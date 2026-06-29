営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」、りそなグループ2行目として関西みらい銀行で利用開始

株式会社テイラーワークス

株式会社テイラーワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：難波 弘匡、以下「当社」）が提供する営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」が、株式会社関西みらい銀行（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：原藤 省吾、以下「関西みらい銀行」）において利用が開始されたことをお知らせいたします。なお、2025年12月には株式会社りそな銀行でも本格導入をしており（※）、今回はりそなグループにおいて「TAILOR WORKS」の提供先が2行目となります。



※ 営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」、りそな銀行が本格導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000059156.html

当社は、2024年10月より営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」を提供してまいりました。「TAILOR WORKS」は、AIを活用し顧客の事業リサーチから課題の推察、市場動向調査、提案作成までを支援する法人営業・コンサルティング担当者向けの業務支援SaaSです。



■ 利用開始の背景と目的

本件は、多様化する顧客ニーズへの迅速なソリューション提供や、地方創生と新ビジネス創出を統合した地域経済の活性化など、きめ細やかなサポート体制のもと支援を強化することが狙いです。

こうした戦略を現場レベルで具現化するための「情報基盤」および「共創ツール」として、この度「TAILOR WORKS」の利用が開始されました 。まずは、法人部 ビジネスマッチング・ベンチャー推進グループ、法人部 コーポレートアドバイザリー室、地域成長戦略室での活用をスタートします。各部署の担当者は、顧客企業のリサーチ、協業やM&Aの候補企業の選定、共創アイデアの起案、提案シナリオや提案書の作成を行う必要がありますが、リサーチや提案書の作成に膨大な時間がかかっていました。また、共創アイデアや提案シナリオについては、担当者の理解度や知識に依存するところが大きく、提案が属人化してしまうという課題がありました。

今回の「TAILOR WORKS」の利用開始にあたり、提案までの準備工数を大幅に削減するとともに、提案の精度の向上、脱属人化の実現を目指し、組織全体のサービス向上を目指してまいります。



■ 各部署における活用用途

1. 法人部 ビジネスマッチング・ベンチャー推進グループ

- 地域内での新ビジネス創出を加速と業務効率化- 活用用途： ベンチャー企業支援、スタートアップのリサーチ、事業評価、マッチング先の選定および提案

2. 法人部 コーポレートアドバイザリー室

- M&A提案業務の効率化と高度化を実務面から支え、顧客への提案・面談時間の創出- 活用用途： 中堅・中小企業のM&A（事業拡大・事業承継等）におけるオリジネーション業務全般。

3. 地域成長戦略室

- 関西みらい銀行の新規事業創出における共創パートナーの開拓、事業アイデアの創出- 活用用途：共創パートナー開拓や事業アイデアの創出

■ 営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」とは

営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」は、顧客企業の事業リサーチから課題の推察、市場動向調査、ネクストアクション提案までを支援する法人営業・コンサルタント向けの業務支援AIです。

特長：

（１）事業リサーチをAIが自動化

企業名や事業URL、キーワードを入力すると、オープンデータから顧客の提供サービス・経営戦略・事業課題などを自動で収集・要約し、データベースを構築



（２）課題の深堀りや市場調査の自動化

構築されたデータベースの情報と市場動向や統計情報を組み合わせ、顕在課題や潜在課題を推察、ポジショニング分析や外部環境分析を自動化

（３）コラボレーションや協業のアイデアを自動提案

事業内容や課題、ニーズに適した協業・M&A候補企業リストや、協業アイデアを瞬時に生成



（４）面談ログなどのオープンデータを解析・要約を自動化

提案後の面談ログや顧客からのフィードバック情報の解析・要約を自動化、顧客のニーズに合わせた提案を継続的に実施

対象：法人（営業・コンサルティングなどの部署）

提供開始：2024年10月～

料金：1アカウント35,000円/月～（※発注ロット数15アカウントから提供）

URL：https://tailorworks.ai/

■ 株式会社テイラーワークスについて

当社は「世界を変えるつながりを創る」をミッションに掲げています。営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」は、独自に構築した顧客データベースとAIアルゴリズムを掛け合わせ、顧客課題の推察から協業アイデアの生成までを自動化することで、担当者の提案力やコンサルティング力を強化。これまでになかった新たなビジネスの連鎖を生み出し、企業の持続的な成長と共創を加速させます。

会社名：株式会社テイラーワークス

代表者：代表取締役CEO 難波 弘匡

設 立：2018年5月

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

サービスサイト：https://tailorworks.ai