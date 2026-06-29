阪急阪神不動産株式会社では、現在「（仮称）東阪急ビル建替計画※」として2027年12月の竣工を目指して建設を進めている新本社ビル（大阪市北区）と、東京事務所（東京都千代田区）において、人々の健康とウェルビーイングに焦点を当てた建築物の国際的な空間評価システム「WELLv2」（予備認証）を2拠点同時に取得しましたのでお知らせします。なお、2つのオフィスで同時に認証を取得するのは国内では初めてです。

※：2025年9月30日付当社プレスリリース： https://www.hhp.co.jp/news/2025/09/000820.html





WELL認証とは、健康的な建物や組織、コミュニティに関する国際的な専門機関であるアメリカの公益法人IWBIによる建築物認証の一つで、建物の環境性能だけでなく、建物を利用する人々の健康や快適性に着目した空間評価システムです。また、WELLv2とは、WELL認証の最新版として2020年9月に導入された評価基準で、「空気」「水」「食物」「光」「運動」「温熱快適性」「音」「材料」「こころ」「コミュニティ」の全10項目で評価されます。当社が今回取得した「WELLv2」（予備認証）は、竣工前の設計・計画段階の時点で、本認証の基準を満たす見込みの有無を、設計図書等に基づき評価するものです。





当社は、阪急阪神ホールディングスグループが2020年に定めた「サステナビリティ宣言」のもと、「一人ひとりの活躍」を目標に掲げて職場環境の整備を進めています。今回の予備認証は、オフィスに採用する設備だけでなく、人事制度や福利厚生といった従業員の心身の健康を支える取組も総合的に評価され、従業員のウェルビーイング向上に資する環境が整備されていると認められ取得に至りました。





今後はオフィス運用後の実地審査を経て「WELLv2」の最高位であるプラチナランクの取得を目指します。また、この認証取得を通じて得た室内空間づくりの知見を、当社の不動産事業全体で活かしていくのはもちろんのこと、従業員一人ひとりが活躍できる快適なオフィス空間を整備することで、豊かな感性と発想が生まれ、さまざまな社会課題の解決と持続可能な社会の実現に向けた取組を、力強く進めていきたいと考えています。





■WELLv2について





WELLv2の評価は、「空気」「水」「食物」「光」「運動」「温熱快適性」「音」「材料」「こころ」「コミュニティ」による、全10項目コンセプトから多角的に評価され、その評価の高いものから順に「プラチナ」「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」に区分されています。





■WELLv2（予備認証）を取得した阪急阪神不動産のオフィスについて

当社では、このWELLv2の取得により、従業員一人ひとりの生産性向上と創造性の発揮を促すことができる職場環境を提供することを第一の目的としています。また、不動産デベロッパーとして最先端のオフィス環境を実体験し知見を獲得することで、今後のオフィス開発における、営業力・提案力を強化していきたいと考えています。





◆評価されたポイントについて

（オフィス環境について）

国際的な室内換気基準の1.3倍以上の水準で換気する設備や、眼精疲労や片頭痛の原因となる人間の目に見えない照明のちらつきを抑えた照明器具、個人の体格や視線の高さに応じて調節可能なオフィス家具などを採用します。またフロアには、観葉植物を積極的に配置したバイオフィリックデザインを取り入れ、従業員がリラックスした気持ちで、仕事だけでなく、食事や交流を楽しむことができるスペースを整備します。





（人事的な取組について）

部署の垣根を越えた社内のコミュニケーション活性化を図るイベントや、ウォーキングや卒煙を促す健康増進イベントの実施、食習慣の改善と健康に配慮した給食弁当の提供、健康相談窓口の設置など、従業員の心身の健康を支える人事制度の整備と福利厚生の拡充に取り組んでいます。





◆新本社（（仮称）東阪急ビル建替計画）への移転

当社は、阪急電鉄株式会社と共同で大阪市北区において建設を進めている地上10階・地下1階建のオフィスビルに、本社を現在の阪急ターミナルビルから、2027年12月以降に移転する予定です。





◆東京事務所の集約

これまで2拠点に分散していた当社の首都圏のオフィスを、東京宝塚ビル内の2つのフロアに移転集約するものです。大幅な内装工事などを行い機能性の向上を図り、本日より装いも新たに稼働を開始しました。





【WELLv2取得支援】株式会社point0、パナソニックエレクトリックワークス株式会社









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/ab5418304e7af61cc89406690cae7f80344ff483.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1