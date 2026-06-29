セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『ブレない・形骸化しない行動評価のつくり方・見直し方』セミナーを2026年7月31日（金）13:00～13:30に開催することをお知らせいたします。

課題・問題意識



「評価者によって評価が変わってしまう…」「職種が違うと、同じ基準で評価できない…」「せっかく作った評価制度が、期末の作業だけになって形骸化している…」このようなお悩みを抱えている人事ご担当者・経営者の方は多いのではないでしょうか。多くの企業では、評価項目は整備されている一方で、「どの場面で・何が・どこまでできていればよいのか」という行動の基準が曖昧なため、評価が評価者の印象や前年踏襲に頼りがちです。本セミナーでは、こうした状態が生まれる背景を整理しながら、職種が違っても共通の軸で評価できる「行動評価」のつくり方・見直し方と、ブレさせず形骸化させないための期初・期中・期末の運用までをお伝えします。

概要

行動評価を新たに導入したい、または見直したい企業向けに、行動評価のつくり方と、ブレず・形骸化させないための期初・期中・期末の運用を解説します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202607311/

プログラム



1. 行動評価の目的を踏まえよう

2. 行動評価のつくり方

3. 評価のポイント

4. ブレさせない運用



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年7月31日（金）13:00～13:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202607311/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

掛川 貴之

京都大学大学院理学研究科修了後、大手素材メーカーにて研究開発・マーケティング職に従事。新しい価値・事業の創出経験を経て、人と組織のポテンシャルの解放こそが最重要項目だと感じ、セレクションアンドバリエーションへ参画。製造業ベンチャーや旅行会社などの人事制度改革に取り組み、人事面での経営支援を行っている。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/