『ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット』が、あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203479&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット
【製品情報】
□参考価格：7,900円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約150mm(台座込/ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：NEQ
制作協力：ねんどろん
『ペルソナ』シリーズ30周年を記念したペルソナ3、ペルソナ4、ペルソナ5の主人公の描き下ろしイラストを、20周年を迎えたねんどろいどフォーマットのヴィネットとして立体化。
台座には作品の象徴的なモチーフと『ペルソナ』30周年記念ロゴをあしらいました。
製品ページはこちら：
■ねんどろいどもあ ペルソナ30周年コラボヴィネット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203479&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)ATLUS. (C)SEGA.
【店舗情報】
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