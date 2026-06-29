「生成AIで業務効率を飛躍　生成AI最新動向と音声認識・RAGで創る新しい価値　AmiVoiceでしかできない生成AI活用事例」オンデマンド配信を開始

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、「生成AIで業務効率を飛躍 生成AI最新動向と音声認識・RAGで創る新しい価値 AmiVoiceでしかできない生成AI活用事例」のオンデマンド配信を開始しました。

詳細・お申込みはこちら :https://acp.amivoice.com/webinar/ai-rag/?from=pr

ご好評いただいたウェビナーのオンデマンド配信を開始いたします。



生成AI活用の鍵は、入力データの質にあります。

なかでも音声認識の精度が不足していると、生成AIの価値を十分に引き出せず、

期待した成果につながりにくくなります。



本ウェビナーでは、最新の生成AI活用トレンドと、効果的な導入・運用のポイントを解説します。

さらに、AmiVoiceの高精度音声認識とAcroChatAIのAgenticRAGを組み合わせ、

オペレーターが会話中に最適な回答を即時に得られるソリューションをデモでご紹介。

音声認識精度の改善が生成AIの精度や業務効率にどのような効果をもたらすのか、

その具体像もあわせてお伝えします。



お好きなタイミングで気軽にご視聴いただけますので、ぜひこの機会にお申込み下さい。



■このセミナーでわかること

・生成AI導入を成功に導く最新トレンドと実践ポイント

・生成AIと音声認識を組み合わせたリアルタイム応対支援の仕組み

・業務現場での音声認識精度改善の重要性とカスタマイズによる具体的な効果



■こんな方におすすめ

・コンタクトセンターなどの運営担当者

・企業のDX・AI推進部門、情報システム部門の担当者

・生成AIの活用や音声認識の改善に課題を感じている方

生成AIで業務効率を飛躍

生成AI最新動向と音声認識・RAGで創る新しい価値

AmiVoiceでしかできない生成AI活用事例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/776_1_2ae0fd794a2f3c21f9a8da85c2271918.jpg?v=202606290251 ]詳細・お申込みはこちら :https://acp.amivoice.com/webinar/ai-rag/?from=pr

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

ウェビナー事務局

MAIL:ami-pfdo-webinar-ml@advanced-media.co.jp

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