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『月にしみ入る恋の花』（フランキー・ココア ［著］／幻冬舎）

書籍概要

https://www.youtube.com/shorts/TxBoxY5ziv4

甘いの、苦いの、せつないの――全部ください。 平安の月夜から、冥界の出会いまで…… ページをめくるたび、誰かに会いたくなる。 愛おしさと苦しみが震える、十の恋の物語。 【目次】 第一話 『ある神々の恋』愛の起源 第二話 『ある陰陽師の恋』約束 第三話 『ある花魁絵師の恋』誓い 第四話 『ある会計士の恋』予感 第五話 『ある漫画家の恋』創作 第六話 『あるＶとの恋』異端 第七話 『あるカメラマンの恋』永遠 第八話 『あるモデルの恋』価値 第九話 『ある女優の恋』境界 第十話 『ある冥界の恋』愛の裁定

著者

フランキー・ココア

https://amzn.to/4xQilDX

25 歳よりコンテンツ制作の世界に身を投じ、独立を経て現在はプロデューサー、デザイナー、シナリオライターを兼ねつつ、叙情を重んずる独自の美学を研ぎ澄ませてきた。設計から物語までを一貫して統べるその流儀は、枠組みに縛られない伸びやかな創造性を生み、長年の業歴と感性が織りなす緻密な世界観が、本作において新たな表現のカタチとして結実した。

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