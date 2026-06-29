第25回「ドコモ未来ミュージアム」、第4回「ドコモ未来ラボ」、本日より作品募集開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、子どもの「あんしん・安全」を守り、自分の「好き」を見つけ、「未来」につなげていくことを目的とした取り組み「ドコモ未来プロジェクト」の一環として、全国から多数応募が集まる創作絵画コンクール「第25回ドコモ未来ミュージアム」とプログラミングコンテスト「第4回ドコモ未来ラボ」を開催し、2026年6月29日（月）から2026年9月13日（日）まで作品を募集します。本コンクール、コンテストは全国の3歳から中学生を対象に、公式サイトよりご応募いただけます。

また、今回で25回目の開催となる「ドコモ未来ミュージアム」は、累計応募数が226万点※を超え、子どもたちが毎年描き続けてきた「未来のくらし」が25年分積み重ねられた節目を迎えるコンクールです。

「ドコモ未来ミュージアム」とは

「ドコモ未来ミュージアム」は、「こんな未来になったらいいな」「こんな夢が叶ったらおもしろそう」という子どもたちの自由な発想を絵画で表現する創作絵画コンクールです。全国の3歳から中学生を対象に、2002年から毎年開催しています。「僕たち私たちの未来のくらし」というテーマのもと、デジタル絵画部門・絵画部門の2部門で作品を募集しており、技術や経験を問わず、はじめてのお子さまでも気軽に参加できることが特徴です。今年で節目となる第25回を迎え、これまでの累計応募数は226万点※を超えています。夏休みの自由研究や、親子で取り組む思い出づくりにも最適なコンクールです。また、25周年を記念し、スペシャルムービーを公開しております。心あたたまるストーリーとなっておりますので、ぜひ公式サイトでご覧ください。

「第25回ドコモ未来ミュージアム」公式サイト：

https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/museum/

応募概要ページ：https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/museum/25th/

「ドコモ未来ラボ」とは

「ドコモ未来ラボ」は、「はじめてだって楽しめる！」をコンセプトに開催するプログラミングコンテストです。全国の3歳から中学生を対象に2023年から開催しており、プログラミングがはじめてのお子さまでもスマートフォンやタブレットがあれば気軽に挑戦できます。テーマは「未来の新発明」、子どもの自由な発想をプログラミングで形にする体験を通じて、創造力や表現力を育む場を提供しており、今年で第4回を迎えます。

「第4回ドコモ未来ラボ」公式サイト：https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/lab/

応募概要ページ：https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/lab/4th/

※2026年6月29日（月）時点、ドコモ調べ

「第25回ドコモ未来ミュージアム」概要

■応募テーマ：「僕たち私たちの未来のくらし」

■応募期間：デジタル絵画部門・絵画部門：2026年6月29日（月）～2026年9月13日（日）

■応募対象：3歳から中学生（日本国内にお住まいの方）

2025年度開催「第24回ドコモ未来ミュージアム」受賞作品紹介

作品名

「オムライスのうえでピクニック」

文部科学大臣賞・デジタル絵画部門

「ドコモ未来大賞ゴールド」

小学校1～2年生の部

松下羽稀（まつしたうき）さん

8歳 和歌山県

「第4回ドコモ未来ラボ」概要

■応募テーマ：「未来の新発明」

■応募期間：2026年6月29日（月）～2026年9月13日（日）

■応募対象：3歳から中学生（日本国内にお住まいの方）

2025年度開催「第3回ドコモ未来ラボ」受賞作品紹介

作品名

「発語トレーニングツールことばあそび」

「最優秀賞」

小学校4～6年生の部

西田律希（にしだりつき）さん

12歳 福岡県

ドコモ未来ミュージアム25周年を記念する特別なイベントやコンテンツを公開予定

ドコモ未来ミュージアムの25周年を記念し、親子の絆と夢をつなぐ想いを描いたスペシャルムービー「未来へのバトン」篇を公開中です。絵を描く楽しさや、子どもの頃に自由な想像力で描いた作品が、未来への一歩につながっていく様子を描いた動画になっております。ぜひご覧ください。

また、今後本動画以外にも25周年を記念とした特別なイベントを開催予定です。詳細は順次お知らせいたします。続報にもぜひご期待ください。

動画URL：https://youtu.be/gIaUoSWOxew?si=emzu0p36ZirCDw1G

【注意喚起】フィッシング詐欺にご注意ください

「ドコモ未来ミュージアム」を装い、SNSのDMやメッセージアプリで作品への投票を促す事例が報告されております。記載されたURLにアクセスすると、当コンクールのホームページを模倣したウェブサイトに接続され、電話番号・パスワード・認証コードなどの個人情報が不正に取得される被害が発生しております。

不審なメッセージを受け取った際は、URLへのアクセスや個人情報の入力を行わないよう、ご注意くださいますようお願いいたします。なお、「ドコモ未来ミュージアム」および「ドコモ未来ラボ」では、一般投票による審査は行っておりません。