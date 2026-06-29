ZICO、BOYNEXTDOORが所属するKOZ ENTERTAINMENT　オーディション「KOZ 2026 Audition Tour - JAPAN」開催決定！

株式会社HYBE JAPAN

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENTは、オーディション「KOZ 2026 Audition Tour - JAPAN」を日本全国7都市（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、沖縄）で開催します。本日よりエントリー受付が開始となります。

KOZ ENTERTAINMENTは、アーティスト兼プロデューサーのZICOが率いるレーベルで、2023年には6人組ボーイグループBOYNEXTDOORがデビューしグローバルに活躍するなど、次世代を担うアーティストを輩出するレーベルとして大きな注目を浴びています。

今後も音楽的な多様性を追求するKOZ ENTERTAINMENTは、新たな可能性を切り拓く意欲と才能を持つ人材の積極的な参加を期待しています。

詳しい情報は、KOZオーディションサイト（https://koz.hybeaudition.com/ja）よりご確認ください。

【「KOZ 2026 Audition Tour - JAPAN」概要】

＜応募資格＞

2008年～2016年生まれ（国籍・性別不問）

＜募集部門＞

ボーカル、ラップ、ダンスの中から1つを選択してください。

●ボーカル / ラップ： アカペラ（伴奏なし）

●ダンス： ご自身のスマートフォンまたはタブレット端末に音源をご用意ください

※すべての部門において、1分以内のパフォーマンスをご準備ください。

＜受付期間＞

●事前エントリー期間

2026年6月29日（月）～ 各地域のオーディション開催日の前日まで受付

●当日エントリー（現場受付）

オーディション当日の 14時～15時 に会場へ直接お越しの上、受付を行ってください。（※東京会場のみ 17時～18時 となります）

※受付終了時刻を過ぎた場合はエントリーできませんのでご注意ください。

＜現地オーディション＞

●大阪

日時： 2026年7月25日（土） 12時～15時

場所： 大阪スクールオブミュージック専門学校

●札幌

日時： 2026年7月25日（土） 12時～15時

場所： 札幌ミュージック＆ダンス・放送専門学校

●東京

日時： 2026年7月26日（日） 15時～18時

場所： 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

●名古屋

日時： 2026年8月9日（日） 12時～15時

場所： 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

●仙台

日時： 2026年9月5日（土） 12時～15時

場所： 仙台スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

●福岡

日時： 2026年9月6日（日） 12時～15時

場所： 福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

●沖縄

日時： 2026年9月12日（土） 12時～15時

場所： 沖縄ラフ＆ピース 専門学校

注意事項

※オーディション当日は、事前エントリーをされた方を優先して本人確認および番号札の配布を行います。そのため、可能な限り事前のエントリーをお勧めいたします。

※当日は、身分証明書（学生証、パスポート、マイナンバーカードなど）と、応募番号が記載された「オーディション受付完了メール」を必ずご持参ください。

※16歳未満の応募者は法定代理人（親権者など）の同意が必須となります。同意の確認が取れない場合、オーディションへのご参加はできません。