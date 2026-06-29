『ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット』が、あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203479&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット

【製品情報】

□参考価格：7,900円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約150mm(台座込/ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：NEQ

制作協力：ねんどろん

『ペルソナ』シリーズ30周年を記念したペルソナ3、ペルソナ4、ペルソナ5の主人公の描き下ろしイラストを、20周年を迎えたねんどろいどフォーマットのヴィネットとして立体化。

台座には作品の象徴的なモチーフと『ペルソナ』30周年記念ロゴをあしらいました。

製品ページはこちら：

■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203479&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『ペルソナ』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=1454&pagemax=60)

(C)ATLUS. (C)SEGA.

【店舗情報】

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