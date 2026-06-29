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清泉女子大学が7月11日に公開講演会「戦国時代の日本語」を開催 ― 総合文化学部の今野真二教授が登壇
清泉女子大学（東京都品川区、学長：山本達也）は7月11日（土）、公開講演会「戦国時代の日本語」を開催する。この企画は同大のキリスト教文化研究所による主催で、日本語史を専門とする今野真二教授（総合文化学部）が講演。キリスト教の伝来や天正少年遣欧使節などが日本にもたらした影響を振り返りながら、激動の時代に育まれた文化に改めて目を向ける。参加費無料、事前申込制、定員150名（先着順）。
1549年のフランシスコ・ザビエルの来日に始まるキリスト教の伝来は、戦乱が続く時代にあって、日本に新たな文化的交流の回路を開いた。また、天正少年遣欧使節（1582年派遣、1590年帰国）が西洋からもたらした印刷機と活字は、教義書をはじめとする多彩な印刷物を生み出し、日本語の書物文化にも新たな潮流をもたらした。聚楽第に響いた西洋音楽、ローマ字で綴られた『平家物語』などは、この時代が秘めていたもうひとつの可能性を今に伝えている。
このたびの講演会では、こうした歴史の一端を振り返りながら、激動の時代に育まれた豊かな文化について改めて目を向ける。
一般・高校生など、関心があれば誰でも参加可。概要は下記の通り。
■キリスト教文化研究所主催 2026年度公開講演会
「戦国時代の日本語」
【日 時】 7月11日（土）13:30〜15:10 ※13:00開場
【場 所】 清泉女子大学 1号館 140教室
・東京都品川区東五反田3-16-21
【定 員】 150名（先着順／事前申し込み制）
【参 加】無料
【申 込】下記URLまたは添付のポスター画像に記載のQRコードから事前登録
https://peatix.com/event/4959843
【講 師】 今野 真二（清泉女子大学 総合文化学部教授）
【プログラム】
13:30〜15:00 講演
15:00〜15:10 質疑応答
【主 催】清泉女子大学 キリスト教文化研究所
【共 催】清泉女子大学 研究支援室
【URL】
https://www.seisen-u.ac.jp/event/nid00002569.html
▼講演会に関するお問い合わせ先
清泉女子大学 研究支援室
E-Mail： research-support@ml.seisen-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このたびの講演会では、こうした歴史の一端を振り返りながら、激動の時代に育まれた豊かな文化について改めて目を向ける。
一般・高校生など、関心があれば誰でも参加可。概要は下記の通り。
■キリスト教文化研究所主催 2026年度公開講演会
「戦国時代の日本語」
【日 時】 7月11日（土）13:30〜15:10 ※13:00開場
【場 所】 清泉女子大学 1号館 140教室
・東京都品川区東五反田3-16-21
【定 員】 150名（先着順／事前申し込み制）
【参 加】無料
【申 込】下記URLまたは添付のポスター画像に記載のQRコードから事前登録
https://peatix.com/event/4959843
【講 師】 今野 真二（清泉女子大学 総合文化学部教授）
【プログラム】
13:30〜15:00 講演
15:00〜15:10 質疑応答
【主 催】清泉女子大学 キリスト教文化研究所
【共 催】清泉女子大学 研究支援室
【URL】
https://www.seisen-u.ac.jp/event/nid00002569.html
▼講演会に関するお問い合わせ先
清泉女子大学 研究支援室
E-Mail： research-support@ml.seisen-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/