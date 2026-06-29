Flex Capital、国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026 KYOTO」にゴールドパートナーとして協賛

株式会社Fivot

株式会社Fivot（本社：東京都港区、代表取締役：安部 匠悟）が展開するスタートアップのためのデットファイナンス「Flex Capital」は、2026年7月1日（水）～3日（金）の期間、京都で開催される国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026 KYOTO」に、ゴールドパートナーとして協賛します。

IVS開催期間中は、本会場（みやこめっせ）において特設ブースを設け、参加企業の皆さまのファイナンスニーズに対するご相談にお応えします。また、開催初日には、代表の安部が本会場でのセッションに登壇する他、会期中に開催される3つのサイドイベントにCOOの菅井が登壇・参加します。

IVS開催期間中は、その主役となるスタートアップ企業のみならず、支援者であるVC、金融機関、政府関係者等が一堂に会し、様々な交流やディスカッションが行われます。今般、本カンファレンスにゴールドパートナーとして協賛し、ブース出展や交流イベントによるファイナンス相談会やネットワーキングの機会をご提供することにより、スタートアップ向けファイナンスの最適な活用と市場そのものの成長を推進してまいります。参加企業の皆さまにおかれましては、ぜひ当社ブースや当社参加の各種イベントにお立ち寄りください。

■ 本会場でのセッション

- 日時：2026年7月1日（水）11:00～12:00- 会場：みやこめっせ UPDATE STAGE（京都市左京区岡崎成勝寺町9-1）- セッションテーマ：『成長を加速させるファイナンスの多様性：CVC共創、M&A、ベンチャーデットという選択肢 powered by 三菱地所, Fivot, 情報戦略テクノロジー』- 概要：資金調達の環境が変化する中、経営者にはより柔軟な資本政策が求められている。単なる資金出しを超えたCVCとのアライアンス、最新M&Aやベンチャーデットの実態など、多角的な視点で成長戦略を議論する- 登壇者（敬称略・順不同）：- - 砂川 大（株式会社スマートラウンド 代表取締役社長兼CEO / 一般社団法人スタートアップ協会 代表理事）（モデレーター）- - 橋本 雄太（三菱地所株式会社 協創推進営業部 兼 新事業創造部 / BRICKS FUND TOKYO Co-Founder）- - 川原 翔太（株式会社情報戦略テクノロジー 取締役）- - 安部 匠悟（株式会社Fivot 代表取締役）- 詳細：https://ivs.4s.link/sessions/up1-1

■ 登壇・参加サイドイベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78718/table/50_1_264d247cc660bec2a0a79d6b78fa553a.jpg?v=202606290252 ]

ザ・ベンチャーデット by THE SUPER NIGHT

- 日時：2026年7月1日（水）20:00～22:00- 会場：Ace Hotel Kyoto 2F（京都市中京区車屋町245－2）- 形式：回遊型ネットワーキング+トークセッション+個別相談- 概要：IVS1日目夜に開催される大型ネットワーキングイベント「THE SUPER NIGHT」内のベンチャーデット特化セッションです。国内の代表的なベンチャーデットプレーヤー4社によるトークセッションに加え、会場内に個別相談ブースを構え、登壇者や参加者とのネットワーキングの時間もご用意しています。- 共催：Funds Startups、あおぞら企業投資、りそな銀行、Flex Capital（Fivot）- 登壇者（敬称略）：- - 前川 寛洋（Funds Startups 代表取締役CEO）- - 久保 彰史（あおぞら企業投資 代表取締役CEO）- - 小川 悠介（りそな銀行 スタートアップ戦略グループ グループリーダー）- - 菅井 佑允（Flex Capital / Fivot COO）- 詳細：https://4s.link/ja/962cbf95-1214-44c8-95a1-9e6bc00e3d30

ファイナンスミックスサミット 2026 summer トークセッション『シリーズA資金調達の乗り越え方』

- 日時：2026年7月2日（木）10:30～15:30（※トークセッションは13:00～14:00）- 会場：QUESTION（京都市中京区下丸屋町390-2）- 形式：ークセッション+Q&Aセッション+個別相談会- 概要：株式会社INQが主催する「ファイナンスミックスサミット2026 summer」に共催企業として参画します。本イベントは、スタートアップが出資・融資・ベンチャーデット・補助金など、複数の資金調達方法を組み合わせ、成長資金を確保する「ファイナンスミックス」をテーマに、スタートアップ・起業家・VC・金融機関・ベンチャーデット・支援者が一堂に会し、ネットワーキングやディスカッションを行います。当社はトークセッション登壇に加え、会場内で起業家向けにファイナンスに関する個別相談会を実施いたします。- 主催：株式会社INQ（共催：株式会社Fivot / 株式会社SEVENRICH Accounting / 株式会社カンム / 株式会社マイナビブリッジ / 株式会社日本政策金融公庫 / 株式会社Yoii / Funds Startups株式会社 / 株式会社IPPO / Siiibo証券株式会社（順不同））- 登壇者（敬称略）：- - 佐藤 俊太（日本政策金融公庫 東京スタートアップサポートプラザ）- - 田口 順一（三菱UFJキャピタル 執行役員投資第二部長）- - 昆 大介（みずほ銀行 イノベーション企業審査室）- - 菅井 佑允（Flex Capital / Fivot COO）- 詳細：https://4s.link/ja/fmx_ivs



次の資金調達、どうする？ベンチャーデットを選んだCFOが語る“迷いと判断”

- 日時：2026年7月2日（木）18:30～20:30- 会場：Ace Hotel Kyoto 2F（京都市中京区車屋町245－2）- 形式：クローズドセッション+個別相談・ネットワーキング- 概要：実際にベンチャーデットを活用したCFOが登壇し、意思決定のプロセスにフォーカスしたリアルな経験を共有するクローズドイベントです。Flex Capitalは特設相談ブースを設け、19:30からの個別相談・ネットワーキングの時間に、COOの菅井および担当メンバーが個別相談に対応します。- 主催：Funds Startups・りそな銀行- 登壇者：- - 前川 寛洋（Funds Startups株式会社 代表取締役CEO）（モデレーター）- - 河西 佑太郎（Angel Bridge株式会社 代表パートナー）（コメンテーター）- - 植木 修造（株式会社Acompany CFO）- - 澤田 風雅（emole株式会社 CFO）- タイムテーブル：- - 18:30～18:40 開会・趣旨説明- - 18:40～19:30 トークセッション- - 19:30～20:30 個別相談・ネットワーキング- 詳細：https://4s.link/ja/d99b1684-9137-47bc-a384-b389a733572f

■ IVS 開催概要

イベント名：IVS2026 KYOTO / IVS Crypto 2026 KYOTO

開催日：2026年7月1日（水）～7月3日（金）

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会

詳細：https://www.ivs.events/ (https://www.ivs.events/)

■ Flex Capitalについて

Flex Capitalは、スタートアップを中心とする成長企業向けに、株式希薄化のないベンチャーデット、RBF（レベニュー・ベースド・ファイナンス）、請求書立替払い「Flex Capital Invoice」を展開しています。「データで深く、AIで速く」を掲げ、最先端のAI技術を活用した融資審査モデルを構築。累計融資金額170億円超、支援社数500社以上、デフォルト率約0.3%という、高い機動力と安定的な事業運営を両立しています。

■ Fivotについて

Fivotは、新しい産業構造に新しいお金の流れを作る、というミッションのもと2019年に創業した、チャレンジャーバンクを目指すスタートアップ企業です。スタートアップのためのデットファイナンス「Flex Capital」と、個人向けの貯まるキャッシュレスアプリ「IDARE（イデア）」の2つの事業からなるエコシステムによって、社会に必要な流動性を提供し、新しい価値の創造に貢献しています。

会社名：株式会社Fivot

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目8-21 虎ノ門33森ビル

代表者：代表取締役 安部 匠悟

設立：2019年10月

公式サイト：https://fivot.co.jp/

IDARE：https://idare.jp/

Flex Capital：https://flex-capital.jp/

参考情報：「FIN/SUM2024」インパクトピッチ審査員特別賞（2024年3月）、Forbes JAPAN「次代を担う新星たち 2024年注目の日本発スタートアップ100選」（2023年12月）、Forbes JAPAN「日本の起業家名鑑400」に代表 安部が選出（2024年11月）、総務省後援「ASPICクラウドアワード2024」にて『ベンチャーグランプリ』を受賞（2024年11月）、東京都主催「東京金融賞2024 金融イノベーション部門」第1位を受賞（2025年2月）