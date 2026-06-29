Biz Freak、東北大学発のAI研究グループ「TOHOKU AI GROUP」に参画

株式会社Biz Freak

株式会社Biz Freak（本社：宮城県仙台市、代表取締役CEO：平 雄飛）は、東北大学を中心とした産学連携型人工知能研究グループ「TOHOKU AI GROUP」に参画したことをお知らせいたします。

TOHOKU AI GROUPとは

出典：TOHOKU AI GROUP公式サイト

TOHOKU AI GROUPは、東北大学を中心に、人工知能分野における研究機関・企業が連携し、最先端AI技術の研究から社会実装までを推進する取り組みです。

最新のAI研究を社会へ届けることを目的として、多様な企業・研究者が参画しています。

参考：TOHOKU AI GROUP 公式サイト(https://tai.udac.tohoku.ac.jp/ja/index.html)

研究成果を社会実装へ ― Biz Freakが担う役割

Biz Freakはこれまで、生成AIやローコード技術を活用した新規事業開発やAI導入支援を通じて、多くの企業のDX・AXを支援してまいりました。

今回のTOHOKU AI GROUPへの参画では、東北大学をはじめとする研究機関が生み出す先端技術と、企業・自治体が抱える実社会の課題を結びつける役割を担います。研究成果をプロダクトやサービスとして社会へ届けるだけでなく、企業との共同研究や新規事業創出などを通じて、AI技術の価値を最大限に引き出す取り組みを推進してまいります。

Sendai AI Labとの連携

「SendAI Meetup」参加者集合写真AI活用事例や技術共有を行う「SendAI Meetup」の様子参加者同士が交流するネットワーキングの様子

Biz Freakは、東北地域のAI人材がつながり、学び合い、共創するコミュニティ「Sendai AI Lab（SAL）」を運営しています。

Sendai AI Labは、AIエンジニア、研究者、学生、ビジネスパーソンなど、AIに関心を持つ人々が所属や立場を越えて交流し、知見共有や新たな挑戦につなげることを目的としたAIコミュニティです。

生成AIをはじめとするAI技術が急速に進化する中、研究成果や技術を社会へ届けるためには、優れた技術だけでなく、多様な人材がつながり、新たな価値を共創できる環境づくりが重要になっています。

Sendai AI Labでは、月1回開催する「SendAI Meetup」を中心に、AI活用事例の共有や技術発表、ライトニングトーク、ワークショップなどを開催し、初心者から実務経験者まで幅広い参加者が学び合い、交流できる場を提供しています。

今回のTOHOKU AI GROUPへの参画を通じて、Biz Freakは大学・研究機関が持つ最先端の研究と、Sendai AI Labに集う企業やエンジニア、学生との接点をさらに広げ、東北から新たなAIプロジェクトやイノベーションが生まれるエコシステムの形成を推進してまいります。

参考：Biz Freak、東北のAIコミュニティ「Sendai AI Lab」を始動（PR TIMES）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000139584.html)

今後の展望

Biz Freakは、AI技術の研究領域と、企業や社会で求められる実用領域をつなぐ役割を担い、東北から新たなAIプロジェクトや事業創出が生まれる環境づくりに取り組んでまいります。

今回のTOHOKU AI GROUPへの参画を通じて、東北大学をはじめとする研究機関や企業との連携をさらに深め、研究成果の社会実装を加速するとともに、産学連携による新たな価値創出に貢献してまいります。

今後も、産学連携、AI人材育成、社会実装支援を通じて、日本企業のAIトランスフォーメーション（AX）推進と、東北発のイノベーション創出に貢献してまいります。

株式会社Biz Freakについて

株式会社Biz Freakは、PKSHA Technologyグループの一員として、「アジャイル開発を再定義し、日本を最高のイノベーション大国にする」をミッションに、AI×ローコードを活用した“3倍速開発・改修サービス（バクソク）”を提供。企業の新規事業開発・AI導入・DX/AX支援を幅広く行っています。

会社名：株式会社Biz Freak

代表者：代表取締役 平 雄飛

URL：https://bizfreak.co.jp

事業内容：新規事業開発、AIソリューション開発、ローコード開発、DX／AX推進支援

所在地：宮城県仙台市青葉区一番町3丁目3－20 京阪仙台一番町ビル 2階

【地図】https://maps.app.goo.gl/eVykDTkVWQyc1RB6A