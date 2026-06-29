【８月にLAで開催!!】 世界中のK-POPファンが熱狂するK-POPファンとアーティストが共に楽しむEvery K Festival『KCON LA 2026 』TELASA（テラサ）で３日連続！

TELASA株式会社

『KCON LA 2026 』

8月15日（土）、16日（日）、17日（月）

ひる12：00～開始予定 （※いずれも日本時間）

TELASA（テラサ）で【M COUNTDOWN STAGE】を独占生配信！

(C) CJ ENM Japan Inc. All Rights Reserved.

【KCON LA 2026 TELASA配信サイト】 https://navi.telasa.jp/kcon_la/

世界中のK-POPファンが熱狂する

Every K Festival『KCON』。

TELASAでは、【M COUNTDOWN STAGE】を

日本独占生配信することが決定！

グローバルエンターテインメント企業CJ ENMが主催する、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバル『KCON』は、2012年の初開催以来、世界各地域で行われ、累計約235万人の来場者を動員。K-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festivalとして、世界中のファンを魅了し続けています。

今年の5月には、幕張メッセで『KCON JAPAN 2026』を開催。最も勢いのある人気K-POPアーティストが一堂に会し、3日間で約12万人を動員しました。

今回は８月14日（金）、15日（土）、16日（日）【日本時間では８月15日（土）、16日（日）、17日（月）】に、LAのLA Convention Center・Crypto.com Arenaで開催！

動画配信プラットフォームTELASA(テラサ)では、この『KCON LA 2026』の【M COUNTDOWN STAGE】の様子を日本独占生配信 *主催者（Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plus）を除く することが決定しました。

NCT 127、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER

ヘッドライナーの公演を１時間に！

いま最も勢いのあるK-POPアーティストたちが大集結！

TELASAで日本独占生配信するのは、8月15日（土）、16日（日）、17日（月）のひる12時から（日本時間）に行われる【M COUNTDOWN STAGE】。NCT 127、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHERら各日のヘッドライナーの公演時間を１時間に！ より熱狂的に、没入感のあるコンサート体験が楽しめることになります。

また、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズ初の全世界配信で話題を集めた『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したグループのほか、いま最も勢いのあるK-POPアーティストたちが【M COUNTDOWN STAGE】に集結します。

TELASAでは、全３日間の熱い公演を追加料金なしの990円で視聴することができます。ぜひ、現地の熱狂をリアルタイムで体感してください！

また、見逃してしまった方や、もう一度見たい方のために、後日アーカイブ配信も予定。ぜひ白熱のステージを、TELASAで何度でもお楽しみください。

＜『KCON LA 2026』 配信概要＞

【配信ステージ】 M COUNTDOWN STAGE

【配信日時＆出演者 ※いずれも日本時間】

8月15日（土）ひる12：00

NCT 127 / KickFlip / SANTOS BRAVOS / TREASURE / &TEAM / H//PE Princess / PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI / WING

8月16日（日）ひる12：00

ZEROBASEONE / ILLIT / izna / P1Harmony / TAEYONG (from NCT) / YEONJUN / MODYSSEY / Anderson .Paak

8月17日（月）ひる12：00

TOMORROW X TOGETHER / ALLDAY PROJECT / ALPHA DRIVE ONE / JO1 / MEOVV / EVAN / NEXZ / WING

*出演者やイベントの日程は、事情によりキャンセルまたは変更される場合がございます

*TELASAは日本国内のみのサービスです

*見逃し配信・アーカイブ配信を予定しております

【KCON LA 2026 TELASA配信サイト】 https://navi.telasa.jp/kcon_la/

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。

月額料金は990 円（税込）～。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited