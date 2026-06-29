国際イベントでの提供メニューを検討する外国人シェフらを対象にした「発酵食文化視察」を実施しました！

中部国際空港株式会社集合写真（場所：カクキュー八丁味噌）

中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市 代表：籠橋寛典）は愛知「発酵食文化」振興協議会（会長：大村秀章 愛知県知事）(https://hakko-aichi.jp/about/)の後援を得て、2026年6月22日（月）に外国人シェフらを招いた「発酵食文化視察」を実施しました。本視察は、中部地域で開催される国際スポーツイベントや国際会議に参加する選手・関係者向けの提供メニューに、地域の魅力である発酵食を採用いただき、発酵食文化の理解促進とその魅力の発信を目的とした取り組みです。

視察先は味噌や醤油に加え、2024年にユネスコ無形文化遺産に登録され世界的な注目を集める日本酒など、愛知が誇る発酵調味料の製造現場を選定。各視察先で職人の技や香り、発酵の温度など、現地でしか得られない“生きた発酵”を五感で体感できるようにし、国際イベントで提供されるメニューへの活用を検討していただくことができるような視察内容としました。

《発酵食文化視察 概要》

・実施日：2026年6月22日（月）10時～17時

・参加者：国際スポーツイベントなどで訪れる選手や関係者向けの提供メニューを考案するシェフの責任者など8名（参加者国籍：日本・アメリカ・フランス・オーストラリア・ハンガリー・ウズベキスタン）

・視察先：

１.味噌：カクキュー八丁味噌（岡崎市）(https://www.kakukyu.jp/)

２.発酵食試食：一灯（碧南市）(https://kobanten.jp/ittou/)

３.醤油：中定商店（武豊町）(https://www.ho-zan.jp/)

４.酒：澤田酒造（常滑市）(https://hakurou.com/)

■視察の様子

Global Hospitality Group Japan株式会社（GHG）のシェフ責任者や関係者8名

参加者は、国際スポーツイベントにおいて選手や関係者の食事をサポートするGlobal Hospitality Group Japan株式会社（GHG）のシェフ責任者や関係者8名。オーストラリア、アメリカ、ハンガリーなど多国籍のメンバーで、世界各地の国際イベントで食事提供を担ってきた実績を持つプロフェッショナルです。

〈視察１：味噌〉 創業1645年「カクキュー八丁味噌（岡崎市）」で伝統的な味噌造りを視察

中部地域を代表する発酵調味料「味噌」の老舗「カクキュー八丁味噌(https://www.kakukyu.jp/)」を最初に訪問。担当者からこの地域の「八丁味噌」は大豆と塩、水のみで造られるため、塩分が多く含まれ、アスリートの食事に適しているなどと説明を受けました。

味噌蔵を見学している様子

参加者は桶の温度や香りを確かめながら木蔵などを観察し、担当者から製造工程や歴史について説明を受け、深い関心を寄せていました。さらに、巨大な木桶に石を積み上げて約3年間かけて発酵・熟成させることを知り、その工程に驚きを示していました。見学中には「どのように積み上げるのか」や「地震が起きた時は大丈夫なのか」といった質問も上がっていました。

視察している様子木桶を確かめている様子

味噌蔵の視察後、参加者は八丁味噌を使った冷たい味噌汁や味噌田楽、さらに八丁味噌パウダーをかけたソフトクリームなどを試食しました。参加者からは「コクがあっておいしい」「味噌汁に八丁味噌を使うと甘い野菜と合いそう」といった感想が寄せられました。

また、「プロテインゼリーにかけても合いそう」「味噌パウダーという発想がとてもおもしろい」「メニューに味噌カツや味噌汁があるので八丁味噌を取り入れてみたい」といった意見もあり、新たな活用方法含め八丁味噌への関心が高まっていました。

〈視察2：発酵食料理〉 日本料理「一灯（碧南市）」で愛知の食材を活かした発酵食料理を試食

八丁味噌の冷たい味噌汁の香りを確かめている様子味噌パウダーをソフトクリームに掛けている様子集合写真（場所：一灯）

続いて訪れた日本料理店「一灯(https://kobanten.jp/ittou/)」では、料理長からの地元食材や発酵調味料の特徴や使用の仕方についての説明に真剣に耳を傾けると共に、積極的に質問をしていました。 また、説明や試食などを通して、国際スポーツ大会で提供予定の「名古屋めし」に発酵調味料をどう組み合わせるかについても議論が行われ、現地の料理人との貴重な意見交換の場となりました。

料理長が地元食材や発酵調味料の特徴、使用の仕方について説明する様子試食しながらメニューを検討する様子

参加者からは、今回訪れる多くの選手がアジア出身であり、アスリートはシンプルな料理でたんぱく質をしっかり摂りたいという傾向があることから、提供メニューの一つである味噌カツや手羽先などに名古屋ならではの味を上手く取り入れ、「愛知＝発酵食文化」であることを知ってもらう良い機会にしたいという声が上がっていました。それと同時に、提供メニューに発酵調味料を上手く取り入れ、日本の伝統文化も伝えたいという意見が寄せられていました。

