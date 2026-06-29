スタディポケット、児童生徒向けの読みやすい「フレンドリービュー」に対応。ルビ・分かち書き表示で、AI回答の読み取りやすさに配慮

スタディポケット株式会社





スタディポケット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山地 瞭 / 鶴田 浩之）は、教育特化型の生成AIサービス「スタディポケット for STUDENT」において、小学生でも操作しやすく、親しみやすい画面表示に切り替えられる「フレンドリービュー」に対応しました。

大きめの文字、吹き出し形式のチャット、やわらかい配色、選べるキャラクター、わかりやすいボタン文言を採用

「フレンドリービュー」は、チャット画面の見た目を、児童生徒が直感的に使いやすい表示へ切り替える機能です。通常のシンプルな表示に加えて、大きめの文字、吹き出し形式のチャット、やわらかい配色、選べるキャラクター、わかりやすいボタン文言を取り入れることで、特に小学校低学年の児童でも生成AIに質問しやすい学習体験を目指します。

さらに、AI応答の個人設定として、チャット本文にルビ（ふりがな）を付ける設定と、文を読みやすく区切る「分かち書き」に対応しました。漢字が多い回答や長い文章でも、児童生徒が自分のペースで読み進められるよう支援します。

開発の背景

生成AIは社会や学校現場にも急速に広がりつつあります。一方で、教育現場での利用にあたっては、児童生徒の発達段階や情報活用能力の育成状況、学校・教育委員会の方針、教師による適切な指導や見守りを踏まえた慎重な設計が求められます。文部科学省のガイドラインでも、生成AIを使うこと自体を目的化するのではなく、学習指導要領に示される資質・能力の育成に資するか、教育活動の目的に照らして効果的かを吟味することの重要性が示されています。

また、児童生徒が生成AIの回答を学びに生かすためには、出力をそのまま受け取るのではなく、内容を読み取り、自分で考え、必要に応じて確かめる力が欠かせません。特に小学生を含む児童にとっては、一般的なチャット画面の文言や操作が分かりにくかったり、AIの回答に含まれる漢字や長い文章が読み取りの負担になったりすることがあります。生成AIを安全かつ適切に扱うためには、回答内容の安全性だけでなく、児童生徒が落ち着いて読み、考えられる画面環境も重要です。

そこでスタディポケットでは、学校現場での指導・見守りのもとで児童生徒が生成AIと向き合いやすくなるよう、チャット画面の表示をやさしく切り替えられる「フレンドリービュー」を開発しました。大きめの文字、吹き出し形式の表示、分かりやすい操作文言に加え、ルビ（ふりがな）や分かち書きの設定に対応することで、AIの回答を読み取りやすくし、児童生徒が自分のペースで考えを深められる学習体験を支援します。また、特別支援学級でのご利用にも検討いただけることを想定しております。

通常のスタイリッシュな雰囲気から、フレンドリービューにいつでも切り替えることができます。

フレンドリービューの主な特長

1. 大きめの文字とゆとりのある行間

チャット本文や入力欄の文字を大きめにし、行間にもゆとりを持たせることで、長い回答でも読み進めやすい表示にしました。フレンドリービュー時には、チャット本文や入力欄の文字サイズ・行間・余白を調整し、見出しやリストも読みやすく表示します。

フレンドリービューのチャット画面。大きめの文字、吹き出し、やわらかい背景、スターター質問で、児童生徒が質問を始めやすい画面にしています。

2. 吹き出し形式のチャット表示

AIと児童生徒の発言を吹き出し形式で表示します。AIの回答は白い吹き出し、児童生徒の発言は淡い水色の吹き出しで表示し、会話の流れを視覚的に追いやすくしています。



3. ルビ（ふりがな）と分かち書きに対応

ルビは、漢字を含む回答を読みやすくするための設定です。分かち書きは、ことばのまとまりごとにスペースを入れることで、長い文を追いやすくするための設定です。小学校低学年や、読みの支援が必要な児童生徒が、AIの回答を自分の力で読み進めやすくなることを目指します。

AI からの応答に対してルビに対応。4. 親しみやすいキャラクターを選択可能

フレンドリービューでは、児童生徒が好きなキャラクターを選べます。キャラクターはAIの人格設定ではなく、画面上の親しみやすい案内役として表示されます。通常表示では従来どおりサービスロゴを基本とし、フレンドリービュー時のみキャラクター選択が表示されます。

表示設定から「通常」と「やさしい」を切り替えられます。やさしい表示を選ぶと、好きなキャラクターを選択できます。5. 小学生にも伝わりやすい操作文言

チャット入力欄まわりの文言も、児童生徒に伝わりやすい表現に変更しています。



・「画像を添付」→「しゃしんをつける」

・「送信する」→「おくる」

・「共有する」→「ほかの人におくる」

・入力欄のプレースホルダー：「なんでも聞いてみてね！」

先生による児童生徒画面の確認にも対応

スタディポケット for TEACHER にある、「先生が児童生徒版チャットをプレビューする機能」においても、通常表示とフレンドリービューの見え方を確認できます。児童生徒が実際にどのような画面でAIに質問するのかを事前に把握できるため、授業導入時の説明や操作支援にも活用できます。

データの取り扱いについて

スタディポケットでは、入力された情報はAIの機械学習には利用されません。学校現場で安心して利用できるよう、セキュアな環境でデータを取り扱い、サービスの提供目的以外でデータを扱わず、第三者提供も行いません。

■ スタディポケットについて

スタディポケットは、教育利用に特化した学校向け生成AIサービスとして、児童生徒の学習支援および教職員の校務支援の両面から、学校教育における生成AI活用を支援しています。学校現場に即した安全な利用環境と、教育活動・校務に活用しやすい各種機能を提供しており、英語学習分野においては「スタディポケット AI英会話」を展開しています。

会社概要

【会社名】スタディポケット株式会社

【所在地】〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

【代表者】代表取締役CEO：山地 瞭／代表取締役CPO：鶴田 浩之

【設立】2019年7月

【事業内容】

・生成AIを活用した教育ソフトウェアの開発事業

・校務DXに関する支援事業

・教育サービス事業

【認定/採択】

・文部科学省「学校DX戦略アドバイザー事業」サポート事業者 (生成AI分野)

・経済産業省「未来の教室」令和6年度教育イノベーター支援プログラム（EOL）採択企業

・ISMS国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証取得組織

【URL】

https://studypocket.ai