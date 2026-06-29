日本語入力システム「ATOK Passport」、生成AIを活用した文章作成アシスタント「ATOK MiRA」のmacOS、Android、iOS版を 6月29日(月)より提供開始

株式会社ジャストシステム

株式会社ジャストシステム(本社：東京都港区、代表取締役社長：関灘 恭太郎)は、常に最新の日本語入力システムを利用できる「ATOK Passport」において、生成AIを活用した文章作成アシスタント「ATOK MiRA」（エイトックミラ）のmacOS、Android、iOS版を、本日6月29日(月)より提供開始します。

■ 「ATOK MiRA」が4OSに対応し、あらゆるデバイスから利用可能に

Windows、macOS、Android、iOSの4OSに対応する「ATOK Passport」において、これまでWindows版のみに提供していた文章作成アシスタント「ATOK MiRA」が、4OS全てで利用可能となりました。これにより、パソコンやスマートフォンなど、あらゆるデバイスで文章作成アシスタントが利用できます。

「ATOK MiRA」は、ATOKの日本語処理技術と、個人の入力傾向に生成AIを組み合わせることで、その人に合わせた自然な文章を提案する機能です。別アプリを起動してプロンプト（指示文）を入力する手間がなく、「ATOK MiRAアイコン」から本機能を呼び出し、「文章を整える」「絵文字を追加」などの定型指示を選択するだけで、手軽にアイデア出しから文章の推敲、要約、書き換えまでを行えます。

■モバイル環境における細切れ入力の変換性能も向上

AndroidおよびiOS向けの変換エンジンを強化しました。スマートフォン特有の「予測変換を見ながら単語ごとに細かく確定する」入力スタイルに合わせ、助詞からの細切れ入力や、付属語を含む言葉の変換性能を向上させています。

例えば、これまでは「経験」と確定した後に、助詞から続けて「のうむ」と入力すると、それぞれが独立して処理され「濃霧」と誤変換されていました。新エンジンでは、こうした細切れの入力でも文脈を正しく捉え直し、「経験の有無」と一発で変換します。また、日常のメッセージでよく使われる「～たい」「～よう」といった付属語（助詞・助動詞）を含む言葉の変換もあわせて強化しました。長文の作成はもちろん、テンポの早いSNSにおけるメッセージのやり取りでも、より自然でスムーズな日本語入力を実現します。

【ATOK Passport概要】

「ATOK Passport」は、Windows、macOS、Android、iOSの4OSに対応し、最大10台のデバイスで利用できる日本語入力システムです。

オフィスや外出先など、常に最新で快適な入力環境を提供します。

価格：「ATOK Passport [プレミアム]」

月額 660円[税込] ( 600円 [税抜]）

年額7,920円[税込] (7,200円 [税抜])

動作環境：https://atok.com/info/spec.html

* 記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

【比較表】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7597/table/587_1_9e490d9529b064cf548bb8281f610126.jpg?v=202606290551 ]

■FAQ

Q：ATOK（エイトック）とはどのようなシステムですか？

A：ATOKは、1982年の誕生以来、いち早くAI（人工知能）変換を取り入れ、進化を続けている日本語入力システム（IME）です。単なる文字の変換だけではなく、流行語やIT用語、ビジネス専門用語から地名、方言（話し言葉）にいたるまで網羅した「ATOK変換辞書」と、長年蓄積した変換エンジンによって、日本語の文章作成を効率化できる点が特長です。

辞書データと文脈理解、個人による入力の特徴を踏まえた変換が、正確な同音異義語の打ち分けや誤入力の自動補正を実現し、使う人ごとに「その人らしい」自然な日本語入力をサポートします。

Q：無料の入力ソフトがある中で、あえて有料の「ATOK Passport」を選ぶ理由は？

A：文章校正力と、同一の入力環境をマルチデバイスで利用可能な点です。「広辞苑」など本格的な電子辞典を標準搭載しており、言葉のニュアンスの違いや正しい用例をその場で確認し、文章の信頼性を高められます。さらに、最新の「ATOK Passport」は4OSに対応し、最大10台のデバイス間でリアルタイムに同期可能。言葉を扱うすべてのシーンで、ビジネスや執筆における「ミスのない、洗練された文章作成」のために選ばれています。

Q：生成AIを活用した文章作成アシスタント「ATOK MiRA」は、一般的なAIツールと何が違うのですか。

A：一般的なAIツールのようにブラウザや別アプリを立ち上げてプロンプト（指示文）を入力する必要がなく、入力中の画面からワンタップで文章の推敲やリライトができる点が異なります。さらに、長年培った日本語処理技術と個人ごとの入力設定を掛け合わせるため、機械的ではない自然な文章を提案できるのが特長です。

Q：今回のアップデートにより、AndroidやiOSなどのスマートフォン環境における文字入力は、具体的に何が変わりますか。

A：これまでWindows版のみに対応していた「ATOK MiRA」がスマートフォンでも利用可能になります。また、モバイル向け変換エンジンへのAI技術適用により、スマートフォン特有の細切れ入力（例：「経験」と確定した後の「のうむ」など）や、日常会話の付属語（例：「寝てたい」など）の変換精度が大幅に向上し、誤変換による入力ストレスが解消されます。

Q：macOS、Android、iOSで「ATOK MiRA」や新しい変換機能を利用するには、追加料金や特別な申し込みが必要ですか。

A：追加料金や新たなお申し込みは不要です。「ATOK Passport [プレミアム]」をご契約中のお客様であれば、各OSの「ATOK」を最新バージョンにアップデートするだけで、そのまま全機能を利用できます。