スマホアプリ「三井ダイレクト損保アプリ」をリニューアルしました

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：佐久間 美奈子／URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「当社」）は、お客さまに寄り添うデジタルサービスのさらなる発展を目指し、ご契約者さま向けスマートフォンアプリ「三井ダイレクト損保アプリ」（以下「アプリ」）を本日リニューアルしました。

アプリの無料ダウンロードはこちらから

◆ios端末はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/id1481321295)

◆Android端末はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.md.android.mdapp)

今回のリニューアルでは、デザインと操作性を抜本的に見直し、お客さまが本当に困ったときに迷わず頼ることができるアプリになりました。万一の事故の際にも、アプリからすぐに連絡できる安心を身近に感じていただけるよう、より使いやすいアプリへと進化しています。

今回のアプリリニューアルは、当社の特長である「デジタル技術を活用したお客さまとのコミュニケーション力」のさらなる強化と、社会の変化にあわせて満足度の高いサービスを拡充するための取り組みの一環です。今後もより一層お客さまに寄り添ったサービスの充実に努めてまいります。

「三井ダイレクト損保アプリ」の詳細はこちら(https://www.mitsui-direct.co.jp/app/?_gl=1*d0t2mh*_gcl_au*OTkyMjc0MjEwLjE3NzgyMDQ2MjY.)三井ダイレクト損害保険株式会社

三井ダイレクト損害保険株式会社は、2027年4月に「三井住友海上ダイレクト損害保険株式会社」への商号変更を予定しています。



＜関連ニュースリリース（2025年９月30日付）＞

三井ダイレクト損保の商号変更に関するお知らせ

～グループ統一ブランドで、より多くのお客さまから選ばれる会社へ～

https://news.mitsui-direct.co.jp/press/20250930/index.html?id=40647