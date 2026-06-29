世界遺産・熊野那智大社で日本三大火祭り「那智の扇祭り」開催──炎と水が織りなす浄めの神事を7月14日に催行

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産である熊野那智大社（所在地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1）は、令和8年7月14日（火）、飛瀧神社（那智の滝）において、熊野那智大社例大祭「那智の扇祭り」を執り行います。

■熊野那智大社例大祭「那智の扇祭り」について

「那智御瀧」には、太古に12柱の神々が降り立ったとされ、317（仁徳天皇5）年に神々は那智山中腹の熊野那智大社に祀られました。滝本は、御瀧を御神体とする別宮・飛瀧神社となり、今日に至るまで篤い信仰を集めています。

この12柱の神々が、年に一度、滝本の飛瀧神社へと里帰りする神事が、熊野那智大社例大祭「那智の扇祭り」です。日本三大火祭りのひとつとして知られ、国内外から訪れる多くの参拝者を魅了しています。

■開催概要

名称：熊野那智大社例大祭「那智の扇祭り」

日時：令和8年7月14日（火）10:00～15:30

会場：熊野那智大社・飛瀧神社

（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1）

主催：熊野那智大社

■当日の主な次第と見どころ （時間は予定・内容は変更となる場合があります）

【10:00】御本社大前の儀

【11:00】 熊野那智大社境内「大和舞奉納」

熊野那智大社境内特設舞台にて、「大和舞」の奉納を行います。古式ゆかしい所作と音楽による舞は、那智山の静謐な空気のなかで、訪れる人々を神話の世界へと誘います。

【11:30】 国の重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産「那智の田楽」奉納

同じく特設舞台では、国の重要無形民俗文化財であり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「那智の田楽」が奉納されます。

独特のリズムと華やかな衣装、力強い舞が特徴で、田の豊穣と平穏を願う祈りが、現代まで脈々と受け継がれています。

【13:00】渡御祭

【13:30】扇立神事（伏拝）

【13:50】一,二,三の使 発進・光ヶ峰遥拝式

【14:00頃～】 御火行事・扇褒神事（ハイライト）

14:00から行われる「御火行事」は、那智の扇祭りのクライマックスです。

12柱それぞれが、那智の御瀧をかたどった「扇神輿」に遷り、石段の参道をゆっくりと降りて滝本へ向かいます。

飛瀧神社の参道では、重さ50kgを超える12本の大松明の炎が扇神輿を迎え、その炎で参道を祓い清めます。白い飛沫を上げる那智の滝と、燃え立つ炎の対比は、まさに「水と火の祭礼」。世界的にも稀有な光景として、国内外の多くの観光客・写真愛好家から高い注目を集めています。

■参加方法・参拝について

・参加条件：一般の方も自由にご参拝いただけます。

・事前申込：不要

・参拝料：無料（境内自由参拝）

※当日は混雑が予想されますので、時間に余裕をもった行動をおすすめいたします。

■アクセス 熊野那智大社・飛瀧神社（那智の滝）

住所：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1

公共交通機関

・JR紀勢本線「紀伊勝浦駅」下車

駅前より路線バス「那智山」行き乗車、「那智山」バス停下車、徒歩約15～20分

・那智勝浦町内の宿泊施設からはタクシー利用で約20～30分

自家用車

・阪和自動車道「すさみ南IC」より国道42号線経由で約90分

・境内周辺の駐車場には限りがあります

■安全面・感染症対策・観覧時のお願い

・熱中症対策のため、こまめな水分補給・帽子着用・日傘などのご用意をお願いします。

・石段の上り下りが多く、足元が滑りやすい箇所もあります。履きなれた靴でお越しください。

・御火行事では大松明の炎や火の粉が上がるため、観覧エリアの規制線内には立ち入らないようご協力ください。

・荒天時・自然災害発生時には、安全確保を最優先として神事の内容を一部変更または中止する場合があります。

■時期性・観光シーズンとの関連

7月は「自然公園の日」（7月21日）をはじめ、夏の行楽シーズンの幕開けとなる時期です。豊かな自然に抱かれた那智勝浦町では、那智の滝をはじめ、熊野古道のトレッキング、温泉、海水浴など、自然の恵みを活かした多彩なレジャーが楽しめます。

那智の扇祭りは、夏休み・海の日連休前のタイミングで行われるため、世界遺産・熊野古道ウォークや那智勝浦の温泉・海と組み合わせた滞在型の旅にも最適です。環境に配慮しながら日本の原風景と信仰文化に触れる「サステナブルな旅先」として、国内外の旅行者に一層の注目が高まっています。

■今後の情報発信について

最新情報や当日の実施状況、アクセス情報等は、熊野那智大社公式サイトをご確認ください。

・熊野那智大社 公式サイト：https://www.kumanonachitaisha.jp/

━━━━━━━ 本件に関するお問い合わせ先 ━━━━━━━

熊野那智大社

住所：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1

TEL：0735-55-0321

FAX：0735-55-0643

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