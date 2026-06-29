株式会社コーボー、AI回答での「自社ブランドの言及・引用・競合露出」に特化したSaaS「GEO Signals」を6月29日から提供開始

株式会社コーボー

株式会社コーボー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：成田 聖）は、Google AI Overviews・ChatGPT・AI ModeなどのAI回答における自社ブランドやコンテンツの言及やURL引用状況、競合との露出差を定点観測するMicroSaaS「GEO Signals（ジーイーオーシグナルズ）(https://geo-signals.com/)」を、2026年6月29日（月）より提供開始します。

GEO Signalsは、ChatGPTやGoogleのAIによる概要（AI Overviews）など、主要なAI検索プラットフォーム上で自社が「どのように言及され、引用されているか」を、シンプルな2つの指標から“現在地”を可視化するモニタリングツールです。月額9,800円（税別）から、クレジットカード登録不要の14日間無料トライアル付きで、AI検索時代のマーケティング・SEO・広報に取り組む企業がすぐに始められる設計に努めています。

背景：検索が「リンクの一覧」から「AIの回答」へ移り変わるなかで

ChatGPTをはじめとする生成AIや、Google検索に表示されるAIによる概要（AI Overviews）・AI Modeなどの普及により、検索ユーザーが情報にたどり着く経路は「複数のリンク一覧」から「AIが要約した一つの回答」へと段階的に広がりつつあります。

このような変化の兆しのなかで、企業のマーケティング担当者は新しい課題に直面しています。検索順位は計測できても、「AIの回答のなかで自社が言及されているか」「引用元として自社サイトが参照されているか」「競合は表示されているか」は、現在のSEOツールでは把握しづらいという課題です。

「Googleでは上位でも、ChatGPTやAI Overviewsでは出てこない」。こうした状況が、検索順位とは別の仕組みで起こり始めています。GEO Signalsは、この“見えにくい可視性”を、マーケティングからブランド担当者まで日常的に測れる指標へ置き換えること、付け加えていくこと、顧客独自のデータとして蓄積していくことを目指して開発してきました。

開発背景：AI検索時代に必要なのは、露出を“増やす”前に、まず“測る”こと

AI検索への対応においては、現在世界的にも「AI回答に出るための施策」や「生成AI向けのコンテンツ最適化」に注目が集まりがちです。一方で、露出だけを狙う施策は、過度なテクニックに偏り、検索体験やコンテンツ品質を損なうリスクも生じます。AI回答に表示されることだけを目的に、トピックを細分化したページを量産したり、ユーザーの検索意図よりもAIへの露出を優先したりすることは、本質的なSEO・コンテンツ改善につながるとは限りません。

コーボーでは、GEO・LLMOに対して、SEOを基盤とし延長線上の施策として捉えています。

同時にGEO Signalsは、AI回答上の露出を無理に増やす目的のツールではありません。

自社がどのような質問で言及されているのか。どのページが引用されているのか。競合と比べて注力するテーマで露出の差があるのか。その事実を継続的に測定し、コンテンツ品質・専門性・信頼性を高めるための改善判断、投資判断につなげることを目的としています。

GEO Signals とは：AI検索での「言及」と「引用」を定量化する

GEO Signalsは、主要なAI検索プラットフォームを定期的に観測し、AI回答における自社ブランドの扱われ方を定点観測する特化型のMicroSaaSです。

登録したプロンプトをもとに、ChatGPT・Google AI Overviews・AI ModeなどのAI検索面で、自社ブランドがどのように言及されているか、どのようなURLが引用されているか、競合ブランドと比較した結果、どの程度露出差があるかを可視化します。データ蓄積と共に価値が増していきます。

主な確認項目は以下の通りです。

- 自社ブランドがAI回答に露出している割合- URLが引用元として採用されている割合- 競合ブランドとの露出シェア- AI回答内で引用されたURL一覧- 各プロンプトの言及・引用状況- AIモデル別の回答傾向の違い- 過去からの現在までの露出変化

これらのデータを継続的に蓄積していくことで、マーケティング担当者、SEO／コンテンツマーケティング担当者、広報・PR担当者は、AI検索上での自社の見え方を新しい判断材料として活用できます。

GEO Signalsの主な機能紹介

1. ブランド言及率・URL引用率の測定

AI回答内に自社ブランドが登場しているか、公式サイトや重要ページが引用元として採用されているかを区分して測定します。

「ブランド名は出ているが、公式サイトは引用されていない」 「競合は引用されているが、自社は名前すら出ていない」 「自社のブログは引用されているが、製品ページは引用されていない」

このようなAI検索上の露出状況を、感覚ではなく定量的かつ指標として確認できます。

2. プロンプトクラスタ別の露出分析

CRM比較、導入検討、無料ツール、料金比較、業界別おすすめなど、独自のトピックごとにプロンプトを分類し、検討フェーズで自社が言及されているかを確認できます。

これにより、単に「AI回答に出ているか」だけではなく、どのテーマでは強く、どのテーマでは競合に負けているのかを把握できます。SEOやコンテンツマーケティングの改善において、次に強化すべきページやトピックの優先順位にも活用が期待できます。

3. 引用元URLの特定

AI回答内で引用された自社URLを、ページ単位で特定します。

製品ページ、導入事例、ブログ記事、FAQ、料金ページ、ホワイトペーパーなど、どのコンテンツがAI回答で参照されているのかを把握できます。現在のSEOでは、検索順位や流入数をもとにページの評価を確認していますが、GEO Signalsでは「AI回答で言及、引用されるページかどうか」という新しい観点で、コンテンツの役割や付加価値を確認できます。

