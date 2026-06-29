第１２回女性技術者育成功労賞、7月1日から募集受付開始
募集要項
１．表彰対象
【個人表彰】
女性技術者の育成に関して、以下のいずれかに該当する貢献をされた個人を男女問わず表彰
・女性技術者のロールモデルとして活躍し、多くの女性技術者に影響を与えた人
・女性技術者が活躍できるような職場環境整備に貢献された人
・社内教育やダイバーシティー推進等によって女性技術者の人材育成支援に貢献された人
・技術系女子学生の次世代キャリア支援に貢献された人
・初等中等教育支援によって女性技術者の母数拡大に貢献された人
【組織表彰】
女性技術者の育成に関して、働き方や職場環境の整備、人材育成、キャリア形成支援、
次世代育成等に成果を挙げた企業、団体、学校、研究機関等を表彰
２．賞品
優秀賞：表彰状とクリスタルトロフィー
奨励賞：表彰状
３．募集期間 2026年7月1日 ～ 9月15日
４．応募方法
募集要項及び応募方法は、こちら(https://jaotex.or.jp/news)をご覧ください
応募用紙に必要事項を記載し提出してください。応募用紙及び記載要領は下記を参照
個人表彰応募：応募様式（個人）(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://jaotex.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E6%A7%98%E5%BC%8F%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%EF%BC%89-1.docx&&wdOrigin=BROWSELINK)
組織表彰応募：応募様式（組織）(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://jaotex.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E6%A7%98%E5%BC%8F%EF%BC%88%E7%B5%84%E7%B9%94%EF%BC%89-1.docx&&wdOrigin=BROWSELINK)
協賛：一般財団法人 新技術振興渡辺記念会、一般社団法人科学技術と経済の会
後援（予定）：内閣府男女共同参画局、経済産業省、厚生労働省、国土交通省、文部科学省
第11回女性技術者育成功労賞表彰式（2025.11.19）の模様
【本件に関するお問合せ先】
一般社団法人技術同友会 事務局：山崎、八木
電話：03-6380-8710 メールアドレス：jtech@jates.or.jp