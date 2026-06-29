「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ」広島電鉄デザインを発行

イオン株式会社

イオンは、２０２６年７月１日から、広島電鉄での電子マネーＷＡＯＮ利用開始を記念して、ご当地ＷＡＯＮ「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ」の広島電鉄版新デザインを発行します。

新デザイン表面【広島電鉄版】

「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ」は、ご利用金額の一部が広島市を通じて「原爆ドーム保存事業等基金」に寄付されるご当地ＷＡＯＮです。

新たに発行する「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ（広島電鉄版）」には、広島平和記念碑（原爆ドーム）とヒロシマ復興のシンボルと言われている広島電鉄６５０形電車をデザインしています。

「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ」は、２０１０年８月７日から発行を開始しました。２０２６年２月末までに累計で約１０万８千枚を発行し、多くのお客さまにご利用いただき、累計寄付金額は約５,５５９万円に達しました。寄付金は「原爆ドーム保存事業等基金」を通じ原爆ドームの保存事業などに活用しています。

今回の広島電鉄版の発行を機に、市民の皆さまや観光で広島を訪れる方への認知度向上を図り、「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ」の利用促進を通じた寄付額の拡大に取り組みます。

【「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ」のご利用について】

カード型の電子マネーＷＡＯＮは、広島市内の「イオン」「フジ」「マックスバリュ」「マルナカ」を中心に発行手数料３５０円（税込）にて販売します。また、イオンのトータルアプリ「ｉＡＥＯＮ」または「ＡＥＯＮ Ｐａｙアプリ」をダウンロードいただき、ご当地応援（寄付）先として「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ平和祈念ＷＡＯＮ」を設定することでＡＥＯＮＰａｙ（チャージ払い）やＷＡＯＮタッチでもご利用いただけます。(スマートフォンでのＡＥＯＮ ＰａｙおよびＷＡＯＮの発行手数料は無料です。)

【現行版】

【ご当地ＷＡＯＮとは】

イオンは、ＡＥＯＮ Ｐａｙおよび電子マネーＷＡＯＮ（以下ＷＡＯＮ）を「いつでも」「どこでも」「誰でも」お気軽に使用いただけるキャッシュレス決済として、利用できる店舗・事業者等の拡大に取り組んでいます。ご利用いただいた金額の一部が地域貢献につながる「ご当地ＷＡＯＮ」の取り組みは２００９年４月２５日、島根県大田市との「石見銀山ＷＡＯＮ」からスタートしました。これまでに、全国累計で「２００種類」（２０２６年６月２９日時点）のご当地ＷＡＯＮを発行しております。今後も各自治体と連携のうえ、地域貢献活動の輪を広げてまいります。