4. AI回答の中身を可視化

GEO Signalsでは、取得したAI回答の全文を測定日ごとに時系列で確認できます。

自社ブランド、競合ブランド、観測キーワードを色分けしてハイライトすることで、ブランド名がどのような文脈で紹介されているか、競合とどのように比較されているかを簡易的に把握できます。

広報・PR領域では、意図したブランドメッセージとAI回答上の紹介文脈にズレがないかを確認する材料としても活用できます。

5. モデル横断の回答比較

同じプロンプトに対して、ChatGPT・Google AI Overviews・AI Modeなど、複数のAI検索面での回答を横並びで比較できます。標準の観測対象はChatGPT・Google AI Overviews・AI Modeの3面で、オプションとしてGemini・Perplexityにも対応します。

AIごとに、引用されるURLや言及されるブランドが異なる場合があります。GEO Signalsでは、その違いを確認し、自社ブランドがどのAI検索面で強いか、あるいは露出が不足しているのかを相対的な比較も可能です。

6. 変化検知・アラート機能（※リリース後の提供予定）

今後のアップデートでは、言及率の急な変化や、競合URLの新規出現などを検知するアラート機能の提供を予定しています。

AI回答は一定の変動を伴うため、単発の確認ではなく、同じプロンプトを継続的に観測し、傾向として把握することが重要と考えています。GEO Signalsは、AI検索上の露出変化を定点観測することで、見逃しやすい変化に気づくキッカケを提供します。

想定利用シーン

マーケティング責任者

AI検索上のブランド露出を、新しい認知・比較検討指標として把握できます。競合ブランドとの露出差を確認することで、ブランド戦略やコンテンツ投資の判断材料として活用できます。

SEO／コンテンツマーケティング担当者

どのページがAI回答で引用され、どのテーマで引用が不足しているのかを確認できます。製品ページ、導入事例、FAQ、比較記事など、改善すべきコンテンツの優先順位にも活用できます。

広報・PR責任者

自社ブランドがAI回答でどのような文脈で紹介されているかを確認できます。意図したブランドメッセージとのズレや、競合との扱われ方の違いを把握することで、広報発信や一次情報整備の改善にも活用できます。

■ 料金プラン

こんな課題をお持ちの方にも- SEOの順位は追えているが、ChatGPTやAI Overviews上での自社の扱われ方が確認できない- AI検索対策（GEO／LLMO）に着手したいが、効果を測る指標がなく、社内で説明しづらい- 専用ツールの導入を検討したが、価格が高く稟議が通りにくい、あるいは自社にはオーバースペックと判断した- BtoB SaaSなど比較検討されやすいカテゴリで、AI検索における自社の現在地を客観的なデータで把握していきたい

初期導入しやすいシンプルなプランを用意しています。高機能なGEO・LLMO専用ツールは価格が高騰傾向にある中で、まずはGEO・LLMOを始めやすい価格帯に設定しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43498/table/5_1_fd3e941f261bf0963aef83c662175fae.jpg?v=202606290352 ]

※Proプランの分析機能で14日間の無料トライアル（クレジットカード登録不要）付きです。

無料トライアル期間が経過するか、ユーザーが無料トライアル期間中に有料プランを選択した場合、無料トライアルは終了致します。継続利用される場合のみ、Stripe決済による月額課金を開始します。

Standardプラン：月額9,800円（税別）

1ブランド、競合3社、10プロンプト、週2回更新、データ履歴3ヶ月

Proプラン 月額19,800円（税別）

3ブランド、競合10社、30プロンプト、週2回更新、

データ履歴12ヶ月 プロンプトクラスタ分析、詳細な競合比較、引用ドメイン分析に対応

※最新プランは「サービスサイト(https://geo-signals.com/)」もご確認ください。

開発の背景とメッセージ

株式会社コーボー 代表取締役 成田 聖

当社は創業以来、SEM・SEOを強みとするマーケティング支援を提供してきました。近年は、検索のあり方が生成AIによって大きく変わるなかで、AI検索時代の最適化（GEO・LLMO）に関する独自研究にも取り組み、研究論文として「GEO PRISM FW(https://www.cooboo.co.jp/research/index.html)」を公開。また関連した動きをいち早くキャッチアップして、X（@narita_cooboo(https://x.com/narita_cooboo)）での発信も行っています。GEO Signalsは、こうした15年の実務と研究の蓄積を背景に「現場のご担当者が、明日から使える形」に絞り込んだツールとなっています。

『AIにどう扱われているか』は、これからの集客を左右する重要な問いだと考えています。一方で、その可視化は、これまでどうしても一部の企業のものになりがちでした。GEO Signalsでは、難しい理論を前面に出すのではなく、『言及されているか』『引用されているか』という分かりやすい指標に絞り、できるだけ多くの担当者がまずは始められることを追求しています。AI検索という新しい地図のなかで、自社の現在地を知るための伴走ツールになれればこの上ないです。

今後の展開について

当社は今後も、AI検索領域の観測・研究を継続し、GEO Signalsの観測対象や分析機能を順次拡充していく予定です。あわせて、測定で見えた現在地をもとにした改善のご支援まで含め、AI検索時代のマーケティングを総合的に強化していく方針です。

サービス概要

会社概要

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▼本リリースに関するお問い合わせ

株式会社コーボー GEO Signals 広報担当

TEL：03-6419-7278

お問い合わせフォーム：https://www.cooboo.co.jp/contactus/corporate/