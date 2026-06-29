ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、6月29日(月)より、経路検索アプリ「乗換案内」において、「九州産交バス」「熊本電鉄バス」「熊本バス」「熊本都市バス」の「バス接近情報」の提供を開始しました。





本機能の提供開始により、路線バスの経路検索結果や時刻表画面において、これから乗車予定のバスが「あと何分で到着するか」「目的地まで何分かかる見込みか」をリアルタイムで確認できるようになります。





熊本市周辺をはじめ、観光利用の多い阿蘇・天草・人吉など熊本県内全域を運行する「九州産交バス」、および、熊本市内や周辺エリアを運行する「熊本電鉄バス」「熊本バス」「熊本都市バス」に対応することで、熊本県内の通勤・通学や観光において、より便利にバスを利用できるようになります。





「乗換案内」アプリから各社のリアルタイムな「バス接近情報」を確認できることで、通勤・通学でバスを利用する方も、観光客の方も、移動時間の目安を把握しやすくなり、より安心してバスを利用できます。さらに、バスの利用促進は、CO2削減やSDGsの推進にもつながります。





ジョルダン「乗換案内」では、今後もオープンデータの利活用を積極的に進めることで、公共交通の利用者が「事前に時刻を調べる」だけでなく、「バス待ち中の最新の運行状況」を確認できる環境を整え、より快適で安心な移動を実現するためのサービス拡充に取り組んでいきます。









【バス接近情報利用イメージ】





九州産交バス





熊本電鉄バス





熊本バス





熊本都市バス





※ 画面はイメージです。サービスにより表示が異なります。









【バス接近情報対応範囲】(下線は今回新たに対応開始)

[関東]

都営バス、西武バス、関東バス、小田急バス、京王バス、西東京バス、

川崎市バス、川崎鶴見臨港バス、横浜市営バス、関東自動車





[北海道]

北海道中央バス





[東北]

会津バス





[近畿]

京都バス、いまざとライナー(大阪シティバス)





[中国]

鞆鉄道、江田島バス、広島電鉄、広島バス、広島交通、芸陽バス、備北交通、

JRバス中国、エイチ・ディー西広島、フォーブル、

ささき観光(おおのハートバス)、呉市生活バス(一部路線対象外)、

廿日市市自主運行バス、おのみちバス、中国バス、井笠バスカンパニー、

両備バス、岡電バス





[九州]

九州産交バス、熊本電鉄バス、熊本バス、熊本都市バス、佐賀市交通局、祐徳自動車









■製品・サービス概要

【iOSアプリ「乗換案内」】

対応OS ： iOS16.0以降

価格 ： 無料

(Plusモードを利用するには期間に応じたプランの購入が必要です)

入手方法： App Storeにて「乗換案内 ジョルダン」で検索





【Androidアプリ「乗換案内」】

対応OS ： Android10.0以降

価格 ： 無料

(Plusモードを利用するには期間に応じたプランの購入が必要です)

入手方法： Google Playにて「乗換案内 ジョルダン」で検索









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、乗換案内を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICT カンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである乗換案内アプリは累計5,500万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









■一般の方からのお問合せ先

運用部： 安田

E-mail： norikae-web@jorudan.co.jp

※サービス内容についてのお問合わせはメールにて対応します。









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