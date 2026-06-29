夏！！×ご当地ガラスびん飲料×銭湯全国から86銭湯が参加！銭湯で各地のご当地飲料を飲んでデジタルスタンプラリーに参加できる！『ガラスびんでシュワシュワ市 2026』

日本ガラスびん協会

日本ガラスびん協会（会長：石塚久継/東京都 新宿区）は、「ガラスびんでシュワシュワ市 2026」を

7月1日（水）～9月30日（水）まで開催いたします。

ガラスびんでシュワシュワ市は、お風呂上がりに全国の“シュワシュワ”するご当地飲料を銭湯で楽しめるイベントです。今年は新たにデジタルスタンプラリーを導入し、銭湯を巡りながらご当地飲料を味わい、スタンプを集めることでオリジナルグッズや特典を獲得できる企画を実施します。

本イベントの企画・デザインは「銭湯文化を永遠に！」をビジョンに掲げるプロジェクトチーム・SENTO FOREVERが担当。銭湯へ持って行きたくなる、日常でも身に着けたくなるオリジナルグッズを用意しました。また、スタンプを集めることで、全国各地のご当地飲料をご自宅でも楽しめる特典もご用意しています。銭湯でお風呂を楽しみ、ガラスびん入りのご当地飲料を味わいながら、デジタルスタンプラリーにぜひご参加ください。

さらに、イベント期間中は参加銭湯にて先着100名様へ「シュワシュワ市ステッカー」を配布予定です。お風呂上がりのひとときを、ガラスびん入りのご当地飲料とともにお楽しみください。

