俳句界・短歌界の最高賞　第60回「蛇笏賞」「迢空賞」贈呈式を開催！

公益財団法人 角川文化振興財団

公益財団法人 角川文化振興財団（所在地：埼玉県所沢市、理事長・船津康次、以下 角川文化振興財団）は、2026年6月28日（日）、東京・飯田橋のホテルメトロポリタンエドモントにおいて、「第60回蛇笏賞・迢空賞」の贈呈式を行いました。

前列左より、伊藤良平専務理事、選考委員・高橋睦郎氏、第60回蛇笏賞・大木あまり氏、第60回迢空賞・桑原正紀氏、日高堯子氏、選考委員・馬場あき子氏、角川歴彦名誉会長、後列左より、選考委員・中村和弘氏、正木ゆう子氏、高野公彦氏、島田修三氏、永田和宏氏

今回の贈呈式には、受賞者と各賞の選考委員、関係者ら236名が出席しました。

各賞の受賞作は、下記の通りです。



◎第60回蛇笏賞 大木あまり（おおき あまり）氏 句集『山猫座（やまねこざ）』(2025年1月 ふらんす堂 刊)

◎第60回迢空賞 桑原正紀（くわはら まさき）氏 歌集『麦熟（むぎう）るるころ』（2025年11月 本阿弥書店 刊）

◎第60回迢空賞 日高堯子（ひたか たかこ）氏 歌集『日在浜（ひありはま）』（2025年11月 角川文化振興財団 刊）

式典では、弊財団の伊藤良平専務理事が受賞の3氏に贈賞を行いました。

各賞の選考委員を代表して、蛇笏賞は中村和弘氏、迢空賞は永田和宏氏がそれぞれ選評を発表された後、続いて受賞者が受賞の喜びの言葉を述べられました。

第60回蛇笏賞 大木あまり氏第60回迢空賞 桑原正紀氏第60回迢空賞 日高堯子氏

受賞概要

◎第60回蛇笏賞（選考会2026年4月14日開催）

大木あまり（おおき あまり）氏 句集『山猫座（やまねこざ）』(2025年1月 ふらんす堂 刊)

［表 彰］ 賞状・記念品（懐中時計）、ならびに副賞100万円

［選考委員］ 高野ムツオ 高橋睦郎 中村和弘 正木ゆう子（敬称略／50音順）

◎第60回迢空賞（選考会2026年4月16日開催）

桑原正紀（くわはら まさき）氏 歌集『麦熟（むぎう）るるころ』（2025年11月 本阿弥書店 刊）

日高堯子（ひたか たかこ）氏 歌集『日在浜（ひありはま）』（2025年11月 角川文化振興財団 刊）

［表 彰］ 賞状・記念品（懐中時計）、ならびに副賞100万円

［選考委員］ 島田修三 高野公彦 永田和宏 馬場あき子（敬称略／50音順）

＊「蛇笏賞」 「迢空賞」とは

1967年に角川書店が、年ごとの俳句・短歌界の最高の業績をたたえる賞として、歌人・釈迢空（折口信夫）、俳人・飯田蛇笏両氏の遺徳を敬慕して創設。1976年、第10回より角川文化振興財団の主催により運営されています。

■角川文化振興財団について

角川文化振興財団は「わが国の文化の振興に寄与する」という財団の設立目的実現のために、文芸の成果に対する顕彰、文芸に関する出版、文芸の研究や著述の刊行への助成、映画芸術振興に関する助成、また文芸・映画資料の収集・保存・展示等、様々な事業を行っております。

公式サイト：http://www.kadokawa-zaidan.or.jp/