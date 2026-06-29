世界巡回展『まなざしの奇跡　日本女性写真家の冒険』いよいよ7月4日 渋谷ヒカリエにて開幕！

株式会社東急文化村

1950年代から現在まで、多様な表現と技法で日本の写真史のみならず美術史においても重要な役割を果たしてきた女性写真家30名が一堂に会する『まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険』が7月4日(土)-8月26日(水)にヒカリエホール（渋谷ヒカリエ9F）にて開催します。



2024年フランス・アルルでスタートした『I’m So Happy You Are Here: Japanese Women Photographers from the 1950s to Now』は、その後、オランダ・ハーグ、ドイツ・フランクフルトを巡回。2026年6月24日(水)には、イギリス・ロンドンのフォトグラファーズ・ギャラリー（The Photographers' Gallery）で開幕。そしてついに、7月4日(土)、渋谷ヒカリエで『まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険』が開幕します。その後10月にはアメリカ・ニューヨークの国際写真センター（International Center of Photography）での巡回展開催が決定しています。

オリジナルの展覧会が欧米を巡回する中、日本展『まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険』（以降『まなざしの奇跡』展）は、新たに4名の出品作家を加え、日本の女性写真家による写真史上前例のない大規模展として7月4日(土)にいよいよ開幕します！ヒカリエホールの大空間だからこそ実現するインスタレーションや映像プロジェクションなど、本展でしか見られない会場構成と展示空間にご期待ください。

本展撮り下ろしインタビュー動画公開！石内都・片山真理・蜷川実花

作家のアトリエを訪ねて、出展作品の見どころ、ご来場いただく皆様へのメッセージをいただきました。全編は会場にてご覧いただけます。

夏は渋谷で「写真」を楽しむ！「まなざしMAP」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=J11RTMCEvdQ ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wR5Aqe5reac ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=xjwTDBws2T4 ]

『まなざしの奇跡』展の開催を記念して、様々な角度から「写真」にアプローチする連携企画を、ヒカリエホールを中心に渋谷各所で展開！

その他にもアートと出会えるイベント情報をお届けします。

『まなざしの奇跡』展とスポットを巡ると展覧会オリジナルステッカーがもらえる「スタンプラリー」も開催。

詳細はこちら(https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_kiseki/topics/manazashimap.html)

アニエスベーとのコラボTシャツが販売決定！

agnes b. × やなぎみわ × Bunkamuraザ・ミュージアム

特別コラボレーション 数量限定Tシャツ発売

『まなざしの奇跡』展開催記念アイテム 定価：8,800円（税込）

販売場所：『まなざしの奇跡』展 グッズ売り場（渋谷ヒカリエ9F）／アニエスベー青山店

■アニエスベーからのメッセージ

この展覧会は、世界最大規模の写真祭アルル国際写真フェスティバルを皮切りに、欧米各地で開催する国際巡回展です。同フェスティバルは、アニエスベー所蔵の写真コレクションが展示されるなど、アニエスベーと深いゆかりを持つ写真祭です。創設者アニエス・トゥルブレは、長年にわたり写真を愛し続けてきた情熱的なコレクターとして知られ、日常の断片から社会のリアリティまで、多様なまなざしを持つ写真家たちの作品に光を当ててきました。本展開催の機会に際し、アニエスベーは出展作家である写真家・やなぎみわとBunkamuraザ・ミュージアムとの特別コラボレーションTシャツを制作し、限定数で販売いたします。

※購入はお一人様につき1枚まで。

本展会場限定オリジナルグッズの一部をご紹介！

シンプルなモノトーンカラーに作品が映える、会場でしか手に入らない売り切れ必至のアイテムが多数登場。

トートバッグ 2,750円ロンT 6,380円A4クリアファイル（全5種） 各550円

※すべて税込表記

※商品は、完売または予告なく変更・販売中止になる場合がございます。

※画像はイメージです。商品紹介写真と実際の商品の色・形などは異なる場合がございます。

詳細はこちら(https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_kiseki/topics/goods.html)

【公式図録】上白石萌歌さん、小林エリカさん、大島育宙さんなど、多彩な執筆陣によるエッセイや、作家自身の言葉も多数掲載

30名の出展作家を紹介する日本展特別編集版図録を展覧会会場で先行販売します。

本展の作家たちを社会史・アート史・写真史に位置づけた年表は必見です。

定価：3,850円（税込）

判型：B5タテ正寸 ページ数：208ページ

エッセイ：小林エリカ／上白石萌歌／吉田恵里香／くどうれいん／永井玲衣／大島育宙

石内都インタビュー --時間と傷、痛みとの対話 ほか

詳細はこちら(https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_kiseki/topics/11164.html)

