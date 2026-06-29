株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：渡邉 裕介、以下「電算システム」)は、2025年9月より八丈町(所在地：東京都八丈島、教育長：大澤 道明)向けにGoogle Workspace for Education PlusとMacBook、デバイス管理・セキュリティサービスの導入・支援を行いました。その取り組みについて2026年6月29日に事例記事を公開いたしました。





八丈町、電算システム





東京都に属する伊豆諸島の一つで、人口約6,500人の自然豊かな離島である八丈島八丈町では教育環境の高度化に向け、ネットワークのクラウド化とともに、校務用デバイスとGoogle Workspaceを連携させた先進的なICT環境を構築しました。本事例では、離島の教育現場における「ゼロトラスト環境」の実装やApple製品のデバイス管理ツール「Jamf」による端末管理が、教職員の働き方や業務効率にどのような革新をもたらしたかを記事にてご紹介しております。





下記の八丈町が抱えていたIT課題について詳細は電算システムホームページの事例記事よりご確認ください。





〈八丈町が抱えていた課題〉

1. NW分離による、働く場所の制限(働く場所が学校内に縛られる)

2. 生徒端末(iPad)、教職員端末(Windows)の2重管理による負担

3. Google Workspace for EducationとMacBookによるゼロトラストセキュリティの実現と構成検討





事例ページ： https://www.dsk-cloud.com/casestudy/hachijo_town





今後も電算システムは本プロジェクトで得た知見を活かし、全国の自治体および教育機関向けに「次世代型校務DXソリューション」の横展開を加速させ、公共セクターにおけるクラウド化と業務効率化を支援してまいります。









■会社概要

株式会社電算システム

本社所在地 ： 岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

主な事業内容： 情報サービス事業、収納代行サービス事業

URL ： https://www.densan-s.co.jp/









＜製品・サービスに関するお問合せ先＞

株式会社電算システム

クラウドサービス事業部 ソーシャルイノベーション部

パブリックソリューショングループ

電話 ： 03-3206-1778

E-mail： ci-inquiry@densan-s.co.jp