対談セミナー「地球視点で未来をデザインする『日本らしい』共創と変革-経営とアカデミアによる実務と最先端理論の融合-」を実施します

株式会社エンビジョン

株式会社エンビジョン（本社：大阪市中央区、代表取締役：井上大輔、以下エンビジョン）は、2026年7月16日（木）、ヤンマーブランドアセットデザイン株式会社代表取締役の長屋明浩氏と、京都工芸繊維大学の水野大二郎教授をお迎えし、特別対談セミナーを開催いたします。

人口減少、環境問題、グローバル市場での競争激化など、日本企業が直面する課題は複雑さを増しています。従来の「モノづくり」の延長線上だけでは、もはや成長を描くことは困難です。今、求められているのは、地域・社会、環境との関連性を重視した未来志向型デザインです。

デザイン理論の最先端を走るアカデミアと、製造業の最前線で「デザインの社会実装」に泥臭く挑んできた実務家。この両者の知見が火花を散らす、特別な対談セミナーをお届けします。ブランディングや広義のデザインの本質から「日本らしい」変革の可能性、さらにはデザインの民主化まで、2時間30分に凝縮された濃密なダイアログ（対話）をぜひ体感してください。

登壇者

長屋 明浩氏

ヤンマーブランドアセットデザイン株式会社 代表取締役社長

トヨタ自動車に約30年勤務、レクサスブランド企画室長、トヨタデザイン部長、子会社社長を歴任。その後ヤマハ発動機に移籍。執行役員クリエイティブ本部長として全商品デザイン開発とグローバルブランディングを8年担当し、同様のニーズからヤンマーに転籍。ヤンマーホールディングス取締役CBOを経て、2025年4月より現職。デザインコンサルティングとコンテンツビジネスを専門に扱う機能会社として立上げた。

水野 大二郎氏

京都工芸繊維大学未来デザイン・工学機構教授

1979年東京生まれ。高校卒業後渡英、Royal College of Artにて修士・博士課程後期修了後帰国し日本で活動を展開。専門はデザインリサーチなど。京都大学デザインスクール特任講師、慶應義塾大学環境情報学部准教授、慶應義塾大学政策・メディア研究科特別招聘教授などを歴任し、産学連携の共同研究やコンソーシアムなども複数手がけてきた。

著書・訳書『サーキュラーデザイン』、『クリティカルデザインとはなにか』、『多元世界に向けたデザイン』など多数。



藤巻 功

株式会社エンビジョン 執行役員COO 兼 CBO

大学院修了後、国内大手広告代理店等でプランナーとしてキャリアを積む。その後、世界最大のブランドコンサルティングファームであるインターブランドジャパンの戦略ディレクターとして、グローバルを含む多種多様な業界・領域における大規模なプロジェクトをリード。楽天グループのブランディング統括、KPMGコンサルティングでのブランディング・マーケティング組織の統括を経て、2024年よりエンビジョンに参画。社会変革を加速させる日本発のブランド創出、社会課題を解決するクリエイティブ開発、ブランディングの民主化の実践を通して、より良い社会に変えていくことに邁進している。

開催概要

・日時：2026年7月16日（木）15:30～17:30 ※終了後、簡単な交流会を予定

・会場：QUINTBRIDGE 大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 アクセスはこちら(https://www.quintbridge.jp/access/)

・定員：100名

参加お申込みはこちら

https://peatix.com/event/5017114

株式会社エンビジョンについて

株式会社エンビジョンは、『未来のためにできることをやる。』というパーパスのもと、ブランディングやクリエイティブ・コンサルティングからマーケティング・コミュニケーションなど、社会課題の解決を目指すクリエイティブカンパニーです。3つの事業「envision CREATIVE」「JOINT PROJECT」「PROJECT」を主軸とし、一企業や団体だけではない、社会そのものをより良くしていけるクリエイティブの創出に取り組んでいます。

本社所在地：〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1丁目7番13号



代表者：代表取締役 井上大輔 執行役員COO 兼 CBO 藤巻功



設立：1981年3月14日



URL：https://envision-inc.jp



事業内容：

envision CREATIVE

パートナー企業が抱える様々な経営課題や事業・組織課題を社会課題と紐づけ、ブランディング×クリエイティブで解決していくクリエイティブコンサルティング事業です。

JOINT PROJECT

envisionが取り組むオウンド事業とパートナー企業が取り組む課題や事業がシナジーを生み出し、新しい価値観による事業や社会課題を解決するサービスなどを共創・協働していく事業です。

PROJECT

社会課題に向き合い、より良い未来を創っていくための提言や研究開発、また、それらを解決、実現するプロダクトやサービスの企画、提案、運用をするオウンド事業です。

■ 本件に関するお問い合わせ

エンビジョン クライアント＆マーケティング 西井・橋本