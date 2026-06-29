自然に抱かれるウェルネスリゾートで過ごす「ゴルフ＆リチャージ」プラン

合同会社H-SUMMIT

合同会社H-SUMMIT（所在地：北海道虻田郡倶知安町）が運営するラグジュアリーウェルネスリゾート「MUWA NISEKO（ムワ ニセコ）」では、10月15日（木）まで、ニセコの夏ならではの上質なゴルフ体験をお届けする宿泊プラン「ゴルフ＆リチャージ プラン」を、公式サイト（https://www.muwaniseko.com）にて予約を開始しています。

緑あふれるグリーンシーズンのニセコは、澄んだ空気と爽やかな高原気候に包まれ、ゴルフをこよなく愛する方々にとって、またとない舞台となります。本プランは、単なるラウンドにとどまらず、プレーの前後をゆとりと安らぎで満たす「ゴルフリトリート」をご提案します。爽やかな朝のゴルフスタート時間から、ラウンド後に心身を解きほぐすウェルネスのひとときまで、ニセコの自然に包まれた特別なゴルフ旅をお過ごしいただけます。

より快適なラウンドをお楽しみいただくために、コンシェルジュがおすすめの午前ティーオフ時間を優先的に手配。MUWA NISEKOからHANAZONO GOLFのコースまでは無料の往復シャトルをご用意しており、移動のご負担なくプレーが可能です。涼しい気候の中で、羊蹄山を望む絶景と混雑が少ない環境で北海道らしいゴルフをゆったりご堪能いただけます。

ゴルフラウンド終了後は、インフィニティ温泉で、雄大な羊蹄山を望みながら、心身をゆっくりと癒すリラクゼーションのひとときを。また、 館内スパでは、北海道・白老産の白よもぎを使用した足湯、蜂蜜を練り込んだ泥パック、全身オイルマッサージを組み合わせた季節限定のボディトリートメントを体験できます。1名あたり1泊につき10,000円分のリゾートクレジットをご用意しており、スパや温泉、レストランなど館内すべてでご利用可能です。

また、食事は旬な地元食材を使用し薪火で調理するオールデイダイニング「HITO by TACUBO」での朝食をご用意。早朝のスタートにあわせ、テイクアウトボックスへの変更も可能です。さらに、ゴルフマーカーやラゲージタグなど、MUWA NISEKOオリジナルのゴルフウェルカムギフトをご用意し、滞在の記憶に彩りを添えます。

MUWA NISEKOは、2023年12月にオープンし、3年目を迎えたリゾートです。スキーイン・スキーアウト、ゲレンデへの直接アクセス、露天風呂付など部屋ごとに異なる特長を持った113室の上質な客室は和の伝統的なデザインとモダンな家具調度で、お客様をお迎えしています。さらに、究極のガストロノミー体験を叶える２つのダイニングとして、オールデイイタリアン「HITO by TACUBO」と本格すき焼きの名店「すき焼割烹 日山」、雄大な羊蹄山の絶景を望むインフィニティ温泉など、極上のウェルネスの旅をご提供しています。

また、ミシュランガイドのホテルセレクションにて2年連続で1ミシュランキーに選ばれ、ニセコおよび日本国内でこの世界最高峰の賞を2年連続で受賞した数少ないリゾートの一つとして、洗練を極めたおもてなしと新たなラグジュアリーの扉を開き、ホスピタリティの領域に革新をもたらしています。

さらに同月、ロブ・レポート香港の「ベスト・オブ・ザ・ベスト 2026：トラベル、エクスペリエンス＆ホスピタリティ」にも選出され、なラグジュアリーデスティネーションとしての地位を確固たるものにしました。引き続き多くのお客様により良いサービスを届けられるよう、上質なサービスの提供を続けてまいります。

