/present-campaign/entry/crypto2606/)でご案内いたします。

今後の展望

当社は、Coincheck CaaSを通じて、暗号資産取引機能だけでなく、ポイント交換や各種金融サービスとの連携を推進し、より多くのユーザーが自然に暗号資産へアクセスできる環境の構築を目指しています。

クレディセゾンとの連携においても、ポイント・決済・投資をつなぐ新たな顧客体験の創出に向けて協議を継続し、暗号資産やステーブルコインを活用したサービスの可能性を検討してまいります。

今後も当社は、さまざまな企業とのパートナーシップを通じて、暗号資産をより身近で利用しやすい金融インフラとして社会へ提供し、「新しい価値交換を、もっと身近に」の実現を目指してまいります。

株式会社クレディセゾンについて

クレディセゾンは、「サービス先端企業」を経営理念に掲げ40年以上にわたりペイメント事業を展開し、業界の常識を覆すサービスによってお客様の選択の自由を広げてきました。現在は、ファイナンス事業やグローバル事業へと領域を拡張しています。国内外で金融アクセスに課題を抱える人々や企業の挑戦に寄り添い、常識にとらわれない発想でファイナンスを進化させることで、誰もが自由に自らの可能性を広げられる社会の実現を目指します。

商号：株式会社クレディセゾン

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F

設立：1951年5月1日

代表者：代表取締役（兼）社長執行役員COO 水野 克己

URL：https://corporate.saisoncard.co.jp/

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アクティブユーザー数国内No.1*およびアプリダウンロード数7年連続国内No.1**の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck(https://coincheck.com/ja/)」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)」、組込型暗号資産取引サービス「Coincheck CaaS(https://coincheck.com/ja/lp/caas)」をはじめ事業法人のオンチェーン関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコイン(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/3600)やイーサリアム(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/eth_jpy/3600)などの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* 参考：当社2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025「ベスト暗号資産アプリ」を受賞(https://corporate.coincheck.com/press/dUL4BpgO)」

** 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡、井坂友之

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/

【IEO・暗号資産・暗号資産のお取引に関する重要事項】

・IEOでの購入申込みの際はホワイトペーパー、当社の開示情報等を必ずご確認ください。

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨と異なります。

・秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われます。

・暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

・暗号資産の価格は変動するため、損失が生じる場合があります。

・暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

・お取引の際は、取引内容を十分に理解し、自己の責任をもって行ってください。

その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「Coincheck 暗号資産取引説明書」「Coincheck 利用規約」「Coincheck つみたて取引説明書」「Coincheckつみたて利用規約」等の交付書面をご確認ください。

お問い合わせ：https://coincheck.com/ja/info/help_contact

手数料について：https://coincheck.com/ja/info/fee