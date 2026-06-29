Akerunがレンタルスペース予約サイト作成サービス「upnow」と連携、レンタルスペースの無人運営でスペースオーナーの収益性を向上

株式会社Photosynth

株式会社Photosynth（東京都港区、代表取締役社長 河瀬航大、以下フォトシンス）が提供する「Akerun入退室管理システム」（以下、Akerun）が、株式会社アップナウ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：青山豪輝）が提供するレンタルスペースの自社予約サイト作成サービス「upnow（アップナウ）」（以下、upnow）と連携しました。

この連携により、株式会社Rebaseが運営するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」（以下、instabase）でAkerun連携を設定済みのスペースオーナーは、同じAkerunをupnowでも利用できるようになります。upnowでレンタルスペースを予約した利用者は、利用スペースのドアを予約詳細画面からスマートフォンで直接解錠できるため、物理的な鍵の受け渡しが不要となり、スペースオーナーは無人での運営と収益性の向上を実現できます。

Akerunとupnowの連携の概要は以下の通りです。

Akerun連携の背景

- instabaseで連携済みのAkerunをupnowでもそのまま利用でき、追加の機器を導入しなくてもレンタルスペースの無人運営を実現- スペース利用者はupnowの予約詳細画面からスマートフォンで直接ドアを施解錠でき、鍵の受け渡しや現地での対応が不要- スペースオーナーは予約時間に応じた解錠可能時間の設定や遠隔での施解錠が可能となり、運営の無人化とセキュリティ・収益性の向上を両立

upnowは、初期費用・月額費用0円で、 誰でも簡単にレンタルスペースの自社予約サイトを作成できるサービスとして、全国のスペースオーナーによる手数料を抑えた自社集客と効率的な運営を支援しています。

従来のレンタルスペース運営においては、利用者への鍵の受け渡しや現地でのスタッフの対応などがコストや人手などの運用負荷となっていました。特に、早朝から夜間まで幅広い時間帯で利用されるレンタルスペースでは、無人での運営と安心安全なアクセス管理の両立が課題となっていました。

今回、upnowでは、レンタルスペースの無人運営とスペースオーナーの収益性の向上を実現するソリューションとして、instabase連携を基盤としたAkerunとの連携機能を提供します。instabaseでAkerun連携を設定済みのスペースオーナーは、同じAkerunをupnowでもそのまま利用でき、upnowで作成した予約サイトとAkerunによる入退室管理を連携させた運営が可能になります。

Akerunとupnowの連携により、以下のメリットを実現しています。

【Akerunと「upnowの連携によるメリット】

- 鍵の受け渡しが必要ない、無人運営の実現利用者は、スマートフォンのupnow予約詳細画面に表示されるボタンから直接ドアを解錠・施錠できます。物理的な鍵の受け渡しや暗証番号の通知が不要となり、スペースオーナーは現地に出向くことなくレンタルスペースを無人で運営できます。- 予約と連動した安心安全なアクセス管理解錠ボタンは予約成立後から利用時間終了までの間、スペースオーナーが設定した予約時間の前後の範囲（0～30分）でのみ表示されるため、利用者が予約した時間帯にのみ入室できる仕組みにより、安心安全なアクセス管理を実現します。- 既存のAkerunを活用した収益性の向上instabaseで連携済みのAkerunを追加の機器を導入する必要なくそのまま活用できるため、新たな初期投資を抑えられ、スペースオーナーは運営コストを削減すると同時に、レンタルスペース事業の収益性を高めることができます。

フォトシンスでは、今後もあらゆる施設の運営効率化を実現する、Akerunを起点とした無人化・省人化ソリューションの提供を積極的に推進するとともに、レンタルスペースなどあらゆる空間における安心安全な入退室管理と運営コストの削減など、様々なニーズに応える機能強化や連携サービスの拡充を推進します。

Akerunとupnowの連携の詳細は、upnowのご利用ガイドもご参照ください。

https://upnow-guide.notion.site/Akerun-36bbb44a67608068bb06f91fb137af69

【upnowについて】

upnow（アップナウ）は、初期費用・月額費用無料で自社専用の予約サイトを開設できるレンタルスペース特化型の予約システムです。GoogleマップやSNS、指名検索などから流入する顧客をスムーズに自社予約・決済へ繋げる仕組みを、最短即日で構築可能です。現在、全国累計8,000以上のスペースに導入されています。

https://upnow.jp/

【株式会社アップナウについて】

「未来を創る挑戦者を支える。」をミッションに掲げ、起業や副業など新しい挑戦への一歩を踏み出す人をITの力で支援しています。株式会社アップナウ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：青山豪輝）は、レンタルスペースオーナー向け自社予約システム「upnow（アップナウ）」を開発・運営しています。全国1,000拠点以上のレンタルスペース運営を支援してきた実績をもとに、スペース運営の無人化・効率化を推進しています。レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」を運営する株式会社Rebaseと資本業務提携を締結しています。

【Akerunについて】

「Akerun」は、あらゆる鍵をクラウド化し、利便性やセキュリティの向上を実現するIoTサービスです。デジタルIDと物理IDを組み合わせてユーザーを認証するアクセス認証基盤「Akerun Access Intelligence」を活用し、あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunブランドの主要サービスである法人向け「Akerun入退室管理システム」は、既存の扉に後付けで導入できるクラウド型サービスで、スマートフォンやICカードでの施錠・解錠に加え、Web管理ツールやスマートフォンアプリからの入退室履歴の確認、遠隔での施錠・解錠、鍵権限の付与・剥奪など、クラウドを通じた鍵の権限管理や入退室管理が可能になります。

サービスサイト：https://akerun.com/

【株式会社Photosynth（フォトシンス）について】

「つながるモノづくりで感動体験を未来に組み込む」をミッションに掲げ、キーレス社会の実現を目指して、既存のドアに後付けで設置するだけで鍵をクラウド管理できる「Akerun入退室管理システム」をはじめとしたAkerunブランドのクラウド型IoTサービスを提供しています。Akerunにより、オフィスの扉をインターネットにつないでクラウド化することで、ICカードやアプリでの鍵の施錠・解錠に加え、クラウドを通じた鍵の権限付与、入退室履歴の確認など様々な場所やシーンへのアクセス管理が可能になります。このクラウド型IoTサービスにより、規模を問わず、さまざまな業種、業態の企業の働き方改革とデジタルトランスフォーメーションを支援します。

https://photosynth.co.jp/