■6月 月間視聴率４冠達成

広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年6月の個人全体・視聴率において、全日（午前6時～深夜0時）で平均3.7％、ゴールデンタイム（午後7時～10時）で平均5.9％、プライムタイム（午後7時～11時）で平均5.9％、ノンプライムタイム（午前6時～午後7時/午後11時～深夜0時）で平均3.1％、といずれも１位を獲得しました。 昨年10月から9カ月連続で3冠以上を獲得しています。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

■4月クール 3冠達成

2026年4月クールにおいて、全日で平均3.6％、プライムタイムで平均5.7％、ノンプライムタイムで平均3.1％、といずれも１位を獲得しました。 2025年7月クールから4クール連続で3冠以上を獲得しています。

■午前帯番組好調

全日やノンプライムの好調の要因は報道情報番組の高視聴率によるものです。『大下容子ワイド！スクランブル』や『報道ステーション』など多くの番組で平均視聴率月間横並び１位を獲得しました。

■「スナックコットン」「フロントドア」6月 月間視聴率1位

毎週土曜・午後1時放送『フロントドア』は2カ月連続で１位獲得、毎週木曜・深夜0時15分放送『スナックコットン』は5カ月連続で1位を獲得しました。両番組は4月クールの1位も獲得しています。

■高校野球7月4日㈯開幕！

第108回全国高校野球選手権広島大会 放送予定 ■開会式 2026年7月4日㈯ 午前10時放送 （予定） ■準決勝 2026年7月26日㈰ 午前10時放送/ひる12時放送 （予定） ■決勝 2026年7月28日㈫ 午前9時55分放送 （予定）

■夏休みはホームテレビに遊びに行こう

2026年7月27日㈪ ～8月1日㈯の期間、『ピタニュー』（月～金 夕方4時40分）と『フロントドア』（毎週土曜 午後1時）のスタジオ観覧イベントを開催いたします。

■7月の「ピタニュー」は極上お肉が毎日当たる！

https://www.home-tv.co.jp/event/studio-workshop2026/

2026年7月6日㈪ ～7月31日㈮の期間、夕方4時40分放送の『ピタニュー』では、極上お肉が毎日当たるプレゼントキャンペーン「ピタプレ！」を開催します。

https://www.home-tv.co.jp/present/p-260706/

これからも、地域にとって必要な情報や視聴者のニーズに応える発信ができるよう真摯に番組作りに取り組んでまいります。