「ゴルフ＆リチャージ プラン」概要

予約期間：2026年10月8日（木）まで

滞在期間：10月15日（木）まで

内 容:・デラックスルーム、キングスイート、2ベッドルームスイートでの最低2泊のご滞在から

・HANAZONO GOLFでのゴルフ1ラウンド付き

※1予約につき最低2名様（お1人様でのプレーはご遠慮いただいております）

※ゴルフ場までの無料送迎含

・おすすめの午前ティータイムの優先予約サポート

※空き状況によります。コンシェルジュが可能な限りご希望のスケジュールを調整いたし

ます

・館内で利用できる大人１名様1泊につき10,000円分のリゾートクレジット付き

（スパ、プライベート温泉および館内すべてのレストランでご利用可能）

・MUWA NISEKOオリジナルゴルフウェルカムギフト

（ゴルフマーカーやラゲージタグなど、1滞在につき1室1つ）

・「HITO by TACUBO」での毎日の朝食付き

（テイクアウトボックスへの変更も可能です）

料 金:公式ウェブサイトにてご確認ください。

利用規約 :・ご予約はチェックインの7日前までにお願いいたします。

・チェックインは午後3時、チェックアウトは午前11時です。

・ご到着の9日前までは無料でキャンセルを承ります。それ以降（ご到着日の8日前から）の

キャンセルにつきましては、宿泊料金の100％をキャンセル料として申し受けます。

・朝食のテイクアウトをご希望の際は、前日までにフロントデスクまでお申し付けくださ

い。

・除外日やその他の制限が適用される場合がございます。

・料金は空室状況により変動し、予告なく変更される場合がございます。

・本プランは空室状況によりご利用いただけない場合があります。また、他のプロモーショ

ンや割引との併用はできません。

・リゾートクレジットは現金への換金はいたしかねます。また、チェックアウト時に失効い

たします。

・ティータイムのご予約は、お申し込み時の空き状況により承ります。

・ウェルカムアメニティは在庫状況により、予告なく同等の品に変更させていただく場合が

ございます。

・当館の宿泊約款が適用されます。

公式ウェブサイト：www.muwaniseko.com

E-mail:reservation_niseko@muwa.com

電 話: 0136-23-1010

営業時間: 9時～17時まで（年中無休）

「MUWA NISEKO」について

MUWA NISEKOは一年中、五感のすべてで、極上の自然を味わう特別な場所です。ニセコのメインステージ、グランヒラフの足元に位置し、お部屋からワールドクラスのパウダースノーにすぐさまアクセスできるスキーイン・スキーアウトを実現。四季を楽しむ多彩なアクティビティに、雄大な羊蹄山の景色を眺めながら身を委ねるインフィニティ温泉、受賞歴のある美食の数々、スパ、露天風呂付き客室など、他に類を見ない極上のウェルネス体験をお約束します。ニセコの過ごし方は、MUWAから変わります。

公式ウェブサイト https://muwaniseko.com

< 施設概要 >

名称: MUWA NISEKO（ムワ ニセコ）

所在地: 北海道虻田郡俱知安町ニセコひらふ1条3丁目10番1号

客室数: 113室

付帯施設: オールデイダイニング（1）、ファインダイニング（1）、インフィニティ温泉（2）、檜の温泉（2）、スパ、

スキーレンタル＆ショップなど

建物規模: 地上7階、地下2階、高さ25.47m

全体敷地面積: 6,440.17 平方メートル

ホテル棟延床面積: 20,822.38 平方メートル

運営：合同会社H-SUMMIT/設計：株式会社日建設計/施行：大成建設株式会社

MUWAについて

MUWAは、お客様の生活の様々なシーンを繋ぐハブ（拠点）のような場所とエクスクルーシブな経験を提供するライフスタイル・ブランドで、「PRIMARY HOME（プライマリーホーム）」、「SECOND HOME（セカンドホーム）」、「VACATION HOME（バケーションホーム）」などのコレクションを展開しています。 またMUWAは、日常を過ごす家から旅行で泊まる場所までを含む究極のラグジュアリーレジデンス、最高のロケーション、美しい建築、感覚に訴えるデザインで、空間からコンテンツまで一貫して実装されたラグジュアリーで比類なき価値を生み出します。MUWAは、現在保有している名門ゴルフクラブ、ウェルネス事業、そして2023年冬季にオープンしたMUWA NISEKOを皮切りに、今後は日本、ソウル（韓国）や米国をはじめ、世界各地でラグジュアリーライフスタイル事業を展開してまいります。