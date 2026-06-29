コンディションや気分を、軽やかにととのえる。“好き”に夢中な若者の毎日を支えるウェルネス炭酸「ｙａｐｐｙ（ヤッピー）」６月２９日（月）新発売！

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、高発酵性食物繊維（グアーガム分解物）を配合したウェルネス炭酸「ｙａｐｐｙ（ヤッピー）」を２０２６年６月２９日（月）より、サントリー食品オンラインストアで発売します。

「ｙａｐｐｙ」は、若者が“好き”なことに夢中になる時間を、素材とおいしさ、そして明るい世界観で応援する新ブランドです。

■開発の背景

アメリカでは近年、食物繊維を配合した炭酸飲料が爆発的に普及し、プレバイオティクスソーダという新たなカテゴリーを形成しています※１。たんぱく質に続く栄養素として食物繊維への関心が高まる中※２、日本国内でも厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」において摂取が推奨されています※３。

こうした流れに加え、日本では特に若年層を中心に、日常のオンからオフへの切り替えや、自分の時間を心地よく過ごしたいというニーズが高まっています※４。このようなリフレッシュの場面では炭酸飲料が選ばれる一方で、甘さやカロリーが気になって罪悪感を覚えることがあるという声も見られます。そのため、罪悪感なくリフレッシュできるウェルネス炭酸が、日本市場でも求められると考えました。

※１ 出典 CNBC「Olipop prebiotic soda valued at ＄1.85 billion in funding round」（２０２５年２月１２日）

https://www.cnbc.com/2025/02/12/olipop-prebiotic-soda-valued-at-1point85-billion-in-funding-round.html

※２ 出典 米国メディア誌 Better Homes＆Gardens “2026 Food Trends You’re About to See Everywhere” https://www.bhg.com/2026-food-trends-11856743

※３ 出典 厚生労働省「日本人の食事摂取基準（２０２５年版）」策定検討報告書

※４ 出典 マイナビ「Ｚ世代・３０代のスイッチ行動に関する調査」

https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_switchonoff/

ヒューマンホールディングス「Ｚ世代の仕事観と自分らしさに関する調査２０２５」https://www.athuman.com/news/2025/24784/

■商品の特長

「ｙａｐｐｙ」は、「高発酵性食物繊維（グアーガム分解物）」を４,０００ｍｇ配合した、身体も気分もさわやかになるウェルネス炭酸です。「高発酵性食物繊維（グアーガム分解物）」は、豆由来の水溶性食物繊維を酵素分解して得られる素材で、味や食感を損ないにくいことに加え、一般的な食物繊維と比べて、発酵性が非常に高いことが特徴で、これまでの食物繊維とは異なる観点で注目されています。カロリーを抑えながらも、炭酸の爽快感とほのかな甘さで「好きなことを全力で楽しむ自分時間」にぴったりの一本を目指しました。

フレーバーは「爽快キウイ」と「至福ピーチ」の２種類を展開します。果汁１０％配合でやさしい甘さとすっきりとした味わいを両立し、１本当たり３８kcalの罪悪感なく飲める低カロリー設計に仕上げました。

ブランド名「ｙａｐｐｙ」は、「ヤッター！」の高揚感と「ハッピー」な気持ちを掛け合わせた造語です。好きなことに全力で向き合い、やり遂げたときの「ヤッター！」という瞬間、そしてその感情を日常のあちこちに増やしていきたい。そんな思いを一本に込めました。

「ｙａｐｐｙ」コンセプトＷＥＢ動画：https://www.youtube.com/watch?v=iBusXnUgUOw

■ＬＤＨが運営するエンターテインメントスクール「ＥＸＰＧ」とコラボレーション

「ｙａｐｐｙ」は、ブランドメッセージに「I'm OK！好きを、全力で。」を掲げ、好きなことに向き合う若者のライフスタイルを応援する取り組みを、年間を通して展開します。

その一環として、新発売に合わせて、ＬＤＨが運営する、アーティストを目指したい若者を育成するエンターテインメントスクール「ＥＸＰＧ」とのコラボレーション企画を実施します。