【企画概要】

＜名称＞

『ガラスびんでシュワシュワ市 2026』

＜主催＞

日本ガラスびん協会

＜協賛＞

一般社団法人 全国清涼飲料連合会

＜期間＞

7/1（水）～9/30（水）

【参加銭湯】

●青森県（1銭湯）

八戸銭湯 ALWAYS（JR八戸線：本八戸駅）

●東京都（27銭湯）

大星湯（都営新宿線：曙橋駅）

大塚仲町 大黒湯（丸ノ内線：茗荷谷駅）

ひだまりの泉 萩の湯（JR山手線：鶯谷駅）

薬師湯（東武スカイツリーライン：とうきょうスカイツリー駅）

こんぱる湯（東西線：木場駅）

白山湯（有楽町線：豊洲駅）

中延温泉 松の湯（東急線：中延駅）

えごた湯（都営大江戸線 新江古田駅）

井草湯（西武新宿線：井荻駅）

妙法湯（西武池袋線 椎名町駅）

大塚記念湯（JR山手線：大塚駅）

小杉湯（JR中央線：高円寺駅）

杉並湯（丸ノ内線：新高円寺駅）

巣鴨湯（都電荒川線：庚申塚駅）

十條湯（JR埼京線：十条駅）

豊島湯（JR京浜東北線：王子駅）

千代の湯（都電荒川線：荒川遊園地前駅）

藤の湯（常磐線：三河島駅）

第一金乗湯（東武東上線：上板橋駅）

岡田湯（東武スカイツリーライン：西新井駅）

湯処じんのび（東武大師線：大師前駅）

若松湯（東武スカイツリーライン：五反野駅）

立川湯屋敷 梅の湯（JR中央線：立川駅）

府中湯楽館 桜湯（京王線：府中駅）

神明湯（西武拝島線：東大和市駅）

湯遊邸 松の湯（西武新宿線：武蔵関駅）

鶴の湯（京王線：西調布駅）

●神奈川県（2銭湯）

横浜天然温泉 くさつ（京浜急行線：井土ヶ谷駅）

千年温泉（JR南武線：武蔵新城駅）

●愛知県（5銭湯）

白山温泉（名鉄：東枇杷島駅）

人蔘湯（名鉄：豊橋駅）

龍美湯（名鉄：一宮駅）

ぽかぽか温泉 新守山乃湯（JR中央本線：新守山駅）

娯楽湯（JR中央本線：新守山駅）

●岐阜県（1銭湯）

のはら湯（名鉄：名鉄岐阜駅）

●三重県（1銭湯）

玉の湯（近鉄：四日市駅）

●石川県（3銭湯）

金澤温泉 金石荘（北鉄バス：金石バス駅）

pocapoca御経塚の湯（JR石川線：額住宅前駅）

pocapoca諸江の湯諸江の湯（浅野川線：磯部駅）

●京都府（12銭湯）

大徳寺温泉（バス：大徳寺前）

むらさき湯（地下鉄烏丸線：北大路駅）

門前湯（地下鉄烏丸線：北大路駅）

山城温泉（京福電鉄北野線：北野白梅町駅）

銀座湯（京阪鴨東線：神宮丸太町駅）

平安湯（京阪鴨東線：神宮丸太町駅）

初音湯（地下鉄烏丸線：烏丸御池駅）

サウナの梅湯（京阪本線：清水五条駅）

小町湯（阪急京都線：西院駅）

京都南区 旭湯（JR京都線：西大路駅）

洛陽湯（JR京都線：西大路駅）

京極湯（阪急京都線：西京極駅）

●大阪府（27銭湯）

龍美温泉（阪神電車：野田駅）

浪華温泉ジャブジャブランド（阪神なんば線：千鳥橋駅）

春日湯（大阪メトロ谷町線：平野駅）

神徳温泉（大阪メトロ谷町線：千林大宮駅）

八丁温泉（JR神戸線：塚本駅）

昭和湯（阪急京都本線：淡路駅）

三宝湯（バス：瑞光四丁目）

新宮温泉（JRおおさか東線線：鴫野駅）

あべの橋（大阪メトロ御堂筋線：天王寺駅）

いりふね温泉（大阪メトロ御堂筋線：西田辺駅）

みどり温泉（近鉄南大阪線：矢田駅）

日之出湯（大阪メトロ御堂筋線：動物園前駅）

つるが丘温泉（JR阪和線：鶴ヶ丘駅）

銀水湯（阪急京都本線：崇禅寺駅）

宝湯（阪急京都本線：十三駅）

千歳温泉（JR大阪環状線：鶴橋駅）

しきしま温泉（JR東西線：放出駅）

五月湯（阪急線：池田駅）

日の本湯（大阪メトロ谷町線：守口駅）

なごみ湯（南海本線：泉佐野駅）

姫松温泉（南海本線：住吉大社駅）

田島新温泉（大阪メトロ千日前線：南巽駅）

めがね温泉（バス：田島三丁目）

梅月温泉（大阪メトロ長堀鶴見緑地線：門真南駅）

巣本温泉（京阪本線：萱島駅）

第二寿湯（近鉄大阪線：布施駅）

永和湯（近鉄大阪線：俊徳道駅）

●兵庫県（7銭湯）

灘温泉・六甲道店（JR神戸線 ：六甲道駅）

灘温泉・水道橋店（阪急線：王子公園駅）

湊河湯（バス：東山町駅）

二宮温泉（JR東海道本線：三ノ宮駅）

蓬莱湯（阪神本線：尼崎センタープール前駅）

ゆ～もあらんど福栄（阪神本線：杭瀬駅）

川西極楽湯（阪急宝塚本線：川西能勢口駅）

【デジタルスタンプラリーについて】

＜スタンプラリー参加の流れ＞

STEP1：アプリをダウンロード※Webブラウザ版もあります

STEP2：参加銭湯で入浴。対象のガラスびん飲料を購入してQRコードを読み込み、スタンプゲット。

STEP3：スタンプを集めて景品に応募。抽選で限定グッズが当たります。

＜景品について＞

グッズデザインは、SENTO FOREVERが担当。イラストはビオレッティ・アレッサンドロ氏に描いていただきました。

SENTO FOREVER

「銭湯文化を永遠に！」をビジョンに掲げ、デザインで沸かすプロジェクトチーム。銭湯やサウナをテーマにしたイベントの企画・運営、クリエイターのキュレーション、空間プロデュース、グッズのデザインなどを通して、銭湯に行くきっかけを作り出します。

Instagram: @sentoforever

Alessandro Bioletti（アレッサンドロ・ビオレッティ）

イタリア・トリノ出身、世田谷区在住のイラストレーター。イタリア人としての感性と日本での生活視点を融合させた、「POP・PRETTY・FUNNY」な世界観が特徴。見る人をなごませるストーリー性のあるイラストを、広告、キャラクターデザイン、漫画など幅広い媒体で展開中。2018年に、銭湯をテーマにした個展「SENTŌ ・銭湯」を開催。

Instagram: @alessandrobioletti

【登場する商品について】店舗により取り扱い商品は異なります

＜北海道＞

北海道メロンラムネ

北海道ラベンダーラムネ

小樽 青の洞窟ラムネ

北海道ビートサイダーセピアのしげき

＜青森＞

三戸ジョミサイダー

＜東京＞

新宿ジンジャーエール

＜神奈川＞

湘南ゴールドサイダー

ビードロおいしいラムネ

湘南潮彩レモンサイダー

ドルチェポップレモネード

みかんサイダー

＜石川＞

金沢湯涌サイダー 柚子乙女

奥能登地サイダー しおサイダー

金沢砂丘サイダー すいか姫

＜静岡＞

富士山サイダー

富士山頂コーラ

富士山キウイサイダー

富士山ゆずサイダー

シャインマスカットサイダー

富士山ラムネ

完熟バナナサイダー

伊豆レモンサイダー

男のちょい割るジンジャーエール

ムラマサイダー

＜福井＞

越前おおの名水すこサイダー

＜大阪＞

ビリケンサイダー

ビリケンコーラ

ゆずサイダー

みかんサイダー

ダイヤモンドレモン

＜広島＞

桜南すだちサイダー

瀬戸内サイダー（れもん味）

しおラムネ

大和ラムネ

＜香川＞

オリーブサイダー

＜福岡＞

あまおうサイダー

＜佐賀＞

湯あがり堂 サウナ

＜大分＞

かぼすサイダー

＜宮崎＞

日向夏サイダー

宮崎マンゴーサイダー

＜鹿児島＞

たんかんサイダー

＜全国＞

っポくんサイダー