HOUSEIの無人店舗ソリューション、三洋堂書店36店舗がスマート無人営業化

HOUSEI株式会社

AI顔認証ソリューションなどを展開するHOUSEI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：多名賀 淳、以下：HOUSEI）は、株式会社三洋堂ホールディングス（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：加藤 和裕、以下：三洋堂）の子会社である株式会社三洋堂書店（以下：三洋堂書店）が運営する三洋堂書店 白塚店（三重県津市）、三洋堂書店 江南店（愛知県江南市）に対して、HOUSEIの「無人店舗ソリューション」を新たに提供したことをお知らせします。

これにより、2024年4月からスマート無人営業を開始した三洋堂書店は全66店舗のうち36店舗（2026年6月29日時点）となり、書店経営の省力化・効率化・売上拡大などへさらに貢献することが期待されます。

■2026年6月8日以降の三洋堂書店 白塚店の営業時間

通常（有人）営業時間：10:00～21:00

スマート無人営業時間：21:00～24:00

※無人閉店

■2026年6月29日以降の三洋堂書店 江南店の営業時間

通常（有人）営業時間：9:00～21:00

スマート無人営業時間：21:00～24:00

※無人閉店

■三洋堂書店のコメント

「スマート無人営業」によって、コロナ禍を経て継続する営業時間の短縮傾向から脱却し、ワクワク・ドキドキがあふれて24時間いつでも訪れることができる店舗として、時間を気にせず新しい「ほんとのであい」をお楽しみいただけるものと考えております。これからも「スマート無人営業」の店舗をオープンする予定です。

■三洋堂書店における「スマート無人営業」の状況

現在、三洋堂書店66店舗うち以下の36店舗がHOUSEIのAI顔認証ソリューション「WelcomID」による入店で、スマート無人営業を実現しています。

・スマート無人24時間営業店舗

本新店、よもぎ店、下恵土店、豊川店、碧南店、大和店、ひしの店、みのかも店、半田店、

土岐店、梅坪店、高富店、本巣店

・スマート無人閉店店舗

石岡店、養老店、小浜店、生桑店、中津川店、名張店、香久山店、穂積店、新開橋店、

駒ヶ根店、城山店、垂井店、近江八幡店、長良店、星川店、★白塚店、★江南店

・スマート無人開店＆閉店店舗

せき東店、新関店、清洲店、各務原店、アクロスプラザ恵那店、瑞浪中央店

■HOUSEIの「無人店舗ソリューション」とは

「無人店舗ソリューション」は、AI（人工知能）・ITを活用したHOUSEIの省力化店舗運営支援サービスです。非対面接客・働き方改革・人手不足解消……さまざまな課題解決に、HOUSEIは無人店舗ソリューションをご提案します。顔認証自動ドア解錠サービス・web会員予約サービス・監視サービス・無人決済サービスなどのソリューションで、書店やジム、古着屋など多岐に渡る業界の無人店舗運営を実現します。書店向けでは、三洋堂書店のほかにも複数企業で採用されています。

東京都内のシミュレーションゴルフ設備を備えた屋内ゴルフ練習場では、会員の予約管理サービスや会員が予約した時間帯のみに開錠する入口ドアなども含め、24時間完全無人化運営を実現しています。また、本ソリューションについては現在、販売パートナー・工事パートナーを募集中です。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.housei-inc.com/lp-mujin

■三洋堂の加藤和裕社長と弊社の管祥紅社長（当時）のトップ対談を下記にて公開しております。https://www.housei-inc.com/insight/interview-2024-10-04

株式会社三洋堂ホールディングスの概要

本社所在地：名古屋市瑞穂区新開町18-22

代表者：代表取締役社長 加藤 和裕

三洋堂ホールディングス：https://ir.sanyodo.co.jp/

三洋堂書店：https://www.sanyodo.co.jp/

HOUSEI株式会社の概要

本社所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内（受付11階）

代表者：代表取締役社長 多名賀 淳

URL：https://www.housei-inc.com/(https://www.housei-inc.com/)

WelcomID無人店舗：https://www.housei-inc.com/lp-mujin

HOUSEIは、AXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・物流DX事業」を柱に、日本のAX化を図ります

HOUSEIはオープンイノベーションに取り組んでおり共同開発・販売代理店を含むパートナーを募集しています。