本企画では、オリジナルコラボダンス「ｙａｐｐｙダンス」チャレンジを展開。「ｙａｐｐｙダンス」は、ＴｉｋＴｏｋにて「タイガの振り付け」として世界にもバズを広げているＴＡＩＧＡさんに振付をご担当いただきました。また、ハッピーな世界観の「ｙａｐｐｙ」にぴったりの楽曲「ｙａｐｐｙ！ｙａｐｐｙ！ｙａｐｐｙ！」は、多くの大ヒットアイドルソングを手がけ、“世界で一番かわいい曲をつくる”と称される作詞作曲家ヤマモトショウさんによる書き下ろしです。

さらに、「ＥＸＰＧ」の生徒による発表会や、「ＥＸＰＧ」出身アーティストのライブの支援なども実施します。

加えて、「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」の静岡公演（２０２６年７月１日（水）・２日（木）開催）にあわせて、オリジナルノベルティ付きの「ｙａｐｐｙ×ＥＸＰＧ」ツアースペシャルセットの販売を開始します。

「ＥＸＰＧ」とのコラボレーション企画の詳細に関しては「ｙａｐｐｙ」公式Instagramにて順次発信予定です。

「ｙａｐｐｙ」公式Instagram：https://www.instagram.com/yappy_suntory/

「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」詳細ページ：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37791/

〈ＥＸＰＧ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ ＥＸＩＬＥ ＴＥＴＳＵＹＡさんコメント〉

この度は、サントリー様と本取り組みをご一緒させていただけることを、大変嬉しく思っています。

ＥＸＰＧ ＳＴＵＤＩＯは、エンターテインメントを通じて、若い世代の夢や可能性を広げることを大切にしながら、２０年以上の間、日々生徒たちの挑戦をサポートしています。

未来を担う若い世代を応援したいというサントリー様の想い、そして「“好き”に取り組む若者に寄り添い、応援し続ける」という「ｙａｐｐｙ」の世界観に深く共感しております。

今後の「ｙａｐｐｙダンス」の動画発信をはじめ、「ＥＸＰＧ」独自のステージでのコラボなど、さまざまな形で、本取り組みの魅力を広げながら、生徒たちが夢に向かって進む姿を、より多くの方々へ届けていきたいと思います。

たくさんの皆様に知っていただき、生徒たちの挑戦を応援していただけたら嬉しいです。

エンターテインメントを通じて、子どもたちの環境作りや、さらに可能性を広げていけるように、全力でサポートしていきたいと思います。

〈ＥＸＩＬＥ ＴＥＴＳＵＹＡさん プロフィール〉

神奈川県出身。ＥＸＩＬＥ及びＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤのパフォーマー。２０１５年には自身がプロデュースするコーヒーショップ「ＡＭＡＺＩＮＧ ＣＯＦＦＥＥ」を立ち上げ、現在は全国に（直営、コラボ店舗なども含めて）１２店舗を構えている。２０１８年３月には早稲田大学大学院スポーツ学科研究科の修士課程を卒業、アーティスト初となる中学校のダンス映像教材を製作し文部科学省選定を受けた。２０２３年に発足したキッズエンターテインメントプロジェクト「ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹ」のリーダーを務める他、「ＥＸＰＧ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ」としても子どもたちの夢をサポートしている。ダンス×エンターテインメントを通じて教育、健康、飲食など様々なジャンルで活躍の場を広げている。

■「ＥＸＰＧ」について

「ＥＸＰＧ ＳＴＵＤＩＯ」はアーティストを目指したい方、ダンス、ボーカル、演技、すべての表現者＝エンターテイナーを育成していく本格的なスクールです。

夢を追い続けてきたＥＸＩＬＥが、子どもたちの夢を叶える場所を提供したいという想いのもと、２００３年東京に開校して以来、現在は札幌、大宮、船橋、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡、沖縄、海外では台北に展開しています。



― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

ｙａｐｐｙ 爽快キウイ

ｙａｐｐｙ 至福ピーチ

２５０ml缶・１９８円・３０本・６月２９日（月）

▼販売チャネル

サントリー食品オンラインストア

https://beverageandfood.direct.suntory.co.jp/

▼「ウェルネス炭酸 ｙａｐｐｙ」ホームページ

https://beverageandfood.direct.suntory.co.jp/pages/yappy/



以上