タイミー、大阪府河内長野市・河内長野市商工会・河内長野市商店連合会との包括連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、大阪府河内長野市（市長：西野 修平）・河内長野市商工会（会長 : 西尾 元嗣）・河内長野市商店連合会（会長：天川 麻子）との包括連携協定を締結しました。

大阪府河内長野市は、豊かな自然に恵まれ、国宝を有する観心寺や天野山金剛寺、高野山へと続く「高野街道」が交わる、歴史と文化が息づくまちです。一方で現在、同市は大阪府内でも人口減少が進んでいる自治体のひとつであり、少子高齢化を背景とした働き手不足への対応が地域経済の持続的な発展に向けた重要な課題となっています。



今回の連携協定では、スポットワークを活用することにより、働くことを通じた市民の社会参加及び自己実現を通じたウェルビーイングの促進と、市内事業者の人材不足解消及び多様な就労機会の創出をめざします。当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、河内長野市の地域課題の解決に向けて尽力いたします。

取り組みの内容

本連携協定では、当社と河内長野市・河内長野市商工会・河内長野市商店連合会が連携しながら、市内事業者および市内の働き手に対して様々なサポートを行います。

（1）市内事業者における人材確保及び就労機会の創出に関すること

（2）多様な働き方の推進及び働くことを通じた自己実現の促進を通じた市民のウェルビーイング向上に関すること

（3）地域産業の振興及び各者の事業に関する情報発信に関すること

（4）その他、本協定の目的を達成するために必要な事項

タイミーと地方自治体との連携について

当社はこれまで41都道府県・93自治体と連携協定を締結しており、今回の河内長野市との連携は41都道府県・94自治体目となります（※）。

※：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧 https://spotwork.timee.co.jp/local-government

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者：小川 嶺

所在地：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所：https://spotwork.timee.co.jp/