Kōki,さんが『 Body Friendly Water 』スペシャルアンバサダーに就任

株式会社カトープレジャーグループ

株式会社カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）は、海洋深層水ブランド「 Body Friendly Water 」のスペシャルアンバサダーとして、モデル・女優として国内外で活躍するKōki,さんを起用し、2026年6月29日よりテレビCM、WEB広告、SNS、交通広告をはじめとした各種プロモーションを順次展開いたします。

■日本最深800mから生まれた「 Body Friendly Water 」

「 Body Friendly Water 」は、伊豆赤沢沖の日本最深800mから汲み上げた海洋深層水を原料としたボトルドウォーターです。

人の血液に近いミネラルバランスを持ち、まろやかで飲みやすい軟水として、日々の健康と美容を意識する多くの方々に支持されています。

※ 海洋深層水取水施設（陸上設置型）／15箇所中（海洋深層水利用学会HP調べ）2025年3月現在

■Kōki,さん起用の背景と新プロモーション「Body Friendly」

▲Kōki, スペシャルアンバサダー▲新ビジュアル「Body Friendly Water」

今回スペシャルアンバサダーに就任したKōki,さんは、世界を舞台に活躍しながらも、自然体で健やかなライフスタイルを大切にする姿勢が多くの共感を集めています。その価値観は、「毎日を健やかに、美しく生きる人に寄り添う水」でありたいというブランドコンセプトと深く共鳴しており、今回の起用に至りました。

本プロモーションでは、「Body Friendly」をテーマに、Kōki,さんを起用した新ビジュアルおよびブランドムービーを公開。日々の暮らしの中で自然に取り入れられる新しい水習慣を提案してまいります。

■『 Body Friendly Water 』について

▲ブランドビジュアル▲ブランドムービーより

日本最深800mの海洋深層水を使用したボトルドウォーターです。約1,000年の時を経て形成された海洋深層水を原料とし、80種類以上のミネラルを含有。硬度40mg/Lの軟水で、日常の水分補給はもちろん、美容や健康を意識する方、スポーツやサウナ後のミネラル補給にも適しています。

■プロモーション概要

▲ Body Friendly Water▲ブランドムービー ティザー映像

【プロモーション開始日】

2026年6月29日（月）

【展開媒体】

テレビCM、YouTube、SNS広告、WEBメディア、交通広告、店頭販促物 ほか

【ブランドサイト】

「Body Friendly Water ～あなたのからだに近い水～」

https://body-friendly.jp/lp?u=koki_brand_15_65_577

【ブランドムービー】

https://youtu.be/AlxlE_mZZ40?si=Gn2dcGPR_VbNmqG-

■今後の展開

本プロモーションでは「Body Friendly」をテーマに、Kōki,さんを起用した新ビジュアルおよびブランドムービーを公開し、日々の暮らしの中で自然に取り入れられる新しい水習慣を提案してまいります。

今後も本ブランドは、毎日の健康と美しさに寄り添う存在として、より多くのお客様へその価値をお届けしてまいります。

■お問い合わせ先

株式会社カトープレジャーグループ（ギフト事業部）

本社：東京都港区南青山2-27-25-5F

MAIL：press@kpg.gr.jp

■カトープレジャーグループ

「日本のレジャーをもっと楽しく！」をテーマに、スモールラグジュアリーリゾート「ふふ」を始めとしたホテル・旅館事業、「つるとんたん」を始めとしたレストラン・フードサービス、 公共リゾート・スパ・エンターテインメントなど多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐に亘りコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現いたします。また各部門のスタッフは常にお客様の視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

公式HP：https://www.kpg.gr.jp/(https://www.kpg.gr.jp/)