年間約1,800棟・累計5,000棟超の省エネ計算実績有す、環境・省エネルギー計算センター　「不動産DXカンファレンス2026」に出展― 2026年9月11日　東京ミッドタウン・ホール ―

株式会社HorizonXX

建築物の省エネ計算事業を手掛ける、環境・省エネルギー計算センター(本社:東京都豊島区、代表取締役:尾熨斗啓介、運営会社:株式会社HorizonXX)は、2026年9月11日に東京ミッドタウン・ホール（東京都港区）で開催される「不動産DXカンファレンス2026」(主催：株式会社estie)に出展します。

不動産業界では、建築物省エネ法への対応や不動産ESG投資の広がりを背景に、省エネ性能確保や環境配慮への関心が高まっています。環境対応は、脱炭素社会の実現に向けた取り組みにとどまらず、物件の資産価値、テナント誘致、賃料水準、投資判断にも関わる重要な評価軸となりつつあります。こうした市場環境のもと、建築物の省エネ性能を向上させたり、BELS、ZEB・ZEH、CASBEEなどの環境性能認証を取得する動きが進んでいます。

当センターは新築・既存問わず、多様なアセットタイプの省エネ計算・環境性能認証取得をサポート。受注実績を順調に伸ばしており、年間約1,800棟・累計5,000棟超を達成しました。展示ブースでは、GRESB対応を見据えた認証取得、既存建物の環境性能把握など省エネ計算や環境性能認証に関する多様なご相談に対応するほか、不動産・建築業界向けのAI活用支援サービスについてもご紹介します。

環境性能認証不動産コンサルティング不動産・建築業界向けAI活用支援サービス

■環境・省エネルギー計算センターとは

当センターは、設計事務所、デベロッパー、ゼネコン、不動産ファンド、J-REITなどからの依頼を受け、住宅（戸建て・共同住宅）、オフィスビル、商業施設、ホテル、倉庫、老人ホーム、病院、学校など、多様なアセットタイプの省エネ計算や環境性能認証（BELS、ZEB・ZEH、CASBEE）取得をサポートしています。

一般的に、既存建物の省エネ計算は図面や設備情報が十分に揃わないケースが多く、新築に比べて難易度が高いとされています。当センターでは、新築・既存いずれの建物にも対応。また、認証取得にあたって建物改修を行う場合には、どのような改修が必要かといったコンサルティングにも対応しています。

さらに、当センター代表取締役・尾熨斗は建築・投資運用双方の知見を有しており、ファンド目線を踏まえた環境性能認証取得のサポートが可能です。このほか、認証取得において活用できる、補助金に関する一部のご相談にも応じています。

■展示ブース紹介

【環境性能認証不動産コンサルティング】

ESG投資やGRESB対応を見据えて認証を取得したい／取得費用をできる限り抑えたい／既存建物の環境性能を把握したい／どのような改修が必要か知りたい／など、環境性能認証取得を目指している方に向け、最適な方法を提案いたします。

また、新築・既存を問わず、オフィス・物流施設・ホテルなど多様なアセットタイプに応じた環境性能向上のサポートが可能です。

【不動産・建築業界向けAI活用支援サービス】

提案資料作成を効率化したい／社内ナレッジを活用したい／情報収集の生産性を向上させたい／など、生成AI活用を検討している方に向け、最適な方法を提案いたします。

このほか、不動産・建築業界に特化したAI活用方法やDX推進に関する様々なご相談にも対応いたします。

■「不動産DXカンファレンス2026」 概要

会 場 ：東京ミッドタウン・ホール（東京都港区赤坂9-7-2）

会 期 ：2026年9月11日（金）12:00～

主 催 ：株式会社estie

後 援 ：国土交通省、株式会社日本政策投資銀行、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、

公益社団法人全日本不動産協会 ※2026年5月時点

参加人数：1,200人（デベロッパー、AM会社、PM会社、金融機関など）※2025年実績

U R L ：https://conference.estie.jp/2026 ※申込については後日株式会社estieより公開

■環境・省エネルギー計算センター概要

U R L : https://www.ceec.jp/

運営会社 ：株式会社HorizonXX（ホライズン）URL: https://www.horizonxx.com/

代表取締役：尾熨斗啓介

所 在 地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目15－11

所属協会等：一般社団法人東京建築士会、グリーンビルディングジャパン(GBJ)、

環境不動産普及促進機構(RE-SEED) 、環境共生まちづくり協会、

空気調和・衛生工学会、環境共創イニシアチブ、住宅性能評価・表示協会

【代表取締役 尾熨斗啓介 プロフィール】

尾熨斗啓介（おのし けいすけ）

日本大学理工学部建築学科、日本大学大学院理工学研究科不動産科学専攻卒業後、大手日系証券会社に入社。不動産の証券化を扱う新規ビジネス部門に配属され、不動産ファンドアレンジメントやREIT主幹事業務に従事する。その後、大手外資系証券会社にて同様の業務に従事。2012年 に独立して、株式会社HorizonXX（ホライズン）代表取締役に就任。省エネ計算および環境性能認証の市場が成長することを予見し、2019年に「環境・省エネルギー計算センター」のビジネスを開始。現在、年間約1,800棟の省エネ計算・環境性能認証取得サポートを請け負っている。省エネ計算の担い手を増やすための「省エネ計算学校（オンラインスクール）」も提供。著書に『環境性能認証に対応できる「不動産・建築ESG」実践入門』（日本実業出版社）がある。ビル・不動産マネジメント情報誌「月刊プロパティマネジメント」、建築・建設業界における最新テクノロジーの活用に特化したメディア「BUILT」、金融専門誌・紙「週刊金融財政事情」「金融経済新聞」等、多数のメディアで寄稿を執筆。