三菱鉛筆株式会社

三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、生産体制の再編に伴い、当社山形工場を下記の通り移転することといたしましたので、お知らせいたします。なお、当該工場の主な生産機能につきましては、すでに別拠点へ移管済みであり、本件による生産体制への影響はございません。

1. 山形工場移転の目的

当社グループでは、創業150年を迎える2036年に向けた「ありたい姿2036（長期ビジョン）」を策定し、その実現に向けて「中期経営計画2025-2027」を推進しております。その中で、重点方針の一つである「筆記具事業の成長継続と多角化推進」に基づき、グローバルサプライチェーンの最適化に向けた取り組みの一環として、生産体制の再編を推進しております。

こういった活動の中で、山形工場については、建物の老朽化が進んできたことから、従業員の安心安全を第一に考えるとともに、さらなる生産機能の合理化および生産体制の強化を図ることを目的として、鉛筆製造工程にかかる生産機能の多くを段階的に別工場へ移管してまいりました。

このたび、管理機能および未移管となっていた一部の製造工程についても、効率化およびグループ内連携の強化を図る目的で、当該機能を当社子会社である山形三菱鉛筆精工株式会社山形工場の敷地内へ移転することといたしました。

つきましては、同拠点を当社山形工場の正式な所在地として位置付けるものです。

2. 移転の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28890/table/302_1_d98fe20a9edac4cf9c7b079231f682b2.jpg?v=202606290951 ]

3. 山形工場移転による効果とお取引先様への影響

山形工場の移転により、生産体制における連携が強化され、安定的かつ効率的な供給体制の構築につながることを見込んでいます。また、当社では従前より進めてきた山形地区における生産体制の再編により、分散していた複数拠点（4拠点）を2拠点へ集約しており、さらなる運営の効率化を図ってまいります。

また、本件は管理機能の所在地変更であり、製造・出荷体制の変更はございません。

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https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html



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