〈視察3 : 醤油〉 創業1879年「中定商店（武豊町）」で武豊のたまり醤油文化を視察

地元の発酵調味料を使ったこだわりメニューメニューに使用された発酵調味料伝統的な建物を写真を撮る様子

歴史ある醸造の町・武豊で発酵食文化を守り続ける「中定商店(https://www.ho-zan.jp/)」では、 製造工程や味の違いについて活発な質問が飛び交い、現場ならではの専門的な対話が広がりました。 蔵内の木桶や展示物を通して、この地域の食文化を支えてきたたまり醤油の歴史にも理解を深めました。

さらに、伝統的な製法である「くみかけ」の作業を体験し、参加者は驚きつつも、五感を通して発酵の奥深さを実感していました。

〈視察4 : 酒〉 創業1848年「澤田酒造（常滑市）」で日本酒を試飲・酒造りを視察

伝統的な製法である「くみかけ」の作業を体験醤油の蔵を見学する様子集合写真（場所：中定商店）澤田酒造で見学する様子

澤田酒造(https://hakurou.com/)では、知多半島に受け継がれる酒造り文化に触れました。乾燥させたこうじに触れたり、仕込みに使われる水の特徴について学んだりしながら、蔵元から醸造工程の説明を受けました。

また、参加者8名のうち5名が日本酒の酒蔵を訪れるのは初めてで、日本酒・ワイン・ビールそれぞれの発酵や製法の違いを知り、驚きを見せていました。

説明を受けている様子乾燥させたこうじを見学する様子

参加者は蔵を見学した後、常滑焼の器で試飲を楽しむ「ささらけ」という独自のスタイルで日本酒を味わいました。全員が常滑焼を初めて知ったとのことで、器そのものにも強い関心を寄せていました。実際に試飲する中で、器が変わると香りや味わいの感じ方も変化することを学び、興味深そうに体験していました。

■ 当社の取り組みや企画の背景

「ささらけ」体験をしている様子日本酒の違いについて話す様子集合写真（場所：澤田酒造）開港20周年を記念して2025年2月17日に設置

2024年5月には愛知「発酵食文化」振興協議会が設立され、県全体で“愛知県＝発酵食文化”のブランド化が進められています。当社でも、2025年1月に地域とともにインバウンド誘客を推進する「地域ブランド共創室」(https://www.centrair.jp/corporate/newsroom/__icsFiles/afieldfile/2025/01/06/250106_CentrairGroupNews_soshiki.pdf)を新設。さらに、開港20周年を迎えた2025年2月17日には、国際線到着ロビーに地域の食文化を象徴する「味噌桶」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000553.000024522.html)を設置するなど、中部地域のブランド発信に取り組んでいます。

これまでも、海外のインフルエンサーや旅行会社、メディア関係者を招いた視察ツアーの実施や、発酵食を現地で体験いただくイベントの開催など、地域の皆さまと連携しながら“中部地域の魅力を実際に体感していただく”取り組みを継続してきました。また、2025年9月からは、中部地域のインバウンド事業者とともに地域を盛り上げる場として「名古屋インバウンドナイト」を毎月開催し、地域全体での発信力強化にも取り組んでいます。

企画を検討しているワーキングメンバー(営業・地域連携・広報などで構成)

さらに、中部地域で開催される国際スポーツイベントに向けて、当社では今年2月より、地域および空港の魅力発信を目的とした各種ワーキング活動を推進。本企画もその一環として実施したもので、愛知県の発酵食をはじめとする地域の食文化を国内外の方々に広く知っていただき、再訪につながる体験価値の創出を目指しています。

【参加者の声】

ピーター・ライト代表Global Hospitality Group Japan株式会社（GHG）ピーター・ライト代表

今回の視察を通じて、愛知で国際スポーツイベントが開催される際には、提供するメニューを通して名古屋の味を知ってもらい、発酵食にも興味を持ってもらいたいという思いが強まりました。

また、これまで発酵食の蔵の現場をここまで間近で見たり、蔵の方々と直接お話ししたりする機会がなかったため、日本の伝統的な食文化の奥深さを改めて実感しました。発酵の香りや温度といった五感を通して、日本の食の技術と歴史のすごさを肌で感じる貴重な体験となりました。

【企画者の声】

ワーキングメンバーの集合写真

今回の企画は、部署横断のワーキンググループによって立ち上げ、企画、実施しました。部門の枠を越えて多様な専門性や視点を持つメンバーが集まったことで、単一部署では生まれにくい発想やアプローチが実現し、より地域に根ざした魅力発信につながったと感じています。

また、今回の取り組みを通じて、参加者の皆さまに中部地域の魅力を知っていただき、プライベートでも「また訪れたい」と思っていただけるような体験になれば嬉しく思います。そして、地域の皆さまや関係者と協力しながら、この地域およびセントレアの魅力を積極的に発信していくことで、長い目で見て“選ばれる空港”を目指していきたいと考えています。

今後も地域やエアラインとともに、アジア各国から訪れる選手・関係者・観客の皆さまにセントレアを利用していただけるよう取り組みを進め、大会後の航空ネットワークのさらなる充実にもつなげていきたいと思います。

当社は今後も、中部地域の空の玄関口として地域と連携しながら、この地域ならではの魅力を国内外に発信する取り組みを推進してまいります。

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはしひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：293名 役員（常勤）含む

※2026年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/