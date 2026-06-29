「大阪市プレミアム付商品券2026」で、ホテルニューオータニ大阪の絶品グルメをかしこくお得に！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

「大阪市プレミアム付商品券2026」ご利用おすすめレストランメニュー

https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/(https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/)

ホテルニューオータニ大阪では、2026年6月29日（月）から利用が開始される「大阪市プレミアム付商品券2026」に合わせ、館内の直営レストランにてご利用いただける、ホテル独自の優待を加えた特別おすすめメニューを販売いたします。

ホテル最上階グランメゾンから王道洋食まで。極上グルメがお得に愉しめる贅沢時間

「大阪市プレミアム付商品券2026」は、大阪市民限定で1口 \13,000分を\10,000で購入でき（\3,000分のプレミアム付）、大阪市内の参加登録店舗においてのみ利用が可能です。 ホテルニューオータニ大阪では、利用開始日に合わせて、商品券の額面に合わせた「ぴったり決済」でご利用いただける専用メニューをご用意。商品券最大のメリット（プレミアム分）に、ホテル独自の特別割引をさらにプラスしました。「いつか行ってみたかった」ホテルのグランメゾンをはじめとするホテルレストランのこだわり美食の数々をスマートにお愉しみいただける絶好のチャンスです。

https://osaka-city-premium2026.jp/

【ダブルでお得】商品券1枚（\13,000分）から使える、珠玉の特別メニュー

各レストランのシェフが腕を振るうこだわりの逸品を、商品券の額面に合わせた「ぴったり決済」でご用意。おつりを気にせず、最大で約\11,050もお得になる贅沢なラインナップです。

フランス料理 SAKURA ／ 『SAKURAコース』

大阪城公園の豊かな緑と四季折々の絶景を望む最上階のグランメゾン「SAKURA」。ウニとキャビアを添えたホワイトアスパラガスのムースや、オマール海老のグリエに加え、「黒毛和種A4ランク銘柄牛フィレ肉のロティ」など数種類からお選びいただけるメインディッシュを取りそろえた全7品のフルコースをご用意しました。厳選食材を用いた芸術的な極上フレンチも、商品券の利用で驚くほど身近にお愉しみいただけます。

〈料金〉 「大阪市プレミアム付商品券2026」（2枚）ご利用で、通常1名さま \31,050 ⇒ 商品券2枚（\26,000分）でぴったり決済！

★プレミアム分（\6,000）＋ホテル優待（\5,050）で、【合計\11,050お得／実質負担\20,000】

オールデイダイニング SATSUKI ／ 『ペア・シェフズコース』+1ドリンク【平日限定】

カプレーゼや、生ハムメロンなどの前菜から始まり、パスタか魚料理を選べるプリモピアット、そしてメインディッシュには「国産牛フィレ肉のステーキ」をご用意するWメインの贅沢な洋食コースをお愉しみいただけます。

＜料金＞「大阪市プレミアム付商品券2026」（1枚）ご利用で、通常大人2名さま \17,940 ⇒ 商品券1枚（\13,000分）でぴったり決済！

★プレミアム分（\3,000）＋ ホテル優待（\4,940）で、【合計\7,940お得／実質負担\10,000】

「大阪市プレミアム付商品券」お持ちの方におすすめの宿泊プランや、レストランプランはこのほかにも！旅の目的に合わせて、最適なプランをご利用ください。

全プランの詳細はこちら：https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/(https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/)

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

「大阪市プレミアム付商品券2026」ご利用おすすめプラン（レストラン）

https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/

[期間] 2026年6月29日（月）～2027年1月15日（金）

※一部店舗により定休日や除外日（正月期間など）がございます。

[対象施設] ホテルニューオータニ大阪 内 直営レストラン（SATSUKI、大観苑、SAKURA、麺処 NAKAJIMA ほか）

[ご予約・お問合せ] 06-6949-3229（レストラン総合案内直通 ／ 10:00～18:00）

[場所] 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪

※「大阪市プレミアム付商品券2026」の購入方法や詳細につきましては、公式ウェブページ（ https://osaka-city-premium2026.jp/ ）をご確認ください。

「大阪市プレミアム付商品券2026」は、ホテルニューオータニ大阪の宿泊プランでもご利用いただけます。詳しくはホテル公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と”ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。