本展の開幕を記念して、会場限定ステッカー（非売品）を先着でプレゼントします！早期来場して本展のメインビジュアルである、やなぎみわ《案内嬢の部屋 1F》 がデザインされたステッカーをぜひゲットしてください。

１.各日ご来場のお客様に先着でプレゼント 対象日：7月4日(土)・5日(日)

２.16時以降にご来場のお客様に先着でプレゼント 対象日：7月6日(月)～10日(金)

※プレゼントのお渡しはお1人様1枚です。

※各日無くなり次第終了。

※予定は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

詳細はこちら(https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_kiseki/topics/present.html)

6/26(金)申込受付中】出展作家による必聴トーク。本展で初めて実現する組み合わせも！

やなぎみわ×片山真理潮田登久子×野口里佳川内倫子×朝吹真理子（小説家）

◎クロストーク：やなぎみわ×片山真理

日時：7月12日(日) 14:00～15:30（受付13:30～）※要予約

◎クロストーク：潮田登久子×野口里佳

日時：7月26日(日) 13:00～14:30（受付12:30～）※要予約

◎クロストーク：川内倫子×朝吹真理子（小説家）

日時：7月26日(日) 16:00～17:30（受付15:30～）※要予約

会場：ヒカリエホール『まなざしの奇跡』展 特設会場

定員：100名

参加費：500円（税込）※『まなざしの奇跡』展のチケット料金は含まれておりません。展覧会をご鑑賞の方は別途鑑賞券のご購入をお願いいたします。

ArtStickerで受付中！申込はこちら(https://artsticker.app/events/142628)

クロストークの詳細はこちら(https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_kiseki/topics/talk2.html)

クロストークほか音楽ライブも！連動イベント「わたしのまなざし、あなたのまなざし SHIBUYA ART WEEKEND」7/4(土)・11(土)・12(日)開催

この夏、各界の注目アーティストたちの“まなざし”が渋谷で交差！

■トーク 長島有里枝×和田彩花／藤岡亜弥×寺尾紗穂／清原惟×ゆっきゅん×井戸沼紀美 ほか

■ライブ 原田郁子／浮

場所： 8/COURT（渋谷ヒカリエ8F）

主催：東急株式会社

企画・制作：Bunkamura／me and you

表現する人も、見つめる人も、一緒になって楽しめるお祭りのような3日間。

一人ひとりのまなざしが交差し、新しい風景が生まれる場になることを願い、クロストーク、音楽ライブ、フォトブックフェア、ワークショップ、渋谷の街の記憶を集める展示など盛りだくさんのプログラムでお届けします。

キックオフインタビュー記事公開！

Webメディア「me and you little magazine」にて、Bunkamuraザ・ミュージアム、Bunkamura Gallery 8/、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、Museum of Imaginary Narrative Arts[MINA/ミーナ]の本イベント担当者が、今回の連動企画に込めた思いを語ったキックオフインタビュー記事を公開しました。

記事はこちら(https://meandyou.net/202606-bunkamurainterview/)

本イベント特設サイトはこちら(https://www.bunkamura.co.jp/sp/manazashi/)

7/18(土)開催！『まなざしの奇跡』展×日本写真芸術専門学校 連携企画 出展作家・澤田知子 ワークショップ「写真に写ってる人たちについて教えてください」

■澤田知子メッセージ

ワークショップに参加していただくことで私の作品のからくりや、私がどのように考えて作品を作っているのかを体感することができます。ぜひワークショップに遊びに来てください。

日時：7月18日(土) 13:00～15:00（受付 12:30～）※要予約

募集人数：30名

共催：Bunkamura ザ・ミュージアム/日本写真芸術専門学校

会場：日本写真芸術専門学校 9階 東京都渋谷区桜丘町4-16

※参加費無料

※本ワークショップには日本写真芸術専門学校の在校生も参加いたします。

※ご参加に先立っての事前課題がございます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳細は下記ホームページよりご確認ください。

https://npi.ac.jp/events/2026/06/18/30885

【開催概要】

『まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険』

会場：ヒカリエホール（渋谷ヒカリエ9F）

会期：2026年7月4日(土)～8月26日(水) ※会期中無休

開場時間：10:00～19:00（最終入場は18:30まで）

主催：Bunkamura

キュレーター：竹内万里子（日本展担当キュレーター）、ポリーヌ・ヴェルマール、レスリー・A・マーティン

メディアパートナー：J-WAVE

企画：Aperture

企画協力：コンタクト

お問合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）

展覧会HP：https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_kiseki/