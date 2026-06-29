『ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット』が、あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全9枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203479&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット




【製品情報】


□参考価格：7,900円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約150mm(台座込/ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：NEQ


制作協力：ねんどろん










『ペルソナ』シリーズ30周年を記念したペルソナ3、ペルソナ4、ペルソナ5の主人公の描き下ろしイラストを、20周年を迎えたねんどろいどフォーマットのヴィネットとして立体化。


台座には作品の象徴的なモチーフと『ペルソナ』30周年記念ロゴをあしらいました。



製品ページはこちら：


■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203479&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ペルソナ』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=1454&pagemax=60)




(C)ATLUS. (C)SEGA.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)