エアソフトガン必須アイテム！新たに”ガスガンに対応強化！”『自動給弾器 オートマチックBBローダーNEO』もう給弾作業に手間取らない！2026年7月1日発売！

装填作業をもっと速く、もっと快適に

有限会社ライラクスいやすさと耐久性がさらに向上した『オートマチックBBローダーNEO』

従来モデルの給弾性能を継承しながら、給弾口やアダプター機構を改良。電動ガン用ノーマルマガジンからガスブローバック用マガジンまで幅広く対応し、BB弾装填をより快適に行えます。

【発売日】2026年7月1日発売

【価格】8,100円（税抜）

BB弾装填のストレスから解放！自動給弾で準備時間を大幅短縮

サバゲー前の準備やゲーム後のマガジン補充に時間を取られていませんか。

『オートマチックBBローダーNEO』は、約1300発ものBB弾を収納できる大容量設計を採用。

装弾数150発クラスのハイキャパシティノーマルマガジンであれば最大8本分の給弾が可能です。

電動ガン用ノーマルマガジンをはじめ、さまざまなエアソフトガン用マガジンへの給弾作業を効率化。サバゲーフィールドでの準備時間を短縮し、よりシューティングやカスタムを楽しむ時間を生み出します。

また、セーフティモードを搭載することで、バッグや収納ケース内での誤作動を防止。移動時の不意な作動によるトラブルやアダプター破損のリスクも軽減します。

1,300発収納可能

ユーザーの声を反映してリニューアル。使いやすさが大幅向上

ワンタッチ操作で快適な取付

上下カバーの着脱時には、従来モデルで必要だったロックボタンの操作を不要とすることで、カバーの取り外し・取り付けがより直感的かつスムーズに行えるようになりました。準備やメンテナンス時の手間を軽減し、BB弾の補充や清掃作業をより快適に行えるため、頻繁に使用するユーザーにとっても扱いやすい仕様へと進化しています。

給弾口を金属製に変更

給弾口および給弾ルートの構造を見直し、各パーツのガタつきを従来モデルより低減。

マガジンへの接続時の安定性が向上し、BB弾がよりスムーズかつ確実に送り出されるようになりました。

給弾時の引っ掛かりやブレを抑えることで、連続した装填作業でも快適な操作感を実現し、ストレスの少ない給弾環境をサポートします。

給弾口にはアルミ合金切削製パーツを採用。

耐久性と加工精度を高めることで、長期間にわたり安定した給弾性能を発揮します。

アダプターの付け替えが楽に！

ガスブローバック用アダプターの装着方式も大幅に改良。

従来モデルでは止めねじの着脱が必要でしたが、本製品では給弾口にはめ込むだけのワンタッチ着脱方式を採用しました。

工具を使わず素早く取り付け・取り外しができるため、東京マルイ製やGHK製など異なるマガジンへの切り替えもスムーズ。

フィールドやシューティングレンジでの準備時間を短縮し、より快適な運用を実現します。

ガスブローバック用マガジンにも幅広く対応

GHK M4GHKAKVFC M4MWS

『オートマチックBBローダーNEO』には、東京マルイ製ガスブローバック用マガジン対応アダプターとGHK・VFC製ガスブローバック用マガジン対応アダプターの2種類を標準装備しています。

従来モデルのような止めねじの着脱作業は不要となり、給弾口へ差し込むだけで簡単に装着可能です。

東京マルイ製ハンドガンやガスライフル MWSをはじめ、GHK M4シリーズ、AKシリーズ、VFC M4シリーズなど幅広いガスガンマガジンに対応。

アダプター収納機能も搭載。持ち運びまでスマートに

給弾性能だけではなく、携行性や管理のしやすさにもこだわりました。

ボトムカバー内部にはGBB用アダプターを1個収納可能。パーツ紛失のリスクを軽減できます。

必要なパーツを本体内へまとめて収納できるため、装備管理がしやすく、初心者からベテランまで快適に使用可能です。

BBローダーとしての実用性だけでなく、日常的な使いやすさにも配慮したアップデートが施されています。

サバゲー準備の新定番へ。装填作業を効率化する一台

BB弾装填は、すべてのエアソフトガンユーザーが避けて通れない作業です。

『オートマチックBBローダーNEO』は、大容量・高耐久・高い互換性を兼ね備え、サバゲーやシューティングの準備時間を短縮することで、より快適なエアソフトガンライフをサポートします。

従来モデルから進化した使いやすさと給弾性能をぜひ体感してください。

詳細・予約情報はこちら

サバゲー装備の準備効率を高めたい方や、大量のBB弾を素早く給弾したい方はぜひチェックしてください。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189749435）

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

その他 オートマチックBBローダーNEOに対応した補修パーツも展開！

【WEB限定】オートマチックBBローダー アダプターセット

金額：800円（税抜）

https://laylax.com/products/4570189745581

当社製「自動給弾器 オートマチック BBローダー」本体に付属している、給弾アダプターのセットです。破損・紛失等された場合にお買い求めください

【WEB限定】オートマチックBBローダー インナーパーツセット

金額：1,200円（税抜）

https://laylax.com/products/4570189745598

当社製「自動給弾器 オートマチック BBローダー」本体内部のインナーパーツおよび給弾ギアのセットです。破損した際の補修用としてご使用ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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