【LMS市場シェア第1位】ライトワークスの統合型LMS「CAREERSHIP」 ITRの市場調査レポートにおいてベンダー別売上金額シェア第1位を達成

株式会社ライトワークス

大企業向けeラーニング・人材育成ソリューションを提供する株式会社ライトワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：江口夏郎、以下ライトワークス）が開発・提供する学習管理システム（LMS）「CAREERSHIP（キャリアシップ）」は、株式会社アイ・ティ・アールの市場調査レポート「ITR Market View：人材管理市場2026」LMS市場：ベンダー別売上金額シェア（2025年度予測）において1位を獲得いたしました。

■統合型LMS「CAREERSHIP」が多くの企業に選ばれる理由と強み

ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」は、企業規模や業界を問わず、多くの企業様の高度で複雑な学習管理ニーズを網羅的に満たし、経営戦略に連動した人材育成を可能にする統合型の学習プラットフォームです。

利用ユーザー数は毎年着実に増加しており、2025年10月には639万IDを突破いたしました。

「CAREERSHIP」は、社内のあらゆる学習を「集約」「管理」する強力なシステム基盤をベースに、企業の持続的な成長と従業員一人ひとりの自律的なキャリア開発を両立させる「キャリア共創」の実現を目指しています。システム提供にとどまらず、以下の各種支援サービスを組み合わせることで、企業の人材開発を総合的にプロデュースしています。

- 豊富な教材コンテンツ：ビジネススキルからコンプライアンスまでカバーする多彩なラインナップ- スキルマップ構築支援：従業員の持つスキルを可視化し、戦略的な配置・育成をサポート- 人材開発支援コンサルティング：企業の教育課題に合わせた最適な育成ロードマップの策定- 運用代行支援：導入後のスムーズな運用と、人事担当者様の研修運用の負荷軽減を実現

「CAREERSHIP」の詳細については、以下のURLにてご紹介しています。

URL：https://www.lightworks.co.jp/services/careership(https://www.lightworks.co.jp/services/careership?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260629)

【教育DX・LMS活用を解説する無料ウェビナーを定期開催中】

30分でわかるCAREERSHIP ～基本操作からスキルマップの活用事例まで～

- 開催概要：本セミナーでは、実際のデモ画面をお見せしながらCAREERSHIPの機能をわかりやすく解説。お客様からのご要望も多い、「人材のスキルを可視化するスキルマップ」についてもご紹介します。- 日時：2026年6月25日(木)～2026年7月30日(木) 毎週木曜11:00～11:30開催- 費用：無料（事前申込制）- 形式：オンライン配信

>>お申込みはこちら（無料）(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seRpRaXPe83G?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260629)

＜株式会社ライトワークスについて＞株式会社ライトワークス(https://www.lightworks.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260629)は、最新のICTや独自の教育手法を駆使した学習管理システム（LMS）「CAREERSHIP(https://www.lightworks.co.jp/services/careership?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260629)」や、eラーニング教材、人材育成コンサルティング等を提供しています。これにより、組織と個人が呼応しながら健全な成長を図れる仕組みを構築し、企業内人材の開発・即戦力化、サービスレベルの向上をサポートします。コーポレートサイト：https://www.lightworks.co.jp/(https://www.lightworks